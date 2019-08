L'Oroscopo di sabato propone il transito di una Luna in Sagittario molto indipendente, che ama in maniera approfondita ma lo fa liberamente, senza mezzi termini e saltando gli ostacoli in modo avventuroso e propulsivo. Continua anche il transito in Toro, ricco di novità rivoluzionarie per stravolgere ciascun segno zodiacale alle prese con l'amore, in queste vacanze che partono alla grande. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Sorprese nell'oroscopo di sabato

Ariete: l'influenza lunare si fa sentire nel primo cielo ed esprime un desiderio di indipendenza che non ha limiti. La freccia del centauro tipico del Sagittario non aspetta altro che di essere scoccata, attingendo a una sensibilità che fa guardare lontano, verso orizzonti nuovi tutti da scoprire.

Toro: alcune problematiche inerenti l'amore vengono amplificate da un incrocio planetario Urano-Luna che blocca le sensazioni, rendendone difficile l'esternazione.

Succederà che ad esempio alcuni saranno lontani per lavoro o interiormente e alcune rotture brusche potrebbero capitare per il sopraggiungere di amori improvvisi.

Gemelli: attenzione a non seguire in maniera eccessiva i vostri sogni. La Luna fa guardare oltre gli orizzonti ma l'impazienza potrebbe spingervi a guardare troppo lontano, esagerando nella ricerca della concretizzazione dei sogni, potreste poi rimanerne delusi.

Cancro: l'intelligenza mercuriana analizza i sentimenti con fare molto scettico e razionale, filtrando le sensazioni con ampio spirito critico. Luna e Giove dalla casa astrologica non porranno degli interrogativi inerenti il benessere e un maggiore coinvolgimento emotivo, spetta a voi rispondere con schiettezza.

Leone: un desiderio di indipendenza e il bisogno di maggiore libertà vengono sprigionati da transiti planetari che spingono a concretizzare i sogni tenendo conto di nuove vedute, più aperte a raggiungere qualcosa che se prima risultava molto distante, adesso è afferrabile con maggiore facilità.

Vergine: Urano, il signore dell'improvviso e dell'ignoto, senza mezzi termini cerca di sconquassare la sfera affettiva, rivoluzionando le storie già avviate e proponendone altre con una facilità imprevedibile. Saturno dal canto suo cerca di aprirvi ai cambiamenti in maniera più graduale, proponendo nuove prospettive amorose.

Previsioni astrali fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'influsso lunare dal domicilio astrologico ottavo diventa molto avvolgente e regala attimi unici, da vivere con slancio e una spiccata sensibilità.

Bando alla passività quindi e via libera ai progetti amorosi.

Scorpione: Marte, Venere e Sole stabili in Leone, sono in posizione non molto favorevole rispetto a voi. Questo sovraffollamento planetario in quadratura creerà qualche tensione amorosa a causa del vostro atteggiamento altalenante nei confronti degli affetti.

Sagittario: la Luna ospite nel segno si lascia abbracciare dal fuoco e sprigiona una forza propulsiva, utile per passare all'azione in ambito amoroso, con entusiasmo.

Via libera all'avventura e al viaggio, l'astro lunare garantisce momenti unici e sensazionali.

Capricorno: una maggiore concretezza farà captare l'occasione giusta in un magma di possibilità bollenti per l'amore. Il desiderio di stabilità sentimentale è forte e siete sulla buona strada, dovrete solo vincere una certa insicurezza che limita a volte il campo d'agire.

Acquario: tutta la decisione di Luna e Giove viene elargita con forza e una nuova energia illumina il cammino amoroso, a caccia di sensazioni uniche e sempre mettendo in primo piano una libertà necessaria per vivere l'amore in modo esclusivo come solo gli Acquario sanno fare.

Pesci: Urano in aspetto favorevole è garante di splendide sorprese, tutte da applicare quest'estate, per rendere le vacanze davvero indimenticabili. L'emotività è forte e Plutone e Saturno in tandem sono positivi, ma attenzione a non lasciarvi prendere da un'eccessiva gelosia.