L'Oroscopo di domani venerdì 30 agosto 2019 porta in evidenza le previsioni zodiacali e la classifica stelline relativa ai primi sei segni dello zodiaco. In primo piano la Luna, quest'oggi in entrata nel segno di Terra della Vergine già dalle ore 01:57 del mattino. Bene, partiamo a spron battuto iniziando ad analizzare il quinto giorno della corrente settimana messa a confronto con l'amore e il lavoro.

Diciamo subito che a tenere su alti livelli il grado d'attenzione di voi lettori sarà, oltre all'imminente arrivo della Luna in Vergine, soprattutto la presenza di Venere nel segno, transito avvenuto questo 29 agosto e perfettamente in grado di favorire programmi e intenti in campo affettivo/sentimentale. A tal proposito e senza indugiare passiamo immediatamente a sottolineare chi tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine avrà un ritorno positivo in relazione alla giornata in esame quest'oggi.

Vogliosi di sapere quali saranno i segni più fortunati di venerdì? A tenere in ansia non solo l'amore ma anche il lavoro, in primis per i nativi nei segni sotto analisi in questa sede. Come annunciato in apertura, il periodo sarà positivo per il segno della Vergine, valutato in giornata super-fortunata. I simpatici amici appartenenti al sopracitato segno di Terra avranno a favore una splendida giornata al 'top'.

Secondo le previsioni zodiacali del 30 agosto, invece, a dover sottostare ad influenze astrali abbastanza impegnative saranno gli amici del Cancro, nel contesto valutati 'sottotono'. A seguire i dettagli.

Classifica stelline 30 agosto

Le stelle del giorno hanno già dato il consenso a quei segni valutati in periodo 'si', tagliando invece le speranze a coloro valutati in negativo. Ansiosi di scoprire se l'Astrologia quotidiana ha premiato il vostro simbolo zodiacale?

In questo caso a dare soddisfazione a riguardo sarà senz'altro la nostra classifica stelline interessante il giorno 30, appena svelata. La posizione migliore in assoluto, come già visto in apertura, è attualmente riservata agli amici nativi nel segno della Vergine. Per i restanti segni è pronta la scaletta con le stelle indicanti il grado di positività assegnato ad ognuno di essi. Di seguito il resoconto segno per segno:

Top del giorno : Vergine - Luna nel segno;

: Vergine - Luna nel segno; ★★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★★: Toro, Leone;

★★★: Cancro.

Oroscopo venerdì 30 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - La giornata di venerdì sarà da ritenere importante in quanto segna per molti la fine relativa alle 'fatiche' di lavoro.

In generale si prevede un periodo quasi perfetto in molte circostanze. Sicuramente solare e felice la parte relativa ai buoni sentimenti. Questo nuovo giorno in arrivo porterà di certo flussi astrali positivi capaci di dare una grande visione alle cose. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, partirà benissimo questo vostro venerdì di fine settimana, prolungandosi positivamente anche nel resto del periodo.

In coppia pertanto sarete circondati dall'amore più sincero. D'altronde il vostro bel carattere e il vostro sorriso non potranno che favorirvi in eventuali situazioni traballanti. Target della giornata: riconquistare la fiducia incondizionata del vostro partner con i fatti e non con le sole parole. Single, non avete di certo i peli sulla lingua quando si tratta di mostrare la portata dei vostri desideri alla persona che vi interessa, vero? Bene, il modo in cui andrete ad atteggiarvi però dovrà essere quanto più disarmante possibile, in modo da rendere più facili sia il successo che l'eventuale conquista. Il vantaggio diciamo che sarà dato semplicemente dall'essere voi stessi... Nel lavoro, il mattino vi troverà effervescenti e frizzanti! Vi sveglierete eccezionalmente di buon umore, freschi e vitali e non potrete che sorridere a questo nuovo giorno. Anche se vi aspettano una gran mole di cose da fare, riuscirete in tutto perfettamente.

Toro - Si preannuncia un venerdì quasi stabile ma decisamente immobile ed a tratti senza picchi di alcun genere, siano essi positivi o negativi. Diciamo pure che la maggior parte di voi Toro andrete incontro alla classica giornata smorta, fotocopia di mille altre già vissute. Dunque, una giornata quella prossima in calendario pregna di preparativi sia personali che non. Adesso sentirete dentro la voglia di fare grandi cose e soprattutto quelle che penserete siano le più proficue per il vostro buon umore. In amore, visto l'attuale cielo, sarà abbastanza facile comunicare con il vostro partner, non importa come, basterà che siate entrambi invogliati a farlo. Non perdete tempo sui dettagli, vedrete che otterrete soddisfazioni davvero indimenticabili. Single, l'atmosfera sentimentale di questo periodo non sarà per molti del Toro troppo positiva. Qualcuno potrà dare libero corso ai sogni più reconditi, anche se eventuali possibilità che si realizzino saranno ridotte al lumicino! Novità per i giovani single, ma a breve. Nel lavoro, se state cercando di cambiare mansione oppure di trasferirvi in altra sede non dovete esitare. Facendo le vostre richieste in questo periodo potreste ottenere qualche buon riscontro.

Gemelli - Questo finale di settimana potrebbe cominciare davvero alla grande per tanti di voi Gemelli, magari anche regalando la possibilità di conquistare obiettivi che apparivano impensabili fino a poco tempo fa. In teoria tutto dovrebbe svolgersi secondo i vostri calcoli. Nella peggiore delle ipotesi vi troverete a fronteggiare un contrattempo ma non sarà assolutamente nulla di difficile o preoccupante. In amore venti di passione e di libertà, grazie alla splendida Luna in Vergine, faranno esplodere la vostra vita amorosa. Lasciate che le ispirazioni fluttuino liberamente, il vostro partner sarà più che felice di rappresentare la fonte dei vostri desideri più intimi. Single, il successo arriverà oggi in modo del tutto naturale. Il fascino sarà in azione e vi porterà sicuramente ottime soddisfazioni in amore. Senza titubare più di tanto, cambiate aria e uscite con gli amici, vi farà bene: le previsioni del giorno invitano, oltre che a divertirsi, anche a fare nuove amicizie. Nel lavoro, invece, se riuscirete a svolgere le vostre mansioni con equilibrio, senza commentare in alcun modo le attività altrui, farete molta strada.

Astrologia del giorno 30 agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Questa parte centrale della settimana per voi Cancro andrà decisamente al rallentatore. La pessima specularità di Giove, nel contesto in quadratura con Nettuno, è già pronta a stressare il vostro comparto astrologico: riflettete con calma sulle decisioni da prendere! Non permettete che la fretta prenda il sopravvento e non vi lasci il tempo necessario di pensare a sufficienza. In amore potreste avere discrete possibilità di riprendere per i capelli una situazione che stava per scivolare via irrimediabilmente. Le previsioni di venerdì invitano alla calma soprattutto in ambito sentimentale: vi sarà difficile dialogare, perciò cercate di aprirvi il più possibile allo scopo di non far allontanare il partner da voi. Single, vi sentirete spossati e un po' depressi per via della posizione pessima di Giove, per voi Cancro non proprio positiva. La giornata, ora dopo ora sembrerà che non avere mai fine: calma e state concentrati, ok? Una distrazione potrebbe costare caro, sappiatelo! Domani sicuramente andrà molto meglio e questo martedì, per molti sarà solo un ricordo passeggero. Dedicate parte del periodo alla lettura di un buon libro: spesso aiuta. Nel lavoro intanto, vietato lasciarsi abbagliare dalle impressioni o farsi catturare da assurde 'manie emulative', come qualcuno vorrebbe faceste. Cercate di reagire al meglio, soprattutto impegnandovi molto nelle cose..

Leone - Partirà bene questa parte della settimana, a tal punto che potrebbe maturare un’entrata economica inaspettata. Di certo se così fosse, una cosa come questa senz'altro metterà di ottimo umore tanti di voi Leone permettendo anche di risolvere qualche piccolo problema. Dal punto di vista generale diciamo che sarà una giornata faticosa, ma anche molto produttiva. In amore l'atmosfera sarà piacevole e vi sentirete felicemente in grado di godere il rapporto e la vita insieme a lui/lei. Invece in coppia, parlando in merito a quei rapporti un pochino in crisi, più di qualcuno tra voi rinsalderà l’intesa e l’affiatamento con la persona amata. Single, avrete proprio bisogno di prendere la vita alla leggera e per questo (forse) potreste fare qualcosa di ingenuo e poco ragionevole di cui in seguito potreste senz'altro pentirvi. Tranquilli, uno strappo alla regola si potrà sempre fare anche perché il tempo a vostra disposizione farà la differenza. Nel lavoro avrete una giornata passabile con movimenti economici accettabili, sia nelle entrate che nelle uscite. Dovrete sicuramente fare scelte per il futuro capaci di incrementare gli affari.

Vergine 'top del giorno' - Partirà quasi sicuramente 'col botto!' questo vostro venerdì di fine settimana, favorito in gran parte dagli ingressi della Luna nel segno di oggi e dalla presenza di Venere già da questo 29 agosto. Cercate di convogliare verso di voi una maggiore attenzione da parte di partner, familiari, amici. La strada da percorrere sarà quasi priva di ostacoli, quei pochi facilmente superabili. L'oroscopo di domani 30 agosto consiglia in amore fiducia e positività. Un giorno luminoso vi attende al varco, pronto da trascorrere con la persona al vostro fianco. Grazie alle orbite dei pianeti di supporto, dall'alba fino al tramonto vivrete in un'aurea protettiva capace di rendere armonioso tutto ciò che vi circonda. Single, due sono le possibilità: o sarà caos totale oppure grande felicità... I dubbi svaniranno nel nulla e le conferme appariranno lampanti. In tanti avrete una chiara visione di ciò che prima sembrava confuso e per questo alcune scelte diventeranno più facili. Nel lavoro, infine, non indugiate troppo se avete qualche progetto importante che riguarda la professione: è giunto il momento di metterlo in gioco. Buona fortuna!

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.