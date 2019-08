L'Oroscopo di domani 22 agosto 2019 anticipa come potrebbe evolvere il prossimo giovedì in relazione ai primi sei segni dello zodiaco. In gran fermento l'Astrologia quotidiana, pronta a dare le direttive su cui si basare sia la classifica stelline che le relative predizioni astrali di oggi. Curiosi di scoprire come saranno le stelle in merito ai comparti legati all'amore e lavoro? Certo che sì, pertanto vi diciamo subito che ad avere il massimo supporto da parte degli astri tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine sarà senz'altro la Vergine.

Il sensibile segno di Terra avrà dalla sua i favori di un meraviglioso Urano, nel frangente in contemporaneo trigono astrale a Venere e Marte pianeti di settore. A rafforzare l'ottima posizione della Vergine altresì, una favolosa Luna in Toro, nel contempo speculare positiva al 90%. Non male assolutamente il periodo sotto analisi anche per coloro nati in Toro e Gemelli valutati in giornata a cinque stelle.

Poche chance intanto, quelle suggerite dal frangente agli amici del Leone, giudicati 'sottotono' nelle previsioni zodiacali del 22 agosto. Bene, senza dilungarci oltre veniamo 'al dunque' andando a mettere in chiaro cosa riserveranno gli astri nella giornata di giovedì, quali gli eventuali consigli e come comportarsi in campo sentimentale e/o nelle attività quotidiane.

Classifica stelline 22 agosto 2019

Ansiosi di dare un'occhiata alla nuova classifica stelline interessante il giorno 22 agosto 2019?

Quest'oggi, l'intera scaletta sarà sotto diretta influenza della Luna in Toro, di Venere e Marte in Leone e di Saturno e Plutone in Capricorno. A questo punto la voglia di sapere come è stata classificata la giornata in relazione al segno di nascita è davvero alta, dunque iniziamo pure a scoprire le carte in merito alla posizione assegnata dalle stelle ai sei segni in analisi nel contesto. Come da anticipazioni, in primo piano troviamo il simbolo della Vergine al 'Top del giorno', affiancato da quattro fortunati tutti da scoprire nella scaletta posta a seguire.

Andiamo ai dettagli segno per segno:

Top del giorno : Vergine;

: Vergine; ★★★★★: Toro, Gemelli;

★★★★: Ariete, Cancro;

★★★: Leone.

Oroscopo giovedì 22 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - In arrivo un giovedì 22 agosto abbastanza lineare, sicuramente in grado di dare un discreto ritmo alla giornata di metà settimana. In ballo ci saranno senz'altro nuovi programmi accompagnati da cambiamenti discretamente positivi: impegnatevi nel promuoverli stuzzicando la curiosità di chi stimate.

In più di un'occasione sentirete vicini più che mai la famiglia e/o gli amici più fedeli, ben disposti a sostenervi in quelle scelte importanti che sapete già di dover fare. Secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore, la giornata è pronta a riservare una discreta positività specialmente a chi è in coppia. Se avete bisogno d’aiuto non nascondetevi dietro ad un dito: mostrarsi troppo remissivi nei confronti della persona amata renderebbe più complicato il rapporto.

Single, in mattinata finalmente potrete rilassarvi, magari in riva al mare o in montagna e conoscere gente interessante. Nel corso del pomeriggio, il periodo proseguirà tranquillamente senza sosta, però riuscirete a tirare un sospiro di sollievo solo a fine giornata. L'Astrologia intanto, riguardo alla sfera lavorativa, prevede che (forse) sarete poco obiettivi e abbastanza irrazionali: cercate di avere mente lucida e risposte pronte, solo così riuscirete a prendere decisioni importanti per il vostro futuro.

Toro - Questa parte della settimana si prevede senz'altro ottima per moltissimi di voi, nativi del Toro. Secondo quanto messo in preventivo nelle predizioni di vostra competenza, diciamo che in campo sentimentale dominerà il buon affiatamento e tanta complicità di coppia. Soprattutto a fine giornata, prendetevi una pausa dal solito tran-tran, mettendovi magari comodi sul divano a dialogare del più e del meno con la persona che avete accanto. In amore quindi, sarà un periodo felicissimo per tutti coloro che hanno una bella storia sentimentale in corso. La Luna, presente nel comparto fino al 23 agosto, accarezzerà ogni vostro desiderio regalando momenti intensi e intriganti. Single, voialtri avrete invece buone opportunità per incontrare una persona interessante: non avrete che l'imbarazzo della scelta. Senz'altro la felicità che sentirete dentro vi porterà ad avere una gran voglia di incontrare gente nuova: preparatevi ad una notte di passione! Nel lavoro invece, sarete fortunati specialmente nelle trattative d'affari: avete carisma da vendere, dunque sappiate essere convincenti. In alcuni frangenti vi sentirete apprezzati per quello che siete: avete ottime qualità e i vostri colleghi lo sanno.

Gemelli - Giornata di martedì all'insegna della buona sorte a tutto campo. Questa parte della settimana è stata valutata a cinque stelle, dunque cercate di sfruttarla al meglio. In amore, tutto si presume possa evolvere in positivo grazie alla Luna in Toro, armonica e di molto di parte. In generale, domineranno su tutto le sensazioni di appagamento, l’ottimismo, la socievolezza e il benessere. In merito ai rapporti di coppia intanto, l'Astrologia sarà totalmente dalla vostra parte: non disperate dunque, specie se le dimostrazioni di affetto da parte del partner dovessero tardare ad arrivare, l'attesa renderà tutto più bello e romantico. Single, l'argomento 'amore' sarà tra i vostri preferiti in questo periodo: Venere, in trigono prezioso con Urano (speculare positivo al 75%), non lesinerà affatto aiuti in campo sentimentale: molti di voi riusciranno, non senza impegno, ad individuare l’anima gemella. Nel lavoro invece notizie positive, seppur frammentarie, portate dalle solite voci di corridoio potrebbero arrivare a metà giornata. Forse riceverete una proposta sulla quale dovrete prendere una drastica decisione.

Astrologia del giorno 22 agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - In dirittura d'arrivo un giovedì 22 agosto abbastanza discreto, da vivere nella regolare normalità quotidiana. In più di qualche occasione sarete circondati dall'effetto della persona amata, ben felice di farsi 'in quattro' pur di aiutarvi a risolvere eventuali vostri problemi. Intanto, iniziate pure a tirarvi su con il morale, magari con un look dai colori vivaci in grado di rendervi più solari e attraenti: il punto sarà quello di cercare di far notare (a chi sapete) il vostro cambiamento emotivo (in positivo). Parlando invece in merito ai rapporti di coppia, le previsioni di giovedì vedono alcuni di voi, 'affiatati' di lunga data, attraversare momenti di buona intesa e reciproca comprensione, a patto di soprassedere su eventuali attriti o differenti punti di vista. Single, cercate di non cedere ad eventuali insicurezze. Sappiate comunque che prima o poi sicuramente si sveglierà quella vostra bella indole sociale attualmente un po' nascosta, capace di invogliarvi a fare nuove conoscenze. Le stelle invitano all'azione: dai, buttatevi perché avete molta determinazione, sapete cosa volete e come muoversi per fare centro. Nel frangente, parlando in merito al lavoro, gli astri fanno prevedere un leggero scompiglio nella vostra organizzazione quotidiana. Alcuni impegni potranno risultare più faticosi del solito, occhio!

Leone - Periodo preventivato sottotono dalle stelle? Diciamo di sì, anche se in più di qualche momento potrebbero esserci dei fuori onda abbastanza spiacevoli. Se doveste accusare cali sensibili di energia oppure non aveste voglia di uscire, riposatevi pure, tanto prima o poi passa. In qualche caso non sarà affatto un buon momento per fare piani o mettere in ballo nuovi progetti, pertanto meglio rimandare il tutto a tempi migliori. In amore, andateci cauti sui progetti futuri! Certamente, fareste meglio a vivere un po' più il presente, ovviamente insieme alla persona che avete al vostro fianco, altrimenti non godrete mai i buoni frutti del rapporto. Single, la sfera sentimentale si annuncia 'un po’ pazza' in questa giornata di giovedì, con umori traballanti e desideri contraddittori. In qualche caso prevarranno anche dubbi o incertezze ed in più di qualche situazione dovrete far fronte a probabili momenti di stanchezza o di confusione mentale. Nel lavoro, dovrete rimboccarvi le maniche e concedervi meno distrazioni: per ottenere i risultati sperati servirà più attenzione in quello che andrete a fare.

Vergine 'top del giorno' - Giornata di metà settimana tutta all'insegna di Urano, nel frattempo in splendido trigono astrale a Marte e Venere. In questi giorni l'estate entra nel vivo: sarà molto bello lasciarsi trascinare dagli entusiasmi, a patto di non perdere di vista certe precauzioni. In generale l'Astrologia delinea una situazione molto promettente a coloro con problemi importanti da risolvere. Altresì, l'oroscopo di domani 22 agosto vede vincente il periodo nelle situazioni d'amore: Venere e Luna si riveleranno entrambi molto significativi per la vostra vita affettiva. In coppia, sarete protetti da un manto di stelle, recupererete brio, smalto e posizioni perse nei confronti del partner. Single, sarà o no una giornata da incorniciare? Le stelle dicono di sì: forse riuscirete a trovare anche l'anima gemella... Nel lavoro, per chiudere, sarete animati dalla voglia di fare e dalla voglia di riuscire, e questo vi permetterà di vivere gli impegni quotidiani quasi come un divertimento oppure come massima espressione di voi stessi. In qualche caso sopraggiungeranno momenti di riflessione: vi serviranno in prevalenza per operare le scelte giuste e dosarne gli effetti.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.