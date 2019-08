La giornata di giovedì 22 agosto sarà incentrata sull'amore e sugli affetti più cari, incluse quelle amicizie che durano nel tempo nonostante l'età che avanza. Le eccezioni a questa situazione idilliaca saranno costituite dai nativi del segno del Leone, che saranno alquanto sotto tensione per cause lavorative, e dal Toro che al momento preferisce fare qualcosa in completa solitudine.

A seguire, le previsioni astrologiche del 22 agosto, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: l'umore sarà migliore rispetto agli altri giorni, state godendo di ciò che la fortuna in questo momento vi sta generosamente regalando, mista al vostro arduo e tenace impegno. Amore stabile, gli affetti saranno i favoriti.

Toro: sarete in vena di stare da soli e di ridimensionare il vostro modo di essere con qualche ritocchino per la casa. Il partner vi aiuterà, e questa complicità non farà altro che accentuarsi nel corso della giornata.

Continuate così.

Gemelli: qualche vecchio incarico o progetto potrebbe tornare seriamente alla ribalta, quindi datevi da fare per renderlo più nuovo e ricco di prima. Ci saranno dei compensi o una sorpresa di stampo economico da qualcuno di caro.

Cancro: sarete soddisfatti di come sta procedendo la vostra relazione, il partner si dimostrerà tenero e disponibile, e non soltanto con voi. La famiglia di origine saprà come prendervi e oltrepassare le vostre divergenze storiche.

Leone: stressati. Vi sentirete non proprio in forma, in più lo stress non vi farà rendere come vorreste sul fronte lavorativo. Sarà il caso di staccare un po' la spina e pensare a qualche sfizio che volete togliervi da molto tempo.

Vergine: Prediligerete la compagnia della famiglia di origine, con qualche amico di vecchia data che potrebbe rendere più “frizzante” la giornata. Serata ancora all'insegna del romanticismo con la vostra dolce metà.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: qualche segnale di riavvicinamento al partner caratterizzerà questa giornata, decisamente turbolenta a causa di qualche minuto in più trascorso sul posto di lavoro. Rasserenatevi prima di affrontare un dialogo con il partner.

Scorpione: farete qualcosa di speciale per la famiglia ed il partner, dal momento che vi sentirete disponibili, generosi e decisamente al di fuori della persona che gli altri hanno tratteggiato di voi.

Anche la salute ne gioverà.

Sagittario: amore al top, però non date adito a qualche "male lingua" che vorrebbe dividervi dal partner. Se siete forti entrambi, supererete qualsiasi ostacolo non solo in questa giornata, ma anche in tutto questo periodo.

Capricorno: piccola tregua dal lavoro, ma anche molto lavoro in casa. Avrete da fare dappertutto, quindi armatevi di caffè e di pazienza. Potreste chiedere una mano per alcune faccende, ma da soli farete le cose come più vi aggrada.

Acquario: questa giornata sarà monotona e priva di stimoli. Starà a voi rallegrarla, renderla pregna della vostra personalità vivace e un po' folle. Datevi qualche minuto per pensare a come fare e per coinvolgere gli affetti.

Pesci: dubbi sul partner o comunque delle gelosie potrebbero riaffiorare dopo molto tempo. Probabilmente sarà il vostro umore a farvi vedere cose che non ci sono, ma sarà bene comunque vigilare.