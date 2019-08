L'Oroscopo di giovedì propone una Luna in Scorpione che riesce a garantire una forte intuizione, poiché sia l'astro d'argento che lo Scorpione condividono l'elemento acqua. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: lasciatevi coinvolgere da un impulso venusiano che dal cielo astrologico del Leone fa amare in modo incondizionato. Terrete un atteggiamento elegante e generoso, ma attenzione che alcuni potrebbero circuirvi, apprezzando il "bel gesto" per poi andare oltre in maniera molto opportunista.

Toro: avvertirete una certa difficoltà nel conciliare il bisogno di amare e la voglia di maggiore indipendenza. Da un lato Urano incrementa la necessità di una maggiore autonomia, dall'altra l'emotività lunare esige di vivere le sensazioni amorose con maggiore dedizione.

Gemelli: la vicinanza dell'astro venusiano si fa sentire e rende le sensazioni amorose molto nobili e leali. Dominatori della storia amorosa, cercherete di contornarvi di persone vivaci e positive.

Sarete molto passionali e anche in ambito lavorativo affermerete la volontà con impeto e una certa irruenza.

Cancro: il serbatoio di ricordi aspetta solo di essere ripulito a dovere. L'astro d'argento svolgerà questo lavoro di rigenerazione profonda.

Leone: Venere nel segno, il pianeta che parla d'amore per eccellenza, fa vivere le sensazioni in modo grandioso, fuori dall'ordinario. Amerete essere adulati, conquistati e pretendendo amore incondizionato.

In campo professionale affermerete una volontà ambiziosa grazie agli influssi di Marte, presente nel segno.

Vergine: una Luna affascinante proietta i suoi raggi luminosi anche nel vostro segno, ma rispecchiandosi in acque molto torbide ne assorbe tutto il mistero. Illuminerà quindi la parte più nascosta e indagherà con circospezione nel vostro interiore emotivo, facendo salire a galla sensazioni speciali.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: amerete corteggiare un probabile partner o permetterete che gli altri vi adulino, anche se poi vi farete prendere troppo dal gioco e potreste cadere vittima delle vostre stesse sensazioni.

Scorpione: un forte intuito viene conferito da Luna nel segno. Utilizzate questo per affermarvi in ambito lavorativo e in amore attenzione a non essere troppo possessivi.

Si avvia un'evoluzione profonda e purificatrice.

Sagittario: un nuovo vigore viene confermato da Marte in trigono a Giove che garantisce energie utili a concretizzare i propri sogni. Adesso potrete passare all'azione con un campo visivo più completo, che apre nuovi sbocchi nel lavoro e aggiunge maggiore consapevolezza in amore.

Capricorno: sensazioni profonde sono assicurate da Plutone in sestile con Luna che farà approfondire i sentimenti in maniera più completa e meno superficiale.

In ambito professionale, attenzione a non adottare un comportamento quasi maniacale.

Acquario: la prospettiva di subire sconfitte in amore non fa per gli Acquario, preferirete troncare la relazione invece di correre il rischio di essere rifiutati. Una mente molto reattiva ad assimilare nuove conoscenze procurerà successi in campo professionale.

Pesci: pregi e difetti saranno illuminati in modo efficace da una Luna introspettiva che filtrerà sia le sensazioni positive che quelle negative. Questo lavoro karmico sarà efficace per evitare disturbi alla sfera lavorativa e a quella sentimentale.