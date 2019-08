Durante la giornata di giovedì 29 agosto ci saranno dei risvolti positivi in ambito lavorativo per i nativi Pesci, mentre Cancro sarà decisamente più ottimista. Ariete potrebbe avere qualche problema all'interno della propria relazione di coppia, mentre Toro potrebbe ristabilire dei legami con delle vecchie conoscenze. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 29 agosto 2019.

Previsioni oroscopo giovedì 29 agosto 2019 segno per segno

Ariete: ci saranno dei problemi in ambito sentimentale per i nativi del segno. Il partner potrebbe essere geloso di voi, ma voi cercherete di risolvere la situazione facendolo ragionare. Voto - 7

Toro: il lavoro vi darà delle grandi soddisfazioni. Bene anche l'amore, dove sarete particolarmente affettuosi nei confronti del partner, sfociando in una serata ricca di passione.

Voto - 8

Gemelli: avete ritrovato fiducia in voi stessi e durante la giornata di giovedì riuscirete nuovamente a lavorare al meglio delle vostre aspettative. Voto - 7,5

Cancro: siete stanchi di continuare a passare le vostre giornate nella noia più totale. Cercherete infatti di uscire da questa situazione di stallo proponendo al partner di fare qualcosa. Voto - 7,5

Leone: le troppe mansioni da svolgere, sia lavorative che personali, vi hanno distrutto e deciderete di rimanere a dormire qualche ora in più per cercare di recuperare le forze.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Voto - 7

Vergine: sarete più cauti con i vostri colleghi. Rifletterete un attimo prima di rispondere per evitare di causare una lite di poco conto. Guadagni in arrivo grazie ai vostri recenti sforzi. Voto - 7,5

Bilancia: avrete non poche difficoltà nel portare a termine i vostri progetti lavorativi. Cercate di non entrare in panico e, se possibile, chiedete aiuto ad un vostro collega. Voto - 6,5

Scorpione: le vacanze vi hanno ridato le energie di cui avevate bisogno.

Vi sentirete pronti ad affrontare nuove sfide sia in ambito lavorativo che sentimentale. Voto - 8

Sagittario: giornata emozionante per i nativi del segno. Ci saranno tante occasioni dove vi sentirete un corpo e un'anima con il partner, entrando in vortice di sentimenti e di passione. Voto - 8

Capricorno: il troppo lavoro vi sta stancando e durante la giornata di giovedì cercherete di recuperare le forze sacrificando qualche ora di lavoro.

Voto - 6,5

Acquario: ancora qualche incertezza sul posto di lavoro per i nativi del segno. Ciò potrebbe provocarvi del nervosismo, quindi cercate di evitare discussioni con i vostri colleghi. Voto - 6

Pesci: potreste incontrare delle vecchie conoscenze che vi permetteranno di ristabilire un legame. Sarete contenti di aver ritrovato dei vecchi amici e vi divertirete come un tempo. Voto - 7,5