L'Oroscopo di domani mercoledì 21 agosto 2019 porta all'attenzione delle cronache astrali due transiti davvero spettacolari. Ansiosi di sapere quali sono? Ebbene, la giornata in esame quest'oggi pone in risalto il passaggio della Luna in Toro a partire dalle ore 06:37 della prima mattinata. Di lì a poco, precisamente alle ore 09:37, il cielo del momento annovererà la nuova figura astrologica espressa dal transito del Pianeta Venere in Vergine.

In questa giornata, ovviamente in primo piano tra i sei segni analizzati, Toro e Vergine, entrambi estremamente fortunati sia in amore che nel lavoro. La super-coppia questo mercoledì sarà giustamente in vetta alla scala dei valori con il Toro al 'top del giorno' e la Vergine un pelino più sotto, a cinque stelle. Vogliosi di sapere cosa prevedono gli astri ai restanti quattro simboli astrali? Diciamo che a questo giro di boa di metà settimana anche Cancro e Leone avranno la loro buona fetta di positività: infatti ambedue sono stati preventivati in periodo a cinque stelle.

Per quanto riguarda il lato meno positivo del periodo, le previsioni zodiacali del 21 agosto mettono in guardia tutti coloro nati sotto il sensibile segno dell'Ariete. A dare problemi al suddetto segno di Fuoco sarà molto probabilmente la specularità negativa di Giove in Sagittario, nel contempo in quadratura a Nettuno. A questo punto la voglia di scoprire qualcosa di più senz'altro sarà impellente, allora iniziamo pure a mettere a nudo la scaletta con le stelline di oggi nonché il pensiero degli astri in merito all'amore e al lavoro per i primi sei segni dello zodiaco.

Classifica stelline 21 agosto

Pronti a scoprire quante stelle sono state assegnate dall'Astrologia quotidiana al segno presente nel vostro Tema Natale. Bene, la classifica stelline interessante il giorno 21, appena messa in chiaro, mostra in primo piano il segno del Toro, come anticipato sostenuto dal nuovo transito lunare. Il periodo in esame, altresì, mette in risalto Cancro, Leone e Vergine, vincenti in amore e nel lavoro grazie ad astri particolarmente positivi verso i rispettivi segni. A metà classifica valutato a quattro stelle, il segno dei Gemelli, seguito in coda dall'Ariete, declassato all'ultimo posto della scala.

A questo punto andiamo pure al responso parziale riepilogando la scaletta posta a seguire:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Cancro, Leone, Vergine.

★★★★: Gemelli;

★★: Ariete.

Oroscopo mercoledì 21 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - In arrivo un mercoledì 21 agosto quasi certamente negativo, quindi sottoscritto con le due stelle del 'ko'. Diciamo che la giornata probabilmente sarà scandita da fasi alterne, sicuramente in grado di alterare il buon andamento di questa parte della settimana.

In generale eventuali capricci e relativi tira-molla, soprattutto in un rapporto di coppia, ci possono stare purché senza esagerare altrimenti la situazione potrebbe sfuggire dal vostro controllo. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, invitanti tentazioni potrebbero mettere in pericolo rapporti già in crisi. Intanto per i più trasgressivi si prospettano avventure mozzafiato ma, contestualmente, ad alto tasso di rischio: occhio 'alle penne'.

In coppia potrebbero esserci contenziosi in merito ad una scelta da fare: che ne direste (per una volta) di assecondare il parere del partner? Single, sarete notevolmente stressati e non avrete voglia di vedere nessuno: tenete duro ancora un po', arriverà presto qualcosa di buono anche per voi. Nel lavoro noie con il collega di turno. Sappiate che i problemi e le divergenze potranno essere superati solo mettendo da parte l'orgoglio: accettate il buon dialogo.

Toro 'top del giorno' - Giornata arrivata al giro di boa di metà settimana, valutata decisamente al massimo delle opportunità per voi Toro, almeno sulla carta. In generale, parlando di sentimenti, sicuramente sarete molto più sereni e pacati rispetto ai giorni scorsi, ben disposti a coltivare pensieri profondi e/o ad elaborare progetti a lunga scadenza. Ottimo periodo per coloro che hanno importanti scelte da fare in ogni ambito, magari che intendessero iniziare qualcosa di nuovo o di interessante. In amore, avrete la possibilità di tenere in pugno ogni situazione, approfittate di questo momento estremamente positivo. In coppia, la Luna è già pronta a regalare grandi emozioni: afferratele al volo e fatele vostre senza timore, ok? Dice il saggio: 'Ogni lasciata è persa per sempre!'. Single, avrete l’impressione che la ruota della fortuna vi voglia bene! Come avrete capito, le premesse per la riuscita della giornata ci sono tutte, basta solo crederci e non aver paura di rischiare qualcosina. Nel lavoro, gli spunti per farvi apprezzare non vi mancheranno di certo. Diciamo che la vostra vivace intelligenza vi consentirà di ottenere i successi meritati.

Gemelli - Una giornata sostanzialmente poco impegnativa, anche se potrebbe riservare piccoli intermezzi poco gradevoli. In linea generale, cercate di essere più reattivi alle circostanze e, se potete, impegnatevi a dimostrare a chi avrete di fronte il vostro interesse nei suoi confronti. In questo momento ci preme ricordare a molti Gemelli che la felicità la si conquista con la perseveranza, la fiducia invece solo con la sincerità: ognuno tragga le proprie conclusioni... In amore, intanto, dite pure sì ad un invito a cena o ad un programma serale da parte di amici, magari ci saranno persone simpatiche con cui scambiare punti di vista. In coppia tanta pazienza da investire nel rapporto. Ultimamente, siete stati molto lunatici e spesso musoni. Se il partner vi sembra quindi un po’ freddo, non accusatelo, ma fate autocritica. Single, vi accorgerete che con un sorriso sincero stampato sulle labbra tutto diverrà più semplice: basterà saper scegliere le amicizie più giuste, basandosi sul cuore. Nel lavoro, intanto, questioni 'scottanti' che vi toccano da vicino, potrebbero trovare corretta via d'uscita solo attuando un escamotage ad hoc: varrà la pena? Siamo quasi certi di si, poi ci farete sapere.

Le predizioni del giorno 21 agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - In arrivo un giorno fantastico, l'ideale inizio di un bel mercoledì di metà settimana. In particolare, grazie anche ad una bella Luna in Toro, amica del vostro segno, inizierete alla grande già dal primo mattino: in molti casi, quasi tutto il periodo sarà all’insegna della comunicatività e della buona intesa interpersonale. Ottimi i rapporti con gli amici di sempre con in evidenza anche qualche 'new entry' a generare allegria. Le previsioni di mercoledì prevedono in amore una giornata perfetta: passerete dei bellissimi momenti con la persona del cuore e non potrete chiedere di più in questo periodo. Gli astri invitano a lasciarsi andare alla voglia di coccole. Single, maggior fiducia in voi stessi, non pensate a nulla, ok? Sostanziali cambiamenti si preannunciano per molti di voi e potrebbero interessare il rapporto con diverse persone. Diciamo che migliorerete la sintonia con alcune di queste con altre invece chiuderete portoni. Nel lavoro non sottovalutate le vostre capacità e fatevi avanti nel proporre i vostri progetti. Alcune idee potrebbero essere prese sul serio e rilevarsi interessanti.

Leone - In arrivo un giorno davvero pregno di buone notizie, sia a livello sentimentale che professionale. In particolare un paio di progetti che avevate da parte da un bel po' di tempo potrebbero finalmente essere messi in gioco! Tutto starà a non farsi demoralizzare dai soliti 'gufi porta iella' o dagli immancabili invidiosi di turno, pronti a frenare ogni vostro entusiasmo. In amore, una superba Luna nel segno del Toro darà senz'altro una mano nel portare a compimento problematiche e situazioni in bilico. Avrete occasione di mettere a frutto la vostra sensibilità, specialmente in coppia, e non sarà certo qualche sacrificio in più del previsto a spaventarvi! Una novità di rilievo potrebbe far capolino a prima sera... Single, sarete in un piacevole stato di grazia, vi sentirete più leggeri ed in pace con voi stessi e pronti a innamorarvi di nuovo: meglio di così! Nel lavoro, il consiglio degli astri è quello di fare attenzione alle novità in arrivo prossimamente: potreste sfruttare come tornaconto qualcosa di veramente importante.

Vergine - Partirà benissimo questo vostro mercoledì di metà settimana, senza contare che potreste avere anche un pizzico di fortuna in alcune questioni sentimentali ancora aperte. In massima parte sarete socievoli e aperti come mai in questi ultimi tempi: ogni tassello, praticamente, andrà ad allinearsi da solo nel vostro complicato puzzle quotidiano. In amore riceverete delle dichiarazioni inaspettate dal vostro lui/lei che arriveranno dritto al vostro cuore, tali da lasciarvi senza parole. A chi è in coppia, invece, l'oroscopo di domani 21 agosto consiglia di avere fiducia nel futuro: l'influenza di astri altamente benevoli nei riguardi del vostro segno daranno una ventata d'aria fresca al rapporto. Approfittatene, magari organizzando ciò che rimane delle vacanze. Single, chi tra voi desiderasse vivere, più o meno segretamente, un’avventura o una situazione nuova più eccitante del consueto, avrà occasioni propizie per farlo. Il consiglio come sempre è quello di non esagerare. Nel lavoro, intanto, avete raggiunto un'ottimo risultato. In molti finalmente, dopo tanti sacrifici siete arrivati dove volevate: se così non fosse non temete, vorrà dire che manca poco.

