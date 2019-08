L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale approfondisce le relazioni a due basandosi sui transiti planetari favorevoli. Oltre a Venere in Vergine che elargisce amore, noteremo che Mercurio abbandonerà la posizione nel Leone per trasferirsi in Vergine già da venerdì. Ciò significa che Sagittario, Pesci e Gemelli dovranno faticare per relazionarsi con il partner, trovando un punto di incontro in un dialogo costruttivo. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore

Ariete: approfittate di Mercurio in posizione benefica fino a giovedì. L'astro della comunicazione garantirà un modo di sintonizzarsi con il partner che non ha eguali. Gli astri presenti in Vergine chiederanno l'approfondimento di un amore che dovrà essere più coinvolgente dal punto di vista emotivo.

Toro: molto energici, scuoterete il partner coinvolgendolo con il vostro entusiasmo.

Insofferenti alla solita routine di coppia, cercherete qualcosa che scrolli di dosso un certo "torpore emotivo". Poi domenica anche Mercurio sarà in posizione favorevole e potrete approfondire maggiormente un dialogo costruttivo in coppia.

Gemelli: l'astro venusiano dell'amore e il Sole, che garantisce energia vitale, non saranno in posizione favorevole. Dovrete quindi vincere una certa freddezza emotiva che si farà sentire in coppia.

Luna verrà in aiuto domenica, garantendovi una nuova emotività.

Cancro: Luna già nel segno a inizio settimana, garantirà splendide sensazioni amorose e i rapporti diventeranno più sensibili e profondi. L'astro d'argento veglierà su di voi per tutta la settimana, potenziando gli affetti e consolidando la coppia. Attenzione solo a una quadratura lunare che renderà nervosa la giornata di domenica.

Leone: l'astro d'argento entrerà nel segno mercoledì e insieme a Mercurio garantirà una carica intellettiva utile per trasformare l'amore, rendendolo concreto e più stabile.

Nuovi pensieri animeranno la mente e saranno tutti da investire nella relazione a due.

Vergine: il sovraffollamento planetario nel segno garantirà ampio successo in amore e le sensazioni prenderanno il volo con Venere, Sole e Marte. Mercurio completerà l'opera entrando nella giornata di venerdì in domicilio. Ciò sprigionerà una nuova apertura di vedute sulla relazione a due.

Previsioni astrologiche segno per segno

Bilancia: una fervida immaginazione verrà garantita dall'entrata di Luna prevista nella giornata di domenica.

Nel frattempo, approfondite l'amore con slancio, la vicinanza di astri positivi garantirà successo e una nuova fiducia nel rapporto amoroso sarà conferita da Sole.

Scorpione: la relazione amorosa assumerà un ruolo importante nella vita e riuscirete a cambiare le abitudini adattandovi alla perfezione alla storia che state vivendo. Il desiderio di amare diventerà sempre più forte, quindi via libera a un amore splendido.

Sagittario: cercate di ampliare le vedute in coppia, captando il momento giusto per amare o per chiarire una determinata situazione. Non siate arroganti nel modo di fare, anzi approfittate di una Luna favorevole presente mercoledì e giovedì in Leone.

Capricorno: l'intensità emozionale crescerà in coppia con Plutone e Venere in posizione benefica. La relazione diventerà più consapevole e anche i momenti sensuali saranno acuiti da una voglia di approfondire di più l'amore.

Acquario: Luna in Bilancia nella giornata di domenica renderà i rapporti più stabili e sprigionerà un desiderio di concretizzare l'amore di coppia, tanto che alcuni di voi potrebbero pensare di legalizzare l'amore con il matrimonio.

Pesci: l'amore di coppia con Venere in opposizione sembrerà idilliaco ma quando alzerete il velo del realismo, potreste rimanerne delusi. Fino a quando persisterà l'illusione di essere felici così, pretenderete dal partner che risponda alle vostre pretese e all'immagine prefissata dalla vostra mente.