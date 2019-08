L'Oroscopo di domani sabato 31 agosto 2019 porta in evidenza le previsioni zodiacali e la classifica stelline relativa ai primi sei segni dello zodiaco. In primo piano quest'oggi la presenza della Luna in Vergine, presente nel segno di Terra già da venerdì 30 agosto alle ore 01:57 del mattino. Altresì, l'Astrologia applicata al periodo ci mostra Mercurio, Sole, Marte e Venere tutti splendidamente allineati nel settore della Vergine: diciamolo pure, questo è davvero un periodo d'oro per coloro nativi in questo meraviglioso segno di Terra!

Intanto, sempre tenendo in considerazione i sei simboli sotto analisi, questo inizio weekend vedrà i nati nel segno dell'Ariete furoreggiare in campo sentimentale e nel lavoro. Avvantaggiati dai cinque astri presenti nel segno della Vergine, infatti quest'ultimi risulteranno speculari positivi al 90%, i nativi non avranno problemi nel portare a buon fine storie, conti aperti, problemi, spese o acquisti di qualunque genere.

Decisamente di altro spessore le previsioni zodiacali del 31 agosto nei confronti di coloro appartenenti al simbolo astrale del Leone (sottotono) come per quelli del Cancro (ko): poche le speranze di successo, purtroppo, per questi ultimi due segni. Bene, dopo questa piccola anticipazione astrologica, andiamo al dunque iniziando ad esaminare la scaletta con le stelline quotidiane per poi passare direttamente alle predizioni segno per segno.

Classifica stelline 31 agosto

Ansiosi di scoprire il pensiero delle stelle in merito al sesto giorno dell'attuale settimana? A mettere nero su bianco l'andamento previsto per la giornata di sabato, la nuova classifica stelline interessante appunto il giorno 31 agosto 2019. Come sempre, l'intera scaletta fa riferimento ai soli simboli astrali oggetto delle presenti previsioni, presi in considerazione in base ai rispettivi cieli astrali.

Ovviamente, come già annunciato in apertura, la prima posizione è tutta riservata all'Ariete con il segno della Vergine ugualmente super-fortunato ma in questo caso valutato a cinque stelle. Senz'altro, sia il primo che il secondo segno in classifica sono destinati a godere di un invidiabile fine settimana in ogni settore. Per i restanti segni? Tranquilli, è già pronta la scaletta con le stelle indicanti il grado di positività assegnato ad ognuno di essi.

Il risultato a seguire:

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Vergine;

★★★★: Toro, Gemelli;

★★★: Leone;

★★: Cancro.

Oroscopo sabato 31 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete 'top del giorno' - In arrivo un sabato 31 agosto davvero al massimo delle potenzialità in ogni campo. Senz'altro la giornata di fine settimana sarà gioiosa soprattutto per ciò che concerne i rapporti affettivi in generale. Grazie ai positivi flussi da Luna, Venere, Marte, Sole e Mercurio, per voi speculari positivi al 90%, vi sentirete pieni di energie da spendere in ogni momento del giorno.

La vostra vitalità sarà contagiosa e vi farà vivere un periodo sereno e spensierato. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, le tensioni degli ultimi giorni si scioglieranno come la neve al sole regalando sensazioni tranquille e tanta voglia di fare qualcosa di importante. Nella vita di coppia sarà raggiunta una maggiore stabilità e chi dovrà prendere decisioni importanti saprà muoversi nel modo giusto. Single, il bisogno d'amore sarà in aumento, di conseguenza il vostro cuore si aprirà molto più con facilità verso gli altri. Non avrà senso porsi delle domande, il vostro entusiasmo vi guiderà nella giusta direzione. Avrete solamente bisogno di cedere alle vostre emozioni interiori in modo molto semplice. Nel lavoro, il periodo si presenterà inizialmente un po' frastornato: se ultimamente siete stati oggetto di eventi sfortunati, abbiate fiducia: potrebbero rivalutarsi in meglio tante situazioni.

Toro - La giornata sarà sufficientemente positiva, ricca di emozioni ma anche di serenità. Non intavolate confronti con chi riesce a tenervi testa, ok? Almeno oggi e domani lasciate correre. Nel privato, forse è arrivato il momento di chiudere un capitolo e aprirne un altro. Curate l’alimentazione cercando di fare una vita regolare: avete bisogno di maggiore equilibrio psicofisico soprattutto in amore. Se avete una vita di coppia normale, dicasi pure 'decente', cercate di non affannare il partner con quelle solite insistenti richieste che, lo sapete già, non verranno mai esaudite (dentro di voi lo sapete già, non è così?). Single, alcune emozioni passate che pensavate assopite, torneranno improvvisamente a farsi sentire. Forse qualcuna vi farà sorridere, altre vi provocheranno rabbia e rancore: pensateci, ma non troppo, ok? È passato tanto tempo e dovete guardare preferibilmente avanti e non indietro: l'Astrologia invoglia al relax. Nel lavoro, valutate bene una proposta inerente a un cambio mansione o sede operativa: se vi verrà fatta, prendete tempo e non decidete oggi, ok?

Gemelli - Giornata abbastanza buona, valutata dall'Astrologia del momento con le quattro stelle della buona sorte. In generale, riuscirete a passare un po' di tempo con le persone a cui volete bene, e questo vi farà dimenticare qualsiasi preoccupazione. Giocate dunque la partita con accortezza e rilanciate pure alla buona sorte. Gli astri vi lusingheranno indicandovi nuove opportunità e/o nuove mete da raggiungere. In amore, alcune situazioni potrebbero spingervi in posizioni complesse. Se siete in coppia, attenti a non ferire l’amore proprio del partner: cercate di non agire solo badando al vostro piacere. Per qualcuno di voi Gemelli, invece, si delinea un periodo discretamente ricco di opportunità, ovvero per chi desidera uscire dalla solita routine in quei rapporti di lunga data. Siate pronti ad accettare anche le sfide più audaci. Single, la determinazione non vi manca ma per quanto impegno ci possiate mettere sembrerà che la ricerca di un'anima gemella debba sempre concludersi con un nulla di fatto: che dire, ritentar non nuoce! Nel lavoro, oggi dovrete essere flessibili e pronti ad afferrare tutte le nuove esperienze che vi si presenteranno, ma dovrete anche cercare di domare le vostre impulsività.

Le predizioni del giorno 31 agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Giornata di fine settimana valutata con il magro 'ko'. Diciamo che è impossibile da decifrare, astrologicamente parlando. Le previsioni di sabato in questo caso mettono in chiaro solo questo: il periodo in arrivo sarà, volenti o nolenti, catalogato come negativo; come muoversi allora? In amore, giornata valutata al ribasso? Diciamo pure di sì, anche perché l'attuale quadro astrologico non promette nulla di positivo. In coppia, la vostra natura possessiva si risveglierà, fate attenzione a non lasciare che questo influenzi il vostro partner. Anche se le vostre paure saranno infondate, vi sentirete ugualmente troppo vulnerabili e quindi pronti a litigare, magari senza nemmeno un motivo valido. Certamente, sarà il momento ideale per chiarire ciò che era rimasto in sospeso con il partner, dunque approfittate. Single, potreste avere a che fare con attimi di smarrimento a causa di un amaro ricordo del passato. Quest'ultimo cercherà di rientrare oltre che nella mente, soprattutto nel cuore, in modo prepotente e autoritario; non dateci troppo peso, ne andrebbe della vostra futura serenità, sappiatelo. Nel lavoro, per adesso, tutto come prima: per chi cerca lavoro a breve potrebbero esserci possibilità di svolta. Se in attività propria, un riassetto del parco macchine potrebbe essere una scelta vincente.

Leone - Sabato la giornata è prevista in lieve discesa rispetto a ieri. Tranquilli, vi annunciamo che questa domenica potrete contare su un ottimo periodo a cinque stelle. Riprendendo il discorso su questo primo giorno di weekend, diciamo che in questa parte della settimana non avrete troppe energie in surplus da spendere dove e come vorreste. Visto il periodo 'sottotono' si consiglia di non prendere certe situazioni troppo alla leggera, ok? In amore, in questo momento state avendo qualche piccolo ripensamento su scelte che avete fatto la scorsa settimana. Cercare di capire a mente fredda come rimediare ai vostri errori se non volete essere bacchettati da chi condivide la vita con voi. Single, sarete molto ispirati e dovrete esprimere la vostra opinione senza esitare ma anche senza essere troppo aggressivi. In tanti siete decisamente in buona forma in questo periodo ed i livelli di energia sono stabili, dunque pronti per iniziare una nuova storia. L'Astrologia parla chiaro: fate eventuali scelte affettive, ma fatelo immediatamente, ok? Nel lavoro, muovetevi con calma e riflettete prima di prendere decisioni importanti: potreste sbagliare le valutazioni, e raddrizzare poi il tiro non sarebbe facile.

Vergine - Questo sabato di fine settimana per tantissimi di voi nativi sotto al tenero segno della Vergine evolverà benissimo (almeno in base alla qualità della Carta del Cielo attuale). Oggi e domani vi sentirete pieni di energie e con tanta voglia di fare. La vostra vitalità sarà contagiosa soprattutto nei confronti delle persone che più stimate, il che vi farà vivere una giornata serena e spensierata, perfetta sotto tutti i punti di vista. L'oroscopo di domani 31 agosto consiglia in amore di approfittare di questa splendida giornata puntando magari tutto su iniziative ad ampio respiro. Se potete spassatevela tutta intera, in compagnia di chi vi ama e vi sostiene. Single, l'ondata di passione proveniente da astri particolarmente positivi verso il vostro segno vivacizzerà la vostra vita affettiva presente e futura. Traetene vantaggio, dimenticate le preoccupazioni perché un colpo di fulmine potrebbe scombussolare la vostra solitudine. Nel lavoro, per chiudere, datevi un piccolo obiettivo da raggiungere e senz'altro riuscirete a fare centro. La buona energia positiva che vi ha accompagnato in questi ultimi tempi condizionerà non poco le prossime scelte.

