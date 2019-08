Una nuova intelligenza anima l'Oroscopo di venerdì e sprigiona effetti benefici derivanti dall'entrata di Mercurio in Vergine. L'astro della comunicazione e dell'intelletto individua le attitudini e apre a un dialogo costruttivo sia per l'amore che per i rapporti lavorativi. Buone le opportunità non solo per Vergine, ma anche per Capricorno, Cancro, Scorpione e Toro che aprono i propri orizzonti in maniera pratica e analitica, nelle previsioni astrologiche fortunate.

Opportunità nell'oroscopo di venerdì

Ariete: il passaggio progressivo di Mercurio dal Leone alla Vergine dirotta i pensieri e ad un tratto realizzerete che le vacanze sono finite e dovrete impegnarvi di più nel lavoro per concretizzare i sogni. In amore, approfondirete ogni attimo con grande passione.

Toro: si prospettano interessanti incontri e Mercurio e Urano ne sono garanti. Aperti alle novità, non esiterete ad approfondire un'amicizia che potrebbe diventare qualcosa in più, sul lavoro saranno potenziate le professioni che applicano la tecnologia.

Gemelli: i rapporti interpersonali si complicano a causa di un aspetto di quadratura Venere-Mercurio che scombussola l'amore e provoca litigi in coppia. In ambito lavorativo cercate di non sprecare le energie, assumendo un atteggiamento temerario che risulta troppo prorompente.

Cancro: l'intelligenza diventa di tipo analitico e un'ottima memoria sarà utile per stringere buoni contatti lavorativi, trovando una strada benefica che è il risultato di una buona comunicazione con il cliente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

In amore, le sensazioni diventano più profonde e ragionate.

Leone: incerti sul da farsi e di umore altalenante, sentirete un po' di stanchezza e il desiderio di evadere dalla solita routine quotidiana. Una spiccata comunicazione con la persona amata allieterà una giornata pesante in campo professionale.

Vergine: il sovraffollamento planetario presente nel segno ora è ancora più completo grazie all'entrata di Luna in Vergine.

Nella sfera lavorativa ci saranno grandi cambiamenti positivi. L'amore diventa invece molto romantico e sognatore, grazie all'astro d'argento che allontana ogni inibizione.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una splendida configurazione astrale di Giove e Luna in trigono approfondisce l'amore e l'amicizia, quindi via libera ai nuovi incontri. Sul lavoro, alcuni nuovi contatti animeranno le trattative.

Scorpione: Mercurio in Vergine intreccia un aspetto splendido con il vostro segno. Una nuova efficienza, pratica e meticolosa, sarà tutta da investire in campo professionale. In amore invece si preannunciano meravigliose novità e nuovi incontri per i single.

Sagittario: sono previsti dei successi in campo lavorativo e i moti planetari garantiscono anche una situazione favorevole per l'amore. La passione è in rialzo quindi alcuni progetti amorosi ancora in bilico andranno a buon fine.

Capricorno: preparatevi ad usare la mente, sono in arrivo brillanti idee grazie alla posizione favorevole dell'astro mercuriano rispetto a Saturno. Organizzate alla perfezione il tutto per concretizzare i desideri, sia in ambito lavorativo che in amore.

Acquario: Giove in sestile garantisce buona sorte e potrete abbattere così alcune polemiche amorose che rendono pesanti le relazioni. In ambito lavorativo, alcune trattative rimaste in sospeso richiedono maggiore impegno per essere portate a termine.

Pesci: Mercurio in opposizione mette in discussione il vostro operato e sprigiona uno scetticismo che disorienta poiché manca il senso pratico. Cercate di non perdere il contatto con la realtà e di non rifugiavi in un mondo surreale, analizzate anche la situazione amorosa con maggiore realismo.