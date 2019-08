Inizia una nuova settimana, l'ultima del mese di agosto, per tutti e dodici i segni zodiacali. L'Oroscopo di lunedì 26 vede i Gemelli attraversare una fase di criticità nella vita sentimentale. Invece la Vergine è attesa da nuove opportunità e nuove storie da vivere.

Ariete: questa giornata desterà qualche dubbio in amore, dunque non mancheranno disagi ed una distanza da colmare. Sul lavoro migliorerà la situazione per chi è già sotto contratto o è in attesa di un cambiamento relativo alla propria posizione professionale.

Toro: sarà un lunedì importante per la sfera sentimentale che porterà delle novità soprattutto con una persona del Cancro. Puntate in alto nel lavoro.

Gemelli: fase critica per la sfera affettiva in questi ultimi giorni di agosto, anche perché di recente siete diventati piuttosto esigenti. Maggiori vantaggi invece dovrebbero arrivare sul piano lavorativo, anche se da qualche tempo siete impelagati in una causa di stampo legale.

Nuova energia in arrivo per la condizione fisica.

Cancro: se avete dei problemi in amore, questa giornata potrebbe risultarvi utile per trovare delle soluzioni. Per quanto concerne il lavoro, cercate di mettere da parte quei progetti che ormai non sono più fattibili. In generale, ci sarà un po' di nervosismo nell'aria che potrebbe comportarvi qualche difficoltà.

Leone: dovrete cercare di stare attenti alla vita sentimentale.

Alcune complicazioni potrebbero emergere soprattutto tra mercoledì e giovedì. Il lavoro potrebbe chiamarvi a risolvere dei problemi, dunque sarà il caso che non vi fermiate troppo a pensarci su.

Vergine: potrebbero arrivare buone notizie e nuove opportunità nel campo affettivo. Sul fronte lavorativo finalmente dovrebbero essere superati dei ritardi, ma dovrete attendere soprattutto il 30-31 agosto per avere delle nuove prospettive.

Oroscopo di lunedì 26 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia: vi sarà un po' di agitazione per circa 48 ore, dunque si consiglia di essere pazienti. Risulterete piuttosto stanchi e nervosi sul lavoro, e tutto ciò renderà più complicati i rapporti con gli altri.

Scorpione: in amore non siete mai cambiati e avete dimostrato sempre una certa coerenza, dunque rispetto ai primi di agosto da lunedì potrete cominciare a risolvere dei piccoli problemi.

Invece cercate di non pretendere troppo sotto il profilo professionale, e puntate ad accontentarvi delle opportunità che vi si presenteranno.

Sagittario: si profila una giornata particolare per le coppie, un po' difficile da gestire. Nonostante un certo ottimismo sul lavoro, qualcuno potrebbe agire contro di voi. Fate attenzione.

Capricorno: incontri favoriti, cercate di non chiudervi in casa. Potrebbe esserci un importante chiarimento o colloquio in ambito lavorativo.

Soffrirete di un po' di stanchezza che di certo non farà bene alle vostre condizioni fisiche.

Acquario: quadro astrologico non esaltante in amore. Comunque ciò non vuol dire che vivrete necessariamente una fase di crisi, anche se potreste risultare piuttosto nervosi. Sul lavoro potrebbero esserci nuovi incarichi in arrivo per voi, anche se dovrete stare attenti a non stancarvi troppo.

Pesci: questi ultimi giorni del mese vi garantiranno un miglioramento della vita sentimentale, anche se potrebbe emergere qualche situazione di disagio. Nella vita professionale, evitate di introdurre nuovi progetti in questo periodo. Abbiate più cura del vostro benessere fisico.