Tutti gli astri sono in splendida posizione e ravvivano l'Oroscopo di giovedì, promettendo fortuna in ambito lavorativo e garantendo meravigliose sensazioni in campo sentimentale. Le configurazioni astrali non lasciano dubbi e sprigionano influssi positivi soprattutto per Vergine, Leone, Bilancia, Scorpione e Capricorno. Gli altri segni dovranno darsi da fare per ampliare le loro possibilità, approfondendo le previsioni astrali seguenti e aprendosi con maggiore ottimismo all'amore e al lavoro.

Intuizioni fortunate nell'oroscopo di giovedì

Ariete: Giove fortunato garantisce buona sorte e tanto ottimismo. Anche Luna è in posizione favorevole e spinge a vivere le sensazioni con maggiore intuizione, sia in amore che in campo professionale.

Toro: non siate troppo precipitosi e non giungete subito a conclusioni affrettate. Un atteggiamento troppo emotivo e impulsivo, sprigionato da Luna in quadrato a Urano, scatena il bisogno eccessivo di una libertà che diventa quasi selvaggia.

Sarete così troppo ribelli in ambito lavorativo e in amore emotivamente irrequieti.

Gemelli: una Luna fidata in Leone rende l'amore più emotivo e ambizioso. In campo professionale, un nuovo slancio dinamico sarà garantito da Saturno e Plutone, che dal cielo astrologico del Capricorno sviluppano una nuova lungimiranza utile per realizzare i propri desideri.

Cancro: la vicinanza dell'astro d'argento garantisce una spiccata intuizione che si miscela a un ampio spirito critico, garantendo ottimi risultati lavorativi.

Cercate di captare anche nuove sensazioni in campo lavorativo, attingendo a quel sesto senso sensibile che non vi abbandona mai.

Leone: una prontezza mentale sarà utile in campo lavorativo, per approfondire con realismo e minuziosità il quadro generico del proprio lavoro. Mercurio garantisce un'ampia capacità di analisi, che insieme alla presenza della Luna si potenzia divenendo anche più sensibile e intuitiva.

Vergine: Giove dal Sagittario incrocia la sua influenza stellare con Sole nel segno ma in quadratura. In ambito lavorativo, non siate intolleranti nei confronti dei colleghi, affermando solo ed esclusivamente le vostre idee.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: alcune situazioni sono ancora da risolvere in famiglia ma sarete convincenti e potrete trovare una soluzione grazie a un istinto comunicativo potenziato dalla presenza di Mercurio e Luna in Leone.

Desiderate vivere l'amore con serenità e Luna garantisce splendide sensazioni a due. Potreste avvertire stanchezza sul lavoro.

Scorpione: un forte potere decisionale viene conferito sia da Plutone che da Sole, rispettivamente posizionati in Capricorno e Vergine. Quindi sarete molto organizzati sul lavoro e in campo affettivo, valuterete un probabile futuro partner con un'ottima capacità di sintetizzare i pregi e i difetti.

Sagittario: una nuova sensibilità anima la sfera affettiva e Luna in Leone insieme a Giove sono garanti di una maggiore intuizione che per voi single fornirà nuove opportunità amorose. Sul lavoro, nuovi contatti saranno benefici per accrescere i guadagni.

Capricorno: una grande comprensione genera cambiamenti nella sfera amorosa e Venere dalla Vergine è garante di questa evoluzione interiore. Potrete aprirvi all'amore in maniera più comprensiva e in ambito professionale otterrete grandi riconoscimenti grazie a una spiccata creatività.

Acquario: in campo lavorativo, riscontrerete alcune difficoltà nel mettere a fuoco una realtà che forse non volete accettare. Non chiudete però le porte a un dialogo chiarificatore che potrebbe essere utile anche nella sfera sentimentale, per analizzare bene la situazione amorosa attuale.

Pesci: non lasciatevi travolgere da alcune fissazioni deliranti. La mente è offuscata da sensazioni negative sprigionate da Nettuno in opposizione a Sole, che vi fanno perdere la bussola e interferiscono anche sulle decisioni da prendere sul lavoro.