Durante la giornata di sabato 24 agosto, i nativi Bilancia cercheranno di recuperare punti all'interno della loro relazione d'amore, mentre Scorpione si sentirà carico di energie e con molta voglia di fare. Gemelli avrà degli imprevisti in ambito sentimentale, mentre Toro si darà da fare sul posto di lavoro in vista della stagione autunnale.

Previsioni oroscopo sabato 24 agosto 2019 segno per segno

Ariete: fareste meglio a non sottovalutare i nuovi incontri che farete durante questo periodo in quanto potrebbero rivelarsi in seguito particolarmente importanti per voi.

Voto - 7

Toro: avete terminato i vostri progetti lavorativi per l'estate e ora che avete un po’ di tempo libero cercherete di organizzarvi e preparerete nuove idee in vista della stagione autunnale. Voto - 7,5

Gemelli: ci sarà qualche imprevisto in ambito sentimentale per i nativi del segno. Il vostro partner potrebbe darvi buca ad un appuntamento e vi ritroverete a gestire sentimenti come delusione e rabbia.

Voto - 5,5

Cancro: la salute tornerà ad essere buona durante la giornata di sabato. Sarete nuovamente carichi e deciderete di recuperare il tempo perso in compagnia del partner. Voto - 7,5

Leone: avrete l'occasione di capire quanto valete davvero sul posto di lavoro. Ci saranno dei progetti lavorativi da portare a termine e il capo vuole che siano completati alla perfezione. Voto - 7,5

Vergine: vi ritroverete al centro di una discussione di cui non avete colpa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Dovrete persuadere i due litiganti a fare pace per cercare di uscirne fuori e non peggiorare la situazione. Voto - 7

Bilancia: cercherete di recuperare terreno all'interno della vostra relazione di coppia in quanto ultimamente avete commesso troppi errori al punto che il partner non vi rivolge più la parola. Voto - 6,5

Scorpione: giornata favorevole per i nativi del segno. La vostra situazione generale è ottima e passerete una mattinata a lavorare senza problemi, e una serata di passione con il partner.

Voto - 8

Sagittario: vivrete la giornata di sabato all'insegna delle emozioni, al punto da dare un valore ad ogni momento. Inoltre non mancheranno tanti guadagni sul posto di lavoro. Voto - 8

Capricorno: sarete in forma, particolarmente propensi a stare in compagnia del partner. Sarete particolarmente seducenti ma cercherete anche di avanzare delle proposte per il vostro futuro. Voto - 8

Acquario: dimenticherete le piccole ansie delle giornate precedenti e sarete più tranquilli, soprattutto sul posto di lavoro.

Voto - 7,5

Pesci: rivedrete alcuni aspetti della vostra vita quotidiana durante la giornata di sabato. Dovrete infatti valutare la vostra relazione di coppia e chiarirne alcuni punti con il partner. Voto - 7