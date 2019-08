Metà dell'ultima settimana del mese di agosto è trascorsa. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 29 agosto 2019, giornata che vedrà il Leone recuperare nelle storie amorose grazie alla Luna nel segno. Per il Sagittario nuove proposte lavorative in arrivo. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo per tutte e dodici segni zodiacali con amore, Lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata.

Ariete: in amore ecco una giornata che vedrà la Luna e Mercurio favorevoli al vostro segno. Nel lavoro ci sono più possibilità di riuscire a superare una piccola crisi in corso.

Toro: per i sentimenti alcune sofferenze con il partner non sono facili da superare. In questo periodo i più motivati potranno però pensare ad una convivenza o matrimonio. Nel lavoro le nuove collaborazioni promettono soddisfazioni.

Gemelli: a livello amoroso giornata che porta maggiore stabilità nei rapporti con il partner o con una persona che vorreste diventasse qualcosa in più. Nel lavoro si consiglia molta pazienza, qualcuno cercherà di farvi perdere la calma.

Cancro: in amore, in un modo o nell'altro sentite necessità di portare avanti nuovi progetti. A livello lavorativo, se state cercando di evadere da un certo gruppo, in questi giorni potreste avere qualche risposta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo Lavoro

Leone: a livello amoroso anche le coppie più nervose potranno riuscire a sfruttare questa giornata grazie alla Luna favorevole. Nel lavoro se svolgete un'attività presso un'azienda, ci saranno maggiori richieste da fare. Attenzione a non stancarvi troppo.

Vergine: a livello sentimentale ecco un momento importante per fare scelte a lunga scadenza, la fine del mese porta consiglio. Nel lavoro Giove consiglia di non spendere troppi soldi. Recupero per il fisico.

Previsioni e oroscopo 29 agosto 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in questo momento potreste fare una scelta importante in amore, via libera ai pensieri positivi. Nel lavoro tra oggi e domani cercate di fare le cose con calma, anche se avete voglia di buttare tutto all'aria.

Scorpione: per i sentimenti non mancherà oggi qualche discussione di troppo, è normale quando occorre affrontare troppe cose contemporaneamente.

A livello lavorativo, se da tempo state aspettando una risposta non temete, arriverà entro breve.

Sagittario: per i sentimenti la Luna favorevole aiuta, ma ricordate che la calma è la virtù dei forti. Nel lavoro non sottovalutate proposte in arrivo, nuove responsabilità da qui alla fine del mese.

Capricorno: a livello amoroso ancora buone stelle per chi vuole vivere un amore o un nuovo rapporto.

Nel lavoro chi vale può ottenere molto in questo periodo.

Acquario: per i sentimenti questa è una giornata che potrebbe avere qualche piccolo disagio nei rapporti con gli altri. A livello lavorativo non trascurate i contatti, tutto quello che lascerete partire nelle prossime tre settimane sarà molto importante. Lieve stanchezza per il fisico.

Pesci: se avete rimesso in discussione un rapporto è probabile che proprio entro la fine del mese si arrivi ad una resa dei conti. A livello lavorativo momento più impegnativo, non è facile ottenere ciò che desiderate.