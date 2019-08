Durante la giornata di lunedì 26 agosto l'amore sarà il solo pensiero dei nativi Capricorno, mentre Gemelli dovrà decidere se rompere una relazione di coppia. Ci saranno dei risvolti positivi in ambito lavorativo per i nativi Acquario, come ci saranno tanti successi per l'Ariete, mentre Vergine cercherà di dare il meglio sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 26 agosto 2019.

Previsioni oroscopo lunedì 26 agosto segno per segno

Ariete: vi sentirete carichi di energie da spendere sul posto di lavoro e sarete entusiasti di portare a termine le varie mansioni che si presenteranno.

Serata di passione con il partner. Voto - 8

Toro: ottimismo e voglia di fare per i nativi del segno. Sarete fiduciosi al punto da essere convinti di poter fare qualunque cosa. Inoltre, avrete voglia di stare con i vostri cari, divertendovi un sacco. Voto - 8

Gemelli: la vostra relazione di coppia sta attraversando da ormai troppo tempo un periodo di crisi e dovrete decidere se risolvere la questione oppure mollare tutto.

Voto - 5

Cancro: la fortuna sarà dalla vostra parte e durante la giornata di lunedì ci saranno tante novità sul posto di lavoro che vi permetteranno di ottenere più guadagni. Voto - 8

Leone: ci sarà tanto lavoro da portare a termine per i nativi del segno. Ciò nonostante sarete dell'umore adatto e riuscirete a lavorare con entusiasmo. Voto - 7,5

Vergine: è arrivato il momento di farvi valere sul posto di lavoro e cercherete di lavorare al meglio per dimostrare al capo quanto valete davvero.

Voto - 7,5

Bilancia: molto del vostro stress è legato alle troppe mansioni da svolgere. Non avete idea da dove iniziare e cercherete l'aiuto di un collega pur di terminare la marea di lavoro arretrato. Voto - 6

Scorpione: dovrete viaggiare per motivi di lavoro durante la giornata di lunedì. Sarà l'occasione per ottenere più guadagni e contemporaneamente passare una giornata diversa dal solito. Voto - 7,5

Sagittario: la vostra relazione d'amore non sta funzionando come speravate perché partner non sembra ricambiare i sentimenti che voi provate e probabilmente deciderete di mollare chi per voi sembrava essere l'anima gemella.

Voto - 6

Capricorno: amore in prima linea per i nativi del segno, soprattutto per i single, che saranno particolarmente attraenti al punto da riuscire a trovare facilmente la loro anima gemella. Voto - 8

Acquario: opportunità in arrivo per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Potrebbero esserci delle novità che vi faciliteranno le cose sul posto di lavoro, rendendo più leggeri i vostri turni lavorativi.

Voto - 7,5

Pesci: la vostra relazione di coppia procede magnificamente al punto che avete deciso di portare avanti la vostra storia d'amore avanzando delle importanti proposte per il vostro futuro. Voto - 8