L'Oroscopo di giovedì approfondisce in chiave astrologica le sensazioni amorose e le opportunità lavorative, tenendo conti dei transiti planetari favorevoli. Le energie positive della congiunzione astrale di Venere e Marte in Vergine beneficeranno anche lo Scorpione, il Cancro, Toro e Capricorno mentre una nuova carica intellettiva conferita da Mercurio in Leone sarà utile anche a Bilancia, Gemelli, Ariete e Sagittario. Di seguito le previsioni astrali fortunate per ciascun segno dello zodiaco.

Nuove opportunità nell'oroscopo di giovedì 22 agosto

Ariete: Mercurio dal cielo astrologico del Leone, garantisce splendide novità in ambito lavorativo e i successi arriveranno copiosi. In amore, cercate di tenere sempre accesa la fiamma della passione che per i single approfondirà nuovi incontri, per le coppie garantirà splendidi momenti di intimità.

Toro: una Luna favorevole poiché nel segno, conferisce un savoir faire utile per concludere trattative proficue.

In amore sarete molto magnetici e desidererete raggiungere una sicurezza che tenga lontano le complicazioni di ogni tipo.

Gemelli: la vicinanza di Luna e Urano si fa sentire e sprigiona una certa volubilità in amore, forse causata da un bisogno di conferme che a sua volta innesca un'eccessiva possessività. In ambito lavorativo, improvvisi aiuti saranno utili per incrementare i guadagni.

Cancro: Urano il signore degli eventi imprevedibili, fa accadere alcuni imprevisti che potrebbero cogliervi di sorpresa, ma riuscirete a risolvere alcune situazioni lavorative ingarbugliate con il buon senso e con una forte intuizione.

Sono previsti buoni incontri amorosi.

Leone: una certa arroganza nel modo di approcciarsi all'amore tiene lontano la concretizzazione dei sogni sentimentali. Ribelli e irrispettosi con Urano in quadratura a Mercurio, potreste mancare di controllo e come un vulcano scoppiare all'improvviso reagendo in modo disastroso.

Vergine: l'entrata di Venere nel segno spinge a vivere l'amore in maniera più equilibrata e coloro che sono single cercheranno una compagna di vita che concretizzi sogni amorosi stabili. In ambito lavorativo, un nuovo benessere psichico faciliterà una maggiore concentrazione.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: nuove tenerezze diventano le protagoniste di un amore che non conosce limiti. Il lavoro risente di un Plutone alquanto imbronciato nei vostri riguardi, ma riuscirete a superare alcuni attriti con una grande vitalità.

Scorpione: buone possibilità sono previste in ambito lavorativo e i successi arriveranno a breve grazie a un'intelligenza brillante e acuita da Venere in posizione favorevole.

Anche l'amore prende il volo divenendo però più razionale, anche se non meno approfondito.

Sagittario: una quadratura di Venere e Marte con Giove rende i sentimenti più esuberanti e questa frivolezza non trova limite, tanto che alcune situazioni sentimentali risentiranno di una certa sregolatezza. Anche sul lavoro, cercate di non essere troppo sicuri di voi stessi e dispotici, applicando un'autodisciplina costruttiva.

Capricorno: Marte in Vergine garantisce una nuova vitalità e un dinamismo, entrambi da sfruttare sia in campo sentimentale che in quello professionale. Apprezzerete molto la serietà in amore e beneficerete di splendidi momenti, tutti da trascorrere nell'intimità familiare.

Acquario: Urano e Luna in quadratura dal Toro rendono i rapporti professionali più ostili e ingarbugliano un tantino le situazioni sentimentali. Cercate di superare le critiche che pioveranno sia sul lavoro che in amore, utilizzando quel senso di irrequietezza in maniera costruttiva.

Pesci: attenzione che Venere in opposizione rende l'amore pigro e un'insoddisfazione latente penalizza anche il settore lavorativo. Marte in aspetto disarmonico anch'esso non facilita le cose, tanto che dovrete tenere a bada un atteggiamento instabile e capriccioso.