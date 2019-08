Durante la giornata di venerdì 23 agosto, i nativi Toro saranno particolarmente attivi sul posto di lavoro, al contrario, la Bilancia dovrà cercare di trovare una soluzione in ambito lavorativo. L'Acquario cercherà di cambiare il proprio stile di vita, mentre i nativi Pesci nutriranno tanti dubbi in amore verso il partner. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 23 agosto 2019.

Previsioni oroscopo venerdì 23 agosto 2019 segno per segno

Ariete: cercherete di fare attenzione alle vostre finanze in quanto ultimamente non riuscite più a guadagnare abbastanza come vorreste.

Cercate di trovare una soluzione. Voto - 6,5

Toro: giornata meravigliosa per i nativi del segno. Sarete dell'umore giusto e lavorerete al meglio delle vostre aspettative. Non mancheranno ovviamente dei momenti di svago in compagnia del partener. Voto - 8

Gemelli: cercate di non fare passi falsi durante la giornata di venerdì. Il partner potrebbe innervosirsi per via del vostro atteggiamento, quindi non dite cose di cui potreste pentirvene.

Voto - 6,5

Cancro: la vostra relazione di coppia procederà senza troppi problemi. Il partner vi darà lo spunto per passare una serata ricca di passione e di divertimento. Voto - 8

Leone: deciderete di prendere in mano la situazione in quanto siete voi i padroni della vostra vita, e nessuno dovrà intromettersi. Voto - 7,5

Vergine: siete in una fase di recupero e durante la giornata di venerdì cercherete di lavorare sodo per ottenere più guadagni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Sarete più ottimisti e chiederete consiglio ad un vostro collega. Voto - 7,5

Bilancia: dovrete cercare di risolvere alcuni problemi in ambito lavorativo. Sarà un periodo ricco di rinnovamenti e fareste meglio ad essere sempre presenti sul posto di lavoro. Voto - 7

Scorpione: riuscirete a superare i vostri problemi all'interno della vostra relazione di coppia. Il partner deciderà di perdonare i vostri errori e tornerete ad amarvi come la prima volta.

Voto - 8

Sagittario: ci saranno dei cambiamenti sul posto di lavoro per i nativi del segno. Ciò nonostante la situazione non vi dispiacerà affatto e lavorerete con più entusiasmo. Voto - 7,5

Capricorno: siete perdutamente innamorati del vostro potenziale partner, ma non sapete come farglielo sapere. Ciò nonostante durante la giornata di venerdì potreste trovare le parole giuste per dirglielo. Voto - 7,5

Acquario: cercherete di cambiare stile di vita sul posto di lavoro per riuscire ad ottenere più guadagni.

Non disperatevi, le mansioni che sembrano così difficili potrebbero rivelarsi il contrario. Voto - 7,5

Pesci: nutrirete dei dubbi nei confronti del partner in quanto ultimamente vi sentite trascurati. Per risolvere la situazione, provate a parlarne direttamente con la vostra anima gemella. Voto - 6,5