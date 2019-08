L'Oroscopo di domani lunedì 19 agosto è pronto a stuzzicare la fantasia oppure ad alimentare speranze in merito al prossimo inizio settimana. Curiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia in amore e nel lavoro? Certi della risposta, iniziamo pure a mettere in primo piano il simbolo astrale più fortunato del momento per poi passare a delineare quelli con profilo basso. Diciamo subito che la giornata, quest'oggi messa sotto analisi nei comparti relativi all'amore e al lavoro in esclusiva per i primi sei segni, annuncia ottime notizie a coloro nativi del Leone, giudicato positivo nel frangente e meritatamente classificato al 'top del giorno'.

Continuando a parlare di positività, soprattutto visto lo splendido cielo presente in questo periodo, ad avere grandi opportunità da spalmare nei settori legati ai sentimenti e/o alle attività quotidiane saranno i nativi del Cancro, al momento valutati a cinque stelle. Però, se da una parte gli astri favoriranno al massimo i segni al vertice della classifica, dall'altra renderanno difficile la quotidianità al segno posizionato in coda alla scaletta.

In questo caso, per quanto concerne la parte meno positiva della giornata, le previsioni zodiacali del 19 agosto annunciano un periodo in salita per gli amici nativi dei Gemelli, giudicati purtroppo in frangente 'sottotono'. Ansiosi di appurare qualche indizio in più, magari accompagnato da eventuale buon consiglio? Maggiori dettagli pertanto, subito dopo il consueto incontro con la scaletta relativa alle stelle quotidiane.

Classifica stelline 19 agosto

L'Astrologia è pronta a pronosticare se sarà o meno una buona giornata per i sei segni appartenenti alla prima metà del ventaglio zodiacale. Punto centrale su cui poter aggrappare sogni e speranze per questa ripartenza settimanale, la classifica stelline, quest'oggi interessante la giornata del 19 agosto. Prima di passare ad elencare uno ad uno i simboli astrali analizzati in scaletta, d'obbligo sottolineare il segno al 'top del giorno', il Leone, tra l'altro già svelato in anteprima ad inizio articolo.

Bene, a questo punto, andiamo pure direttamente al resoconto finale partendo dal migliore a scendere giù:

Oroscopo lunedì 19 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Questo inizio settimana partirà e finirà in modo quasi identico, diciamo pure discretamente bene. In amore non avrete quasi voglia di far niente, soggiogati da un'apatia generale.

Per fortuna ci sarà chi vi risolleverà l'umore e la voglia di fare stimolando i vostri punti più sensibili. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda il rapporto di coppia, se saprete muovervi preferendo la testa all'impulsività sicuramente arriverete a fine serata senza nulla da rimuginare o rimproverarvi. Single, ci sono amori che vanno e altri che vengono nella confusione della vostra vita.

Se siete alla ricerca di una persona dolce, che vi possa dare certezze affettive, cercate di approfondire oggi una nuova conoscenza: non aspetta altro... Nel lavoro, invece, ritroverete lo slancio necessario per vincere le difficoltà di questa fase. Rinnovate il vostro percorso di scelte, di certo vi porteranno verso un periodo favorevole.

Toro - Giornata abbastanza positiva, buona per proporre idee, collaborazioni o semplicemente per dare inizio ad una bella disinteressata amicizia. In amore vietato sentirsi 'arrugginiti' o magari con l'umore piatto: mettete al bando tensioni e stress, rilassatevi con chi o con cosa sarà in grado di giovare alla vostra serenità. In ambito di coppia, invece, il trigono Marte-Urano sarà parzialmente dalla vostra parte, dunque non disperate: se le dimostrazioni d'affetto tarderanno ad arrivare, l'attesa renderà tutto più bello e romantico. Con il partner approfittate per fare quello che di solito non fate mai. Single, qualcosa finalmente potrebbe muoversi anche per chi ha una relazione che stenta a decollare. Una fase importante interesserà una parte di voi, ancora solitari. Avrete di fronte un bivio: prendere o lasciare? Nel lavoro, con molta probabilità dovrete analizzare il vostro operato cercando di mettere in pratica i buoni consigli che vi arriveranno. Preparatevi a rendere di più...

Gemelli - Partirà con una spinta lieve, quasi azzerata, questo vostro lunedì d'inizio settimana per voi dei Gemelli. Il problema sarà soprattutto legato al periodo decisamente 'sottotono'. Le stelle invitano alla prudenza, visto che state vivendo un periodo poco florido. Le stelle di oggi non vi aiuteranno di certo a risolvere, dunque aspettate tempi più idonei. In coppia, altresì, non lamentatevi più di tanto se qualcosa dovesse andare non come vorreste, ok? Diciamo che c'è chi sta peggio di voi. In giornata potreste accusare un po' di stress a causa di alcuni progetti, attualmente in fase di studio. Single, sarete un po' sfuggenti, forse perché state aspettando la scintilla che possa accendere in voi la fiamma del desiderio. Anche se così fosse, purtroppo non sarà oggi! Dovete attendere ancora un po': diciamo che qualche corso di aggiornamento potrebbe essere utile per approfondire alcune conoscenze molto promettenti. Nel lavoro, con costanza e impegno, riuscirete a realizzare ciò che volete. In caso contrario tutto potrebbe rivelarsi inutile.

Le predizioni del giorno 19 agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - In arrivo un giorno davvero speciale, almeno secondo gli studi fatti con carta astrale alla mano. A tutto sprint, quindi, la parte iniziale della settimana, pronta a regalare una miriade di soddisfazioni in diversi comparti. In amore a tanti di voi del Cancro la giornata potrebbe aprirsi in modo positivo, per qualche altro invece, in primis coloro sotto ascendente Gemelli, Capricorno o Pesci, forse prenderà una piega non proprio come nelle attese. In coppia, i rapporti quotidiani andranno a gonfie vele soprattutto nei riguardi dei buoni sentimenti che ne usciranno rafforzati. I dissidi potranno avere la giusta soluzione. Le previsioni di lunedì, invece, per quanto riguarda i single? Diciamo che l'armonia e la comunione di sentimenti con la persona che interessa rafforzerà l’intesa spingendo entrambi a considerare l’eventualità di fare un grande passo: l'inizio di qualcosa di grande? Nel lavoro, invece, quasi tutto procederà a ritmo incalzante. Non fermatevi proprio ora ma approfittate per portare avanti qui progetti che avevate in mente. Qualcosa inizia a muoversi.

Leone 'top del giorno' - Questo inizio settimana per voi Leone partirà o no con il cosiddetto 'botto'? Ebbene, sono in arrivo buone notizie ovviamente a detta dell'Astrologia di competenza, in primis riguardo l'amore. Diciamo che la passione renderà ancor più vivo il rapporto con la persona amata. In pratica, ottima potrebbe essere l'intesa sentimentale soprattutto per coloro insieme da poco. In coppia vi abbandonerete senz'altro con piacere alle carezze sensuali del partner che, di certo, vi farà sentire molto desiderati. Dimenticherete perciò tutti e tutto, avvolti da una insolita quanto piacevole passione. Single, i sogni d'amore predomineranno la vostra nottata: che sia un buon auspicio? Un'amicizia si prospetta come 'qualcosa di più': finalmente un bel cielo che non concede spazio a tortuosi aspetti planetari: proponetevi! Il forte impulso creativo vi regalerà altresì numerose soddisfazioni specialmente sul lavoro. Pronti a dare prova di buon senso e lungimiranza?

Vergine - Giornata d'inizio settimana valutata buona, dunque portatrice di quattro stelle tutt'altro che negative. In amore premete forte sull’acceleratore dei sentimenti: abbiate fiducia nel partner che vi contraccambia con ardore e maliziosa complicità. Se state soffrendo eventuali 'pene', evitate di crogiolarvi in pensieri negativi. L'oroscopo di domani 19 agosto consiglia a chi è in coppia di preparare una sorpresa ad effetto per il partner. Di sicuro le coccole e il romanticismo prenderanno il posto delle discussioni che da qualche tempo caratterizzano la vostra relazione. Single la vostra indole, di solito calma e temperata, sentirà un po' d'inquietudine: voglia di cambiare aria? Fatelo! Sicuramente gli ostacoli che vivrete nel periodo indicato potranno essere superati più facilmente di quello che immaginate. Nel lavoro, per chiudere, novità importanti potranno bussare alla vostra porta e, a loro volta, potrebbero dare una svolta importante alla vostra vita. Le stelle però invitano a non scoprire le vostre carte.

