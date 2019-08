L'Oroscopo di lunedì sottolinea con garbo alcuni dettagli significativi per l'amore e le opportunità lavorative. Venere, sempre presente in Vergine e riscaldata anche da Sole, realizza una concretizzazione del proprio io attraverso gli affetti. Diverrà quindi doveroso amare per sentirsi realmente appagati e non solo Vergine, ma anche Cancro, Scorpione, Capricorno e Toro esigeranno conferme dall'amore. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno che approfondiscono anche la sfera professionale.

Slanci e tensioni nell'oroscopo di lunedì

Ariete: la Luna in cattivo aspetto rende il vostro atteggiamento indolente e poi socievole. Potreste sentirvi incompresi sia sul lavoro che in amore, rimproverando gli altri e manifestando una eccessiva indulgenza verso voi stessi.

Toro: Urano incrocia i suoi influssi con una Luna molto materna dal cielo astrologico del Cancro e rende gli affetti più sensibili.

Sentirete forte la necessità di contornarvi di cose lussuose, creando un clima accogliente in casa. Una buona intuizione garantirà successi lavorativi.

Gemelli: la smania di fare varie cose e attuare molteplici progetti fa ingolfare le proprie energie. Quindi ricercate maggiore moderazione in campo professionale e in amore, prendete in considerazione anche le esigenze del partner.

Cancro: Luna è in posizione ideale poiché in domicilio e garantisce affetto in famiglia e un buon attaccamento ai valori tradizionali.

Molto protettivi con i figli e con il partner, sfiorerete quasi la morbosità. Buono il lavoro, grazie alla vicinanza di Mercurio.

Leone: una prontezza di riflessi sarà utile per cogliere al volo le occasioni amorose che capiteranno in maniera imprevedibile. In campo professionale, attingete a una libertà d'azione che non trova limiti con Urano e Mercurio che incrociano le loro energie in modo sorprendente.

Vergine: Venere, in un segno così ragionato e pratico, si trova quasi in difficoltà ma viene riscaldata da un Sole splendido, capace di gratificare il proprio io attraverso l'amore. Insieme a Marte, dolcezza e aggressività si miscelano in un connubio difficile da gestire e gli effetti dirompenti travolgeranno anche la sfera lavorativa.

Previsioni astrologiche costruttive dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: alcuni transiti planetari quasi sfidano a reagire a una sorta di chiusura che non si addice ai Bilancia.

Nervosi e molto tendenti al vittimismo, non mancherete di rimproverare gli altri quando invece dovreste analizzare in modo più approfondito e realistico il vostro comportamento.

Scorpione: l'influenza lunare dal Cancro si fa sentire e sarete piuttosto pigri e introversi. Non vi andrà di frequentare persone nuove o uscire, preferirete godervi il relax casalingo. In ambito lavorativo, riuscirete a risolvere più i problemi tecnici che quelli pratici.

Sagittario: Venere e Giove in configurazione astrale quadrata, mettono in guardia e creano una sorta di sfiducia nell'amore o nella storia attuale. Un dubbio si insinua nella mente e a un tratto, non vi sentirete più appagati come prima. Fortunato il lavoro con Giove nel segno.

Capricorno: l'amore è in cima ai pensieri ma un Saturno rigoroso detta legge in ambito affettivo e ricorda di non farvi abbagliare dalle sensazioni amorose. In campo professionale ricercherete maggiore stabilità assumendo un atteggiamento intellettuale ed equilibrato.

Acquario: incostanti nel vivere le sensazioni amorose, potreste essere molto altalenanti assumendo prima un atteggiamento distaccato e poi eccessivamente morboso. Cercate di riequilibrare il tutto, altrimenti rischierete di influenzare negativamente anche l'ambito lavorativo.

Pesci: approfittate di una Luna in Cancro che marca la sensibilità e insieme a Nettuno, rende le sensazioni fantasiose. Cercate di vivere questi momenti con slancio, lasciandovi dietro un passato pieno di ricordi che non devono assolutamente influenzare il presente.