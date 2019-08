Durante la giornata di giovedì 8 agosto, i nativi Ariete terranno un atteggiamento elegante, mentre Bilancia avrà l'occasione di concludere un importante affare. Per Scorpione non sarà una giornata facile, al contrario Leone sarà particolarmente fortunato per quanto riguarda la sfera sentimentale. Di seguito le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 8 agosto 2019.

Previsioni giovedì 8 agosto 2019

Ariete: cercherete di assumere un atteggiamento elegante per riuscire a conquistare una persona di cui vi siete perdutamente innamorati.

Voto - 7,5.

Toro: non è la giornata adatta per commettere delle pazzie. Cercate di dedicarvi alle nuove conoscenze, le quali potrebbero presto diventare importanti per voi. Voto - 7.

Gemelli: sarete particolarmente impegnati con il lavoro durante la giornata di giovedì. In più, dovrete cercare di curare la vostra relazione di coppia, in quanto ultimamente state trascurando il vostro partner. Voto - 6,5.

Cancro: sarà una giornata piacevole per i nativi del segno.

Sarete fuori dal vostro ambiente quotidiano e coglierete l'occasione per dedicarvi alle nuove amicizie. Voto - 7,5.

Leone: scintille in amore durante la giornata di giovedì. Risulterete particolarmente attratti da chi vi guarda. Voto - 8.

Vergine: fareste meglio a concedervi del tempo, in quanto la stanchezza per via del troppo carico di lavoro da svolgere comincia a farsi sentire. Voto - 6,5.

Bilancia: avrete l'occasione di concludere un importante affare sul posto di lavoro, che potrebbe procurarvi degli ottimi guadagni.

Dovrete trattare bene per riuscire nell'impresa. Voto - 8.

Scorpione: non state attraversando un periodo facile e durante la giornata di giovedì il nervosismo e la stanchezza continueranno a farsi sentire. Voto - 6.

Sagittario: avrete delle questioni da risolvere che vi faranno venire dei dubbi. Prendetevi un momento tutto per cercare di analizzare bene la situazione. Voto - 6,5.

Capricorno: riuscirete a dissipare tutte quelle incomprensioni e quell'aria di nervosismo all'interno della famiglia, riuscendo a riportare la calma.

Voto - 8.

Acquario: comincerete a nutrire dei dubbi riguardo ad alcuni vostri progetti lavorativi. Dovrete cercare di rivedere quanto avete costruito per non perdere tutto il lavoro svolto. Voto - 6,5.

Pesci: riuscirete a lavorare con ottimi risultati e contemporaneamente amare il vostro partner come non avete mai fatto. Questo è un ottimo periodo per i nativi del segno. Voto - 8.