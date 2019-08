L'Oroscopo di domani 9 agosto 2019 è pronto a mettere in chiaro la classifica e le previsioni zodiacali di venerdì. Ansiosi di sapere come saranno le stelle di questo fine settimana? In questo caso l'Astrologia quotidiana sarà applicata ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Bene, vista la giornata davvero speciale vediamo di mettere subito in evidenza i segni più fortunati e quelli meno, ovviamente scelti tra i sei sotto analisi nel contesto.

Ebbene, come da titolo, il periodo si preannuncia molto positivo per i seguenti tre simboli astrali: Leone, Ariete e Toro. In questo caso a poter gongolare questo venerdì saranno di certo coloro nativi del Leone, quest'oggi valutati a massima positività. Ad affiancare il segno di Fuoco appena citato, solo altri due super-fortunati: l'Ariete ed il Toro, in questo frangente preventivati entrambi in giornata a cinque stelle.

Invece, ben poche le speranze di portare a termine qualcosa di soddisfacente per coloro appartenenti ai Gemelli: secondo le previsioni zodiacali del 9 agosto ai nativi nel predetto simbolo di Aria arriveranno flussi poco positivi generati dalla Luna in Leone (specularità negativa). Passiamo alle analisi approfondite sui singoli segni, ovviamente dopo aver dato uno sguardo alla classifica di venerdì.

Classifica stelline 9 agosto 2019

Come sarà il quinto giorno dell'attuale settimana per il vostro segno d'appartenenza? A rispondere come al solito è la nostra seguitissima classifica stelline, nel frangente interessante la giornata del 9 agosto. Solo due i segni classificati a cinque stelle con il Leone meritatamente alla testa della classifica e altri due segni meritevoli delle quattro stelline.

Vediamo allora di appurare qualcosa in più iniziando ad indagare sulla qualità della giornata riservata ai singoli segni:

Top del giorno : Leone;

: Leone; ★★★★★: Ariete, Toro;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★: Gemelli.

Oroscopo venerdì 9 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Il 9 agosto potrebbe essere la giornata fortunata che molti di voi Ariete attendevate da tempo. In alcuni casi comunque è raccomandato di mantenere massima calma e pazienza, al contrario, a perderci potreste essere solo voi.

Pertanto, visto l'ottimo cielo astrale a disposizione, le previsioni di oggi invitano a dare il massimo soprattutto nelle situazioni inerenti l'amore. In coppia specialmente, quasi ogni cosa andrà a gonfie vele e, finalmente dopo tanto tempo, sembrerà rifiorire quell'intesa speciale che mancava con il partner. Forse, per la prima volta nella vostra vita vi sentirete veramente in sintonia con chi amate.

In qualche caso potrebbero arrivare buone notizie in merito ad una situazione importante. Single, riguardo alcuni di voi, una persona incontrata non molto tempo addietro potrebbe farsi avanti con una travolgente quanto spiazzante proposta! Sicuramente inaspettata ma molto interessante... Nel lavoro, se saprete sfruttare al massimo le vostre buone qualità, specialmente quelle legate all'intuizione o alla fantasia, tutto potrebbe volgere a vostro tornaconto.

Toro - Questa parte finale della settimana sarà splendida e molto appagante soprattutto nelle attività di lavoro. Altresì, alla maggior parte di voialtri nativi in Toro, soprattutto in serata, non mancherà quel tanto di novità utile per interrompere la monotonia della routine o per soddisfare la vostra insaziabile curiosità. In amore invece, per quanto concerne i rapporti di coppia, si respira già aria di novità: in alcuni frangenti vi sembrerà di non essere mai stati così sicuri di voi stessi come lo sarete probabilmente questo venerdì. Non mancheranno lievi parapiglia o difficoltà di dialogo con la persona amata, questo si, ma alla fine tutto ritornerà nella norma e senza troppo stress. Single, l'alba di un nuovo amore potrebbe essere alle porte e voi sarete pronti a viverlo con grande trasporto e sincerità. L'elemento chiave, imprescindibile per vivere serenamente questa nuova relazione, di certo sarà l'essere sinceri sempre, specialmente verso l'altra metà del vostro cielo (chiamatelo pure 'amore'!). Nel lavoro infine, pochi o niente problemi: vietato comunque lasciarsi abbagliare dalle impressioni o farsi catturare da assurde 'manie emulative', come qualcuno vorrebbe facciate. Cercate di reagire al meglio, soprattutto impegnandovi molto nelle cose che vi riescono meglio.

Gemelli - Questo venerdì di fine settimana per voi dei Gemelli non si annuncia come lo aspettavate. La specularità negativa da parte della Luna in Leone nei confronti del vostro segno, quantificata in media all'85%, favorirà disguidi in ambito professionale con anche reazioni a catena nei sentimenti. Come comportarsi dunque? Ebbene, secondo l'Astrologia quotidiana nei riguardi in primis dell'amore, non bisognerà assolutamente dare credito ad eventuali malelingue: abbiate fiducia solo nel partner, soprattutto perché c'è troppa invidia in giro in questo momento, pronta a minare l'integrità del rapporto. In generale, bisognerà che abbiate nervi saldi e siate pronti a difendere sia voi stessi che il vostro partner. Single, periodo da considerare in stallo. Nel frattempo, cercate di vivere la normalità pronti a cogliere il più piccolo barlume di positività che dovesse emergere durante la giornata. Se dovesse mancare un po' di concentrazione, basterà rallentare il ritmo. Nel lavoro, sarete abbastanza sotto stress: prendetevi il tempo che vi occorre per ricaricarvi, perché in questa giornata collezionerete contrattempi su contrattempi e tutto quello che avevate pianificato passerà in secondo piano .

Astrologia del giorno 9 agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - In arrivo un giorno valutato entro i normali canoni della tranquilla routine. Dunque, periodo non male con una sola raccomandazione: occhio a eventuali prese di posizione nei confronti delle persone che interessano. Se troppo ardue, quindi improbabili da agguantare, rischiano di farvi fare una pessima figura. Non diciamo di andare 'a colpo sicuro' ma almeno preparatevi un piano alternativo nel caso le cose non dovessero andare come previsto. Le previsioni di venerdì intanto vedono nella norma la sezione dedicata all'amore. Attualmente ci sono cose che dovete guardare da vicino, specialmente nella vostra vita di coppia. Se volete superare le vostre paure e quelle del vostro partner dovete avere maggior fiducia in voi stressi: lo farete? Single, gli astri consigliano di lasciare un po' da parte la cosiddetta 'tecnologia' dando più spazio alla vita reale: Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram tanto per nominare i più popolari. Non vi pare che, forse, è arrivato il tempo di darsi una calmata e riprendere in mano il vero valore della propria vita? Meditateci un pochino su... Nel lavoro invece, l'invito è quello di superare i vostri timori nascosti e affrontare le questioni professionali in sospeso. Non indugiate, presto potrebbero presentarsi nuovi progetti che andranno comunque vagliati con attenzione.

Leone 'top del giorno' - In arrivo un venerdì 9 agosto davvero efficace, sottoposto alla benevola influenza della Luna in trigono a Venere. La giornata di fine settimana, certamente prenderà la giusta piega fin dalle prime ore del mattino restituendo immense soddisfazioni soprattutto a coloro con problemi aperti. In amore, il periodo promette cose molto interessanti, specialmente da gustare in coppia. Un consiglio? Non mollate proprio adesso: datevi una scaletta fatta di piccoli obbiettivi da raggiungere facendo del tutto perché si avverino. Per molti di voi Leone la parola 'voglio' è senz'altro sinonimo di 'posso': a fronte di ciò, oggi e domani tutto vi è permesso, dunque preparatevi a cogliete l'attimo, ok? Single, Venere, in splendida forma solo per voi, porterà un turbinio di emozioni e nuove sensazioni, qualunque sia la vostro credo sentimentale. Nottate esaltanti si prevedono per chi è alla ricerca di avventure 'mordi e fuggi', mentre chi punta a conquistare il cuore di una bella persona non avrà ostacoli affinché tutto evolva secondo le attese. Nel lavoro, vi potrebbe essere affidato un incarico importante, ma difficile da portare a buon fine. Niente paura: consultate qualche collega ferrato in materia, purché fidato.

Vergine - Il prossimo venerdì inizierà abbastanza bene, ben disponibile e pronto ad assecondare parte dei vostri desideri. Diversi dubbi o incertezze potrebbero essere definitivamente risolti, restituendo ottimismo e fiducia in voi e negli altri. L'oroscopo di domani 9 agosto perciò consiglia in amore di non avere timori ma di proseguire eventuali strade già intraprese. In coppia, certamente avrete voglia di belle novità, magari capaci di ridare euforia al rapporto, non è così? Bene, allora progettate qualcosa di diverso con cui poter godere appieno la vita, senza rimpianti o premure varie: sappiate che il tempo passa e di certo non torna mai più indietro... Single, una buona forza di volontà, unita al vostro modo speciale nell'affrontare le cose, favoriranno l'esito sperato nelle svariate situazioni con le quali andrete a confrontarvi. Pomeriggio un pochino pesantuccio da affrontare: mettete in conto tanta pazienza e tantissima calma. Nel lavoro, per chiudere, niente nervosismi inutili o tensioni immotivate ma lasciate in un angoletto buio e solitario la vostra indole poco 'paciosa'. Se doveste trovarvi ad un bivio, magari di fronte a scelte da fare, cercate di accontentarvi.

