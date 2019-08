Una nuova giornata prende il via e arrivano nuove previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali. Nel dettaglio leggiamo l'Oroscopo del 14 agosto 2019, giornata che vedrà l'Ariete vivere un momento positivo nei sentimenti. Per la Bilancia invece esperimenti da evitare nel lavoro. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo della giornata con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti.

Ariete: in amore momento positivo, non sottovalutate incontri importanti.

Nel lavoro, se una situazione non vi soddisfa più, se qualcuno vi ha deluso, sarà possibile tentare un rinnovamento. Fisico in ripresa.

Toro: per i sentimenti attenzione ad alcuni momenti di nervosismo, sarà una classica giornata in cui si potrà discutere per motivi banali. Nel lavoro è il caso di lasciare passare acqua sotto i ponti. Prima della fine del mese non sarà possibile ottenere qualcosa in più.

Gemelli: a livello sentimentale la Luna è favorevole al segno, per questo motivo pensieri positivi. Nel lavoro non pensate al passato, è importante adesso cercare delle soluzioni. Energia per il fisico.

Cancro: a livello amoroso giornata un po' confusa, se ci sono problemi d'amore è meglio affrontarli tra venerdì 16 e sabato 17. A livello lavorativo avrete maggiore spirito organizzativo.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata che porterà scarsa energia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Nel lavoro affrontate un problema con cautela, anche se il peggio ormai è passato. Non stancatevi troppo.

Vergine: oggi le cose andranno meglio in amore, ci sarà qualche emozione in più. Nel lavoro i risultati sono in base alla preparazione. Fisico positivo.

Previsioni e oroscopo 14 agosto 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: a livello sentimentale ecco una giornata interessante e utile soprattutto se negli ultimi due giorni ci sono stati problemi.

Nel lavoro periodo per chi vuole mantenere quello che ha. Esperimenti e innovazioni sono da evitare.

Scorpione: in questa giornata cercate di non fare troppo. Con la Luna dissonante insieme a Mercurio mettere in discussione tutto. A livello lavorativo un problema potrebbe nascere con una persona dell'Acquario.

Sagittario: in amore Luna favorevole che aiuta a risolvere i problemi e le incomprensioni nei rapporti con gli altri.

Nel lavoro attenzione a questioni che nascono in questo periodo.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale periodo di recupero che permette di riallacciare i rapporti con gli altri. Le incomprensioni sono sotto controllo. Nel lavoro potrebbero offrirvi qualcosa di molto importante, trattative in corso. Recupero per il fisico.

Acquario: per i sentimenti, se nel corso degli ultimi due giorni ci sono stati problemi forse oggi non sarà il caso di agitare troppo le acque.

A livello lavorativo c'è maggiore impegno da parte vostra. Attenzione ad un piccolo calo fisico.

Pesci: per i sentimenti periodo interessante per valutare una nuova passione. Nel lavoro sono positivi tutti i progetti per il futuro. Attenzione a non fare però scelte sbagliate. Stress che non fa bene al fisico.