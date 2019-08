L'Oroscopo di domani giovedì 29 agosto 2019 è pronto a svelare l'ottimo momento previsto dall'Astrologia per tre segni, super-valutati in amore e nel lavoro. Proprio questa parte della settimana vedrà l'ingresso del Pianeta Mercurio in Vergine, a far da splendida cornice agli altri astri già stanziali nel settore. In questo frangente i fortunatissimi amici nativi nel predetto simbolo di Terra avranno ritorni positivi non indifferenti, ottimi da sfruttare nei comparti legati all'amore e al lavoro.

Ma a fare la parte del leone (scusate il gioco di parole non voluto) saranno anche i nativi in Leone e in Toro, classificati alla pari della Vergine con cinque stelle a corredo del segno. A questo punto in tanti sarete di certo in attesa di sapere come evolverà il prossimo giovedì: curiosi di scoprire i segni in difficoltà a metà settimana? Diciamo che a soffrire più del solito saranno gli amici appartenenti all'Ariete come anche coloro dei Gemelli, rispettivamente valutati in periodo 'sottotono' e con il 'ko'.

Vediamo dunque cosa dice in più l'Astrologia del giorno, ovviamente passando uno sguardo sulla scaletta con le stelline quotidiane e di seguito, iniziando a mettere in chiaro le nuove previsioni zodiacali per la giornata del 29 agosto.

Classifica stelline 29 agosto 2019

L'Astrologia ha già emesso la sentenza in merito alla qualità del prossimo giovedì: pronti a scoprire la nostra nuova classifica stelline interessante il giorno 29 agosto 2019?

Iniziamo a dare spazio ai migliori in assoluto, ovvero Toro, Leone e Vergine, come ampiamente anticipato in apertura classificati in periodo a cinque stelle. In merito ai restanti segni gli astri non hanno tentennamenti o dubbi: la posizione mediana, quella relativa alla normalità spetta al segno del Cancro, sostenuto abbastanza bene dalla presenza nel comparto del nodo lunare nel segno (in casa 6).

Passiamo pure a valutare insieme come si presenta il resto della scaletta provvisoria, segno per segno:

★★★★★: Toro, Leone, Vergine;

★★★★: Cancro;

★★★: Ariete;

★★: Gemelli.

Oroscopo giovedì 29 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Il prossimo giovedì si presume possa portare in dono poco o nulla in quanto il periodo è stato classificato con il 'sottotono'. Se vi sentirete un po' giù di tono, aiutarvi non sarà un'impresa facile.

Prima chiedetevi il motivo della vostra insofferenza e poi fate in modo di sbloccarvi. Intanto, secondo le previsioni, per quanto riguarda l'amore, d'obbligo osservare una certa attenzione: se dovesse esserci qualche tensione con il partner, non fatene un dramma ma cercate di smorzare eventuali scintille, ok? In generale, gli astri sembrerebbero intenzionati a mettervi i bastoni tra le ruote nelle relazioni con gli altri, amici compresi: attenti a non cadere in ripensamenti.

Single, dovrete sfoderare la grinta e difendere la solitudine che avete scelto in amore. Tutta quella gente attorno a voi, porterà in dote una virtù che amate poco: l'arroganza. Prendete le distanze, cercate solamente una persona che sprigioni solo tenerezza ma non accontentatevi. Nel lavoro invece, certe aspettative in questo periodo sono troppo alte rispetto alla realtà dei fatti, per cui dovreste ridimensionarle un attimino. Potrebbe esservi richiesto un certo impegno in più: probabile il trovarsi a tu per tu con decisioni da prendere all'istante. Ragionate...

Toro - In arrivo uno splendido giorno di metà settimana, in linea generale vivibile davvero alla grande e senza risparmio. Diciamo che la giornata di ritorno dell'attuale settimana, per tantissimi di voi amici del Toro, si presuppone possa essere fortunatissima soprattutto nelle cose legate ai sentimenti. In amore gongolate, gli astri saranno ai vostri piedi! In questo giorno riuscirete senz'altro a ottenere ciò che più desiderate: pronti a dare l’avvio a situazioni nuove e interessanti? Parlando di affetti, qualora il sentimento si fosse affievolito, avrete buon gioco per risollevare le sorti del vostro rapporto di coppia. Single, la vita amorosa sarà al top e gli amici vi cercheranno di continuo. Occupatevi maggiormente del vostro fisico. In generale sarà importante parlarsi, capirsi, accettarsi, ma sarà anche fondamentale ridere, scherzare ed essere capaci di dialogare insieme. Nel lavoro, vi sentirete soddisfatti dal fatto di potervi mostrare sicuri delle vostre competenze professionali, raggiungendo obbiettivi senza impegnarvi più di tanto. Le finanze saranno in crescita, ma le uscite continueranno a pesare sul bilancio.

Gemelli - All'orizzonte si staglia senz'altro una giornata poco convincente in molti settori. In massima parte inizierà abbastanza in salita il periodo per voi Gemelli: eventuali tensioni e/o frecciatine scagliate un po' alla rinfusa senza un obbiettivo preciso non risolveranno di certo eventuali problemi. Dunque, meglio dichiarare esplicitamente cosa c'è che non va e puntare sul dialogo. In amore, quasi sicuramente mal sopporterete il vostro partner che, in risposta, potrebbe mettervi con le spalle al muro per questioni passate (mai risolte!). Una sincera spiegazione accompagnata da scuse fatte con il cuore in mano potrebbe cambiare gli esiti della giornata: a voi la scelta e ovviamente le relative conseguenze... Single, un ritorno di fiamma metterà a dura prova il vostro stato: cercate di resistere, non è detto che un periodo d'evasione amorosa potrà farvi bene. Già avete tanti grattacapi, non cercatene altri, ok? Rimandate a giorni migliori eventuali vostre focose avance. Nel lavoro, state attenti all’impulsività, perché potrebbe provocare conflitti con chi vi circonda. Al contrario, lasciate che il buonumore e l’allegria siano il vostro biglietto da visita nelle relazioni con gli altri (colleghi).

Astrologia del giorno 29 agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Gli astri a metà della settimana si prospettano abbastanza in linea con le vostre attese. Il nodo lunare in casa 6, posizionato a 14° e 55' sull'orbita celeste, di certo riuscirà ad dimezzare la speculare negatività di Giove (in Sagittario), garantendo quindi una discreta positività generale. Senz'altro potrebbe essere l'occasione adatta per chiudere 'un cerchio' o magari aprirne uno nuovo, chissà! Intanto, le previsioni di giovedì indicano in amore qualche piccola apprensione. Soprattutto, potreste avere delle preoccupazioni per cose inesistenti (o esistenti solo nella vostra testa): un problemino passeggero sarà chiarito subito con il partner a patto di non rimandare nuovamente. Alla fin fine, riuscendo a smorzare eventuali battibecchi andrete subito alla pace con coccole e carezze garantite. Single, se siete innamorati potrete aggiungere sfumature molto interessanti alla vostra intesa: la buona sorte sarà abbastanza a vostro favore, ma non tirate troppo la corda, ok? Un po' di attenzione in più non guasterà di certo. Nel lavoro, avrete l'impressione che qualcuno controlli il vostro operato, ma voi continuerete come sempre, manifestando fiducia e ottimismo. Facendo in questo modo tutto procederà bene e non avrete problemi in futuro.

Leone - Giornata molto positiva pronta a presenziare il percorso settimanale all'insegna della fortuna e della buona Astrologia. Potrebbe essere davvero un giovedì super-positivo? Noi ne siamo certi, poi il responso finale ci darà ragione o eventualmente torto. In amore intanto, (ri)diventerete più sereni e pacati, pronti a coltivare pensieri profondi e/o ad elaborare progetti di ampio respiro. In coppia invece vi sentirete meno interessati alle esigenze pratiche del partner: cercate di non sforare in tal senso però... Single, le stelle vi aiuteranno nella ricerca del grande amore. Forse con la fortuna dalla vostra parte riuscirete a fare un felice incontro destinato a divenire con il tempo 'qualcosa di più'. In massima parte sarete un vulcano di idee; dimostrerete di saper far innamorare le persone con il solo potere dello sguardo: fortunati voi! Agendo in questa maniera tanti apprezzeranno di più la vostra bella presenza e voi sarete felici. Nel lavoro, probabilmente realizzerete che è necessario un cambiamento per poter vivere con maggiore sicurezza il vostro quotidiano: pronti ad affrontare il vostro futuro con più solidità? Bene, cominciate a vedere come fare e sopratutto agite al più presto.

Vergine - Partirà molto bene la giornata in questa parte della settimana con un giovedì senz'altro in linea con i vostri migliori auspici. In generale, diciamo che eventuali slanci collaborativi, d'aiuto o gesti affettuosi saranno in grado di stupire le persone che avete attorno. L'oroscopo di domani 29 agosto pertanto consiglia in amore massima fiducia in voi stessi. Sarà un giovedì da segnare in agenda, specie per chi è nato in questo bel segno di Terra: le stelle regaleranno un crescendo di dolce espansività, una fase di grande comunicativa, creatività ed equilibrio interiore sia in coppia che da single. A proposito di cuori solitari, una domanda: questa vostra condizione comincia a pesarvi ma l'idea 'di accasarvi' non vi entusiasma più di tanto, giusto? Tranquilli, grazie a stelle benevole pronte a proteggervi e magari anche a suggerire sul da farsi, forse cambierete idea e comincerete a guardarvi attorno: fosse l'ora, aggiungiamo noi! Nel lavoro infine, giornata abbastanza nervosa, difficile per molti di voi Vergine. In più di un’occasione potreste perdere per un nonnulla l’occasione per ben figurare. La situazione potrebbe generare non pochi malumori e molte incomprensioni perciò calma, ok?

