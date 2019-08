Domenica 11 agosto 2019 troviamo la Luna e Giove nel segno del Sagittario, mentre il Nodo Lunare sarà in Cancro.

Mercurio, Venere, il Sole e Marte stazioneranno nel segno del Leone, nel frattempo Saturno e Plutone permarranno in Capricorno. Urano rimarrà in Toro, così come Nettuno sarà stabile nel segno dei Pesci.

Umore 'flop' per Cancro

Ariete: concentrati. Progetti lavorativi a gonfie vele grazie all'arrivo di Mercurio nel loro Elemento.

Lucidità ed accuratezza saranno, con tutta probabilità, due armi su cui i nativi potranno contare.

Toro: fiacchi. L'accoppiata dissonante Sole-Marte potrebbe fornire uno scarno bottino energetico ai nati del segno rendendoli, come conseguenza, spossati e con poca voglia di darsi da fare.

Gemelli: entusiasta. Domenica all'insegna della spensieratezza grazie sopratutto ai transiti benevoli nel segno del Leone.

Il loro sorriso metterà a proprio agio qualunque persona incontrino.

Cancro: umore 'flop'. Le dissonanze in onda in questa ultima giornata della settimana risulteranno molteplici, abbassando considerevolmente, con ogni probabilità, l'umore dei nati Cancro.

Bilancia mondano

Leone: a gonfie vele. I progetti in essere dei lavoratori autonomi andranno, c'è da scommetterci, a gonfie vele grazie a Mercurio e Giove che proprio questa domenica torneranno in moto diretto nel loro Elemento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine: incombenze. Tante, forse troppe le facende pratiche che dovranno portare a compimento i nati del segno in questa giornata. La loro ostinazione nel volerle ultimarle tutte potrebbe stressarli.

Bilancia: mondani. Il focus domenicale potrebbe essere orientato sul divertimento ed i nativi dovrebbero concedersi un'uscita mondana assieme al partner o agli amici di sempre. In entrambi i casi si divertiranno molto.

Scorpione: fermi un giro. Le asperità planetarie quest'oggi costringeranno, con tutta probabilità, i nativi a rallentare i ritmi su cui stavano marciando gli scorsi giorni. Qualche attrito amoroso verso sera sarà probabile.

Acquario trasgressivo

Sagittario: pieni di energie. L'accoppiata Sole-Marte leonina donerà, con tutta probabilità, un'enorme quantità di energie ai nati Sagittario che indirizzeranno in ambito lavorativo con risultati eccellenti.

Capricorno: attriti amorosi. Le relazioni amorose saranno bersagliate dalle Stelle che potrebbero favorire litigi ed incomprensioni anche per futilità. Sarà bene che i nativi mantengano un'atteggiamento diplomatico.

Acquario: scappatelle. Una ex o un vecchio corteggiatore potrebbe nuovamente far capolino nella domenica dei nativi che, sebbene si trovino in una relazione amorosa, potrebbero cedere alle proposte trasgressive dello spasimante.

Pesci: routine. Domenica senza troppe novità o scossoni di sorta quella che potrebbero trovarsi a fronteggiare i nati del segno. Un viaggio fuori porta sarebbe un'ottima idea.