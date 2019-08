La Luna entra nel domicilio astrologico del Sagittario nell'Oroscopo di venerdì e una natura più comunicativa trasforma i sentimenti, rendendoli emotivi. L'influsso lunare proveniente dalla casa astrologica nona, quella del viaggio, lambisce non solo Sagittario, ma anche Bilancia, Acquario, Ariete e Leone. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Oroscopo di venerdì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: una nuova sensibilità riaffiora e illumina la sfera personale, sarete molto intuitivi grazie a un influsso lunare che schiarisce le idee in amore e propone la concretizzazione di progetti lavorativi fortunati.

Toro: molto abili nel risolvere alcune problematiche impreviste, grazie a Urano nel segno dovrete imparare a tenere a bada delle crisi emotive generate da una voglia di stravolgere il quotidiano, aprendovi a nuove sensazioni con minore impeto.

Gemelli: l'astro d'argento in opposizione si fa sentire e una confusione mentale lambisce il campo sentimentale. Le emozioni riaffiorano prepotenti e cercano di abbattere la vostra vivacità, ma non demordete altrimenti anche la sfera lavorativa sarà penalizzata da queste sensazioni negative.

Cancro: la vicinanza di Venere a Mercurio in domicilio farà intavolare una discussione amorosa che analizzerà una relazione già esistente o farà dichiarare il proprio interesse alla persona amata. In ogni caso affronterete il tutto con molta chiarezza.

Leone: una nuova energia lunare potenzia quella favorevole di Marte e Venere, garantendo buon equilibrio psichico e una forma fisica impeccabile.

Saranno favoriti i viaggi all'estero e potranno garantire nuovi amori o comunque buone e fortunate sorprese.

Vergine: le configurazioni stellari non sono delle migliori e sprigionano una certa inquietudine. Alcuni fantasmi del passato creano dissapori. Attenzione a non lasciarvi prendere dalle bugie per risolvere delle situazioni che non troveranno soluzioni con le menzogne.

Previsioni astrali

Bilancia: il sovraffollamento planetario dalla casa astrologica quinta giova ai sentimenti e garantisce una nuova vitalità.

In ambito lavorativo, una forza di volontà farà affermare le proprie idee e in amore, Venere insieme a Sole, regalano una spinta in più per approfondire maggiormente le sensazioni a due.

Scorpione: Mercurio in trigono garantisce una percezione completa del quadro amoroso e anche alcuni Scorpione potranno usufruire di un transito mentale utile per esprimere le proprie convinzioni in maniera più intellettuale e meno emotiva.

Sagittario: una nuova vitalità è garantita da Luna nel segno e potrete vivere gli affetti con maggiore slancio e forte attaccamento alle tradizioni familiari. Sarete molto attratti dai viaggi, quindi perché non partire se siete già in ferie? Coloro che invece continuano a lavorare potranno contare su fruttuosi guadagni.

Capricorno: il lavoro sarà più organizzato grazie a una spiccata personalità che applicherà il proprio rigore in campo professionale.

In amore, una Luna molto vicina renderà gli affetti più previdenti e sarete maggiormente riflessivi e pazienti.

Acquario: finalmente l'astro lunare è in posizione di sestile e questo aspetto favorevole garantisce una nuova vitalità. Soddisfatti di ciò che possedete, vivrete gli affetti ma attenzione a non lasciarvi andare in maniera eccessiva ai piaceri della tavola.

Pesci: una certa malinconia sprigionata da una posizione sfavorevole di Luna si fa sentire e confonde un po' le idee. Non lasciatevi prendere però dall'apatia, altrimenti mancherete di concentrazione in ambito professionale.