L'Oroscopo di venerdì vede ancora una volta il transito di una Luna in Toro, segno di concretezza, romanticismo e grande volontà d'animo. Le configurazioni planetarie nelle previsioni astrali fortunate segno per segno, spingono i simboli zodiacali a concretizzare i propri progetti, attingendo a una carica positiva che solo gli astri possono indicare. Questa fonte energetica interiore deve essere solo incanalata al meglio e per fare ciò, occorre approfondire la propria interiorità, esternando le sensazioni positive al meglio.

Influssi lunari nell'oroscopo di venerdì

Ariete: una carica vitale notevole viene conferita da un Mercurio in forma in casa astrologica quinta. Ogni attività produrrà effetti concreti, dovrete solo trovare il modo di incanalare le energie al meglio sia in amore che in campo lavorativo.

Toro: Luna in esaltazione nel segno garantisce maggiore concretezza e tenacia nel portare a termine i propri progetti.

Una spiccata simpatia e savoir-faire saranno utili per concretizzare i sogni amorosi, sul lavoro una maggiore prudenza farà concludere affari redditizi.

Gemelli: i rapporti sentimentali assumono un aspetto più freddo dal punto di vista sentimentale e questo atteggiamento teso potrebbe compromettere anche la sfera lavorativa. Marte in quadratura potrebbe infatti provocare insofferenza nei confronti dei superiori.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: l'astro d'argento in esaltazione nel Toro, lambisce anche voi con i suoi effetti favorevoli. Una bontà d'animo e tanta dolcezza faranno intrecciare splendidi rapporti sociali. L'amore diventa più semplice e profondo, la sfera lavorativa sarà trasformata in maniera favorevole da una saggezza che indirizzerà le scelte giuste.

Leone: Luna e Urano, un po' drastici dal Toro, confondono un tantino il sogno dalla realtà, offuscando una capacità di analisi di solito molto spiccata nel segno.

Non siate eccessivamente pragmatici e cercate una maggiore concretezza, sia in amore che sul lavoro.

Vergine: la presenza di Venere nel segno garantisce amore e i sentimenti in sesta casa astrologica, tendono a prendere una piega più razionale che sentimentale. Per fortuna c'è Luna che mitiga il tutto, garantendo maggiore emotività. In ambito lavorativo, sarete più concreti e determinati.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: buona l'intelligenza grazie a un influsso mercuriano che dal Leone veglia nel domicilio astrologico del matrimonio.

I rapporti amorosi diventano più intensi e sensuali, grazie a un fascino innato. In campo professionale, il successo sarò assicurato da una fermezza combattiva.

Scorpione: Luna in opposizione potrebbe rendervi molto pigri e annoiati. Un influsso molto capriccioso rende l'amore altalenante, ma attenzione a non essere troppo testardi poiché forzando in modo eccessivo le tensioni, i rapporti potrebbero prendere una piega preoccupante.

Buono il lavoro.

Sagittario: attenzione a non esagerare con una sovralimentazione che potrebbe provocare problemi di linea. Forse nelle vacanze avete esagerato un po' troppo con i piaceri della buona tavola, adesso è il momento di rimettersi in forma. Occhio a non commettere imprudenze, sia in campo sentimentale che sul lavoro.

Capricorno: in amore, cercate di ascoltare maggiormente chi vi sta accanto e anche in ambito lavorativo, non incaponitevi in maniera eccessiva. Luna dal Toro emana degli influssi favorevoli, coglieteli al volo evitando così situazioni di "stallo" emotivo e professionale.

Acquario: Giove elargisce fortuna dal domicilio del Sagittario ma Venere dalla Vergine pone alcuni interrogativi su cosa desiderate dall'amore. A voi la risposta, poiché il desiderio di libertà, sempre presente nel vostro animo, potrebbe portarvi a divenire ribelli anche sul lavoro.

Pesci: molto affascinanti in amore, potrete contare su un magnetismo garantito da alcuni transiti planetari favorevoli che esortano anche a viaggiare, approfondendo l'amore per la natura. Che siate in vacanza oppure in città, organizzate delle splendide escursioni rigeneranti.