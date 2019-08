Una nuova magia lambisce le relazioni a due nell'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale. L'inconscio governato da Luna sprigiona emozioni sempre nuove per ciascun segno zodiacale. Di seguito le previsioni astrali dall'Ariete ai Pesci.

L'oroscopo dell'amore

Ariete: una Luna che remerà contro ad inizio settimana si farà sentire e creerà molta indecisione nel rapporto amoroso. Gli atteggiamenti saranno insicuri e incostanti nei confronti della relazione, forse a causa di noie che creeranno attriti in coppia.

Toro: attenzione a moderare gli istinti in coppia, che se non arginati a dovere potrebbero rendervi troppo bruschi, aggressivi e sregolati nel modo di amare, soprattutto a metà settimana. Penserete che la vita è una sfida e che vi dovrete muovere sempre con entusiasmo, ma a volte occorre riflettere prima di agire.

Gemelli: la settimana partirà alla grande con Luna in trigono che spingerà i sentimenti alle stelle poiché posizionata nel cielo astrologico della Bilancia.

Sarete molto sensuali in coppia anche a causa della presenza di Marte, che farà vivere le emozioni con uno spiccato dinamismo.

Cancro: in coppia sarete molto affabili e fantasiosi, attingendo a una carica intellettiva garantitavi da un Mercurio molto intuitivo. Sarete molto affettuosi e romantici con il partner, ma attenzione a un fine settimana con Luna in opposizione che renderà il vostro modo di amare aggressivo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: il Sole in domicilio affermerà il vostro spirito autoritario, frutto di una grande forza di volontà. L'entusiasmo e la generosità non vi mancheranno di certo e anche Venere sarà complice di questo idillio perfetto, tutto da vivere puntando su una carica vitale che moltiplicherà la passione in coppia.

Vergine: splendide le sensazioni a due, con transiti planetari favorevoli che spingeranno le emozioni alle stelle. Il ritmo del rapporto amoroso sarà accelerato dal binomio Luna-Mercurio, che a metà settimana faciliterà l'espressione verbale delle emozioni.

Andamento astrale dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto eleganti e dotati di raffinato senso estetico, inizierete la settimana in modo romantico, con la Luna nel segno che emanerà i suoi influssi sensibili e vi renderà insicuri interiormente. Apritevi all'amore senza freni, anche il fine settimana sarà proficuo per i sentimenti.

Scorpione: dietro un'apparente tranquillità celerete una passione ardente, che scoppierà con tutto il suo impeto nella giornata di mercoledì.

L'astro d'argento sprigionerà sensazioni nuove in coppia e con Mercurio in trigono faciliterà il dialogo.

Sagittario: una cura per il vostro aspetto conferirà ancora più fascino e sarete molto attraenti in coppia. Il rapporto amoroso diventerà più armonioso grazie al vostro ottimismo e alla capacità di stimolare sempre il partner, con fantasia ed eleganza.

Capricorno: sarete fiduciosi nei confronti del partner e sicuri di poter contare in ogni momento su lui/lei.

La Luna si avvicinerà sempre più alla vostra casa astrologica, ma cercate di esprimere di più le sensazioni che provate.

Acquario: attenzione, in questo weekend il partner potrebbe mettervi alla prova e chiedere di dimostrare quanto valete, come a sfidare la vostra pazienza e provocarvi toccando le forze inconsce e sprigionando una capacità di reazione che non ha eguali. Nervi saldi quindi e accettate la sfida.

Pesci: evadendo dalla realtà e lasciando campo libero alla fantasia, potrete diventare anche più intuitivi nei confronti delle emozioni del partner. La vivacità in coppia non vi mancherà di certo, con Mercurio che garantisce l'approfondimento di sensazioni sempre nuove.