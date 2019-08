Durante la giornata di mercoledì 28 agosto, i nativi sotto molti segni zodiacali saranno spensierati, con la voglia di viaggiare e divertirsi, come i nativi Leone e Sagittario. Invece la Bilancia inizierà a sentire lo stress a causa del lavoro, mentre il Capricorno sarà particolarmente fortunato in ambito sentimentale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 28 agosto 2019.

Previsioni oroscopo mercoledì 28 agosto segno per segno

Ariete: sarete particolarmente fortunati in ambito lavorativo e felici di portare a termine tanti progetti professionali che vi garantiranno tanti guadagni.

Voto - 8

Toro: vi sembrerà che il turno lavorativo non finisca mai. In ogni caso, a fine giornata avrete del tempo libero da dedicare ai vostri cari e al vostro partner. Voto - 7

Gemelli: sarete affettuosi verso il partner durante la giornata di mercoledì. Deciderete di non riposarvi dopo una lunga giornata di lavoro pur di stare in compagnia della vostra anima gemella. Voto - 7,5

Cancro: ci saranno dei momenti nei quali la vostra rabbia e tristezza diminuiranno, facendovi credere di uscire da questa brutta situazione, ciò nonostante un collega o un familiare deluderanno le vostre aspettative.

Voto - 5

Leone: sarete molto romantici con il partner, al punto da proporre una vacanza solo per voi due. Sarete spensierati e vi divertirete un mondo in compagnia della vostra anima gemella. Voto - 8

Vergine: verrete finalmente premiati per i vostri recenti sforzi sul posto di lavoro. Questo vi darà la carica per continuare a lavorare con entusiasmo. Voto - 8

Bilancia: lo stress vi impedirà di lavorare al meglio delle vostre aspettative.

Ultimamente avete così tanti impegni che non avete idea da che parte iniziare. Provate a chiedere aiuto a qualcuno. Voto - 6

Scorpione: farete qualcosa di alternativo per cercare di distrarvi un po’. Il troppo lavoro vi ha stancati molto e non avrete voglia di faticare ancora per poi sentire il capo lamentarsi. Voto - 7

Sagittario: vi sentirete fiduciosi, intraprendenti e con la voglia di fare. Questo atteggiamento vi consentirà di lavorare sodo, piazzando un successo lavorativo dietro l'altro.

Voto - 8

Capricorno: avrete voglia di fare qualcosa in compagnia del partner, ciò nonostante questi potrebbe non essere d'accordo con le vostre proposte, rischiando di portare a un nulla di fatto. Voto - 7

Acquario: comincerete a nutrire dei dubbi nei confronti del partner che ultimamente ha assunto un atteggiamento arrogante verso di voi. Cercate di risolvere la situazione. Voto - 6,5

Pesci: potrebbe esserci una ricaduta a livello emotivo a causa dei troppi impegni e del partner che non sembra dare segni di riconciliamento con voi.

Voto - 6