Il viaggio nello sconfinato mondo dell'Oroscopo continua a coinvolgere i segni zodiacali, proponendo loro delle opportunità da cogliere al volo. Superando alcune perplessità e insicurezze, la vita diventa più dinamica e fantasiosa, grazie ai consigli elargiti nelle previsioni astrologiche segno per segno. Una nuova dimensione vitale si affaccia così all'orizzonte, portando alla luce dei tesori nascosti utili per raggiungere la felicità.

Sfaccettature dell'anima nell'oroscopo di giovedì

Ariete: Luna in Acquario è garanzia di serenità, approfondimento delle amicizie ed emotività. Attenzione solo a una quadratura di Saturno e Plutone che mettono alla prova la voglia di avviare un cambiamento costruttivo, ostacolando l'intuizione e la fantasia.

Toro: l'amore è un tantino altalenante a causa di una quadratura Luna-Venere che si fa sentire e sprigiona occasioni amorose che potrebbero rivelarsi alquanto deludenti.

Diffidate dei consigli delle amiche, che potrebbero risultare disastrosi e impopolari.

Gemelli: reattivi come siete, sarete anche molto affascinanti e magnetici grazie all'influsso di Marte, Sole, Venere e Mercurio. Un mix esplosivo che sprigiona una marcata sensualità e un modo di fare che disarma.

Cancro: le capacità intellettuali sono alle stelle ma mancate di forza di volontà per attuarle, concretizzando i desideri.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Scacciate questa pigrizia mentale forse collegata a qualche delusione passata, piuttosto avviate una metamorfosi interiore benefica per la propria vita.

Leone: anche se Venere e Sole in congiunzione elargiscono fortuna in amore e i sentimenti prendono il volo in maniera ambiziosa poiché spinti da una grande forza di volontà, una Luna in opposizione potrebbe creare qualche fastidio, quindi attenzione alle decisioni che prenderete.

Vergine: Saturno e Plutone, stabili in Capricorno, dirigono la loro energia in maniera corposa, strutturando l'anima e formando ossa e muscoli nuovi. In sinergia con il flusso rivoluzionario di Urano, potrete focalizzare le energie verso un punto determinato, quello che porta a compimento un desiderio.

Vibrazioni corpose nelle previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una nuova apertura mentale sarà favorevole ad ampliare maggiormente gli orizzonti.

Approfondendo il presente con un nuovo entusiasmo e perseverando nel cammino intrapreso, riuscirete ad attuare i sogni.

Scorpione: alcune idee sono troppo utopiche e difficili da attuare. Luna sfida le vostre capacità, mettendo in discussione i sogni e creando qualche intoppo che potrebbe poi sprigionare delusione. Attenzione a non seguire consigli sbagliati di persone che non vogliono il vostro benessere.

Sagittario: Giove in domicilio esorta a puntare sulle proprie capacità con maggiore determinazione e fiducia in se stessi. Solo in questo modo le potenzialità usciranno fuori e potrete attuare i desideri con coraggio.

Capricorno: alcuni avvenimenti negativi potrebbero preoccuparvi e produrre una tristezza che riuscirete a scacciare solo con la pazienza ed evolvendo passo dopo passo verso una nuova consapevolezza che sarà il risultato di una maggiore apertura ai sentimenti.

Acquario: finalmente Luna è nel segno ed elargisce serenità, aprendovi ad approfondire sensazioni amichevoli soprattutto con figure femminili. L'intuizione non mancherà di certo così come la fortuna elargita da un Giove in splendida forma.

Pesci: l'amore non riesce a prendere il volo come vorreste e forse la colpa è da attribuire ad alcune delusioni passate o a una mancanza di sicurezza che porta squilibrio nella manifestazione delle emozioni, rendendovi scostanti.