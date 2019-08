Una Luna in Leone entra in contatto con la parte più infantile di ciascun segno zodiacale e approfondendo l'emotività nell'Oroscopo di mercoledì apre una finestra sulle sensazioni istintive. L'astro d'argento punterà un riflettore sulla sensibilità, elargendo delle dritte utili per amare in maniera più fluida e scacciare via alcune insicurezze che oscurano le relazioni amorose. Nuove opportunità lavorative invece si affacciano all'orizzonte per Leone, Gemelli, Vergine e Cancro, tutte da approfondire leggendo le previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Leone nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: Luna dal Leone è favorevole e garantisce nuove chance sia in amore che sul lavoro. Una vivacità di spirito garantirà nuove amicizie e chissà che i single non possano trovare l'anima gemella. In campo professionale, una buona intuizione farà fiutare le opportunità, le concretizzerete con spirito ambizioso.

Toro: Luna e Urano in quadratura disturbano e scombussolano le sfere vitali, tanto che il vostro comportamento diventa altalenante: passerete da una gioia intensa a una depressione ombrosa.

Forse dovreste tenere a bada questo atteggiamento capriccioso e moderare le emozioni in modo che anche sul lavoro possiate dare il massimo.

Gemelli: l'influenza lunare lambisce la casa astrologica terza e sprona la ricerca di emozioni intense, tanto che in amore sentirete il bisogno di essere amati in maniera unica e speciale, divenendo i protagonisti della storia amorosa. Buono il lavoro, puntando su una concentrazione potenziata da Mercurio in sestile.

Cancro: non cercate continuamente delle conferme amorose, ritrovate una nuova fiducia in voi. In questo modo acquisterete una nuova consapevolezza che non farà elemosinare attenzioni dagli altri. Sul lavoro sarà premiato lo spirito d'iniziativa.

Leone: una Luna di fuoco nel segno rende gli obiettivi più ambiziosi, quindi vivrete le emozioni "sopra le righe" osando per ottenere ciò che il cuore desidera.

Anche in ambito lavorativo darete il massimo, divenendo leader in campo professionale e intrecciando abili rapporti con i colleghi e i clienti.

Vergine: la smania di essere apprezzati e coccolati dagli altri provocherà un bisogno eccessivo di attenzioni e il timore di sentirvi trascurati è grande. Avete bisogno di rassicurazioni e conferme per dare il massimo anche in campo lavorativo e di sicuro le otterrete, con Venere e Sole in domicilio.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: le emozioni saranno vissute in modo caldo e intenso. Sentirete forte il bisogno di attrarre le attenzioni degli altri, confermando così il sex-appeal con orgoglio e un pizzico di vanità. In ambito lavorativo, sarete molto abili a concludere trattative fruttuose per gli affari.

Scorpione: un certo squilibrio affettivo provocato da Luna e Mercurio in quadratura sprigiona un "silenzio emotivo" che pesa in ambito sentimentale.

Cercate di esprimere maggiormente i sentimenti, Venere è in posizione favorevole e cerca di garantirvi anche una maggiore concentrazione.

Sagittario: Giove intreccia le sue energie positive con Luna e garantisce tranquillità familiare. Una spiccata empatia sarà utile sia in amore che sul lavoro e la riuscita professionale sarà il risultato di alcuni appoggi e collaborazioni garantiti dalla "dea bendata".

Capricorno: cercate di trovare un modo per intrecciare rapporti redditizi in ambito lavorativo e in amore non sentitevi in imbarazzo nei confronti del partner. Luna incrocia le sue energie con Saturno e scatena delle insicurezze caratteriali, tutte da superare prendendo il coraggio a quattro mani.

Acquario: attenzione a non lasciarvi sopraffare da un amore sregolato che prende in considerazione diversi partner. Avete le idee molto confuse a causa di una Luna in opposizione che sbilancia i sentimenti, quindi ricercate una nuova armonia che sarà benefica anche in ambito lavorativo.

Pesci: le energie fisiche sono al minimo a causa di un'opposizione Nettuno-Luna che sprigiona sensazioni demoralizzanti. Una sorta di auto-convincimento fiducioso farà vedere le cose come non appaiono nella realtà, quindi prestate attenzione, sia in amore che in campo lavorativo.