Nuova giornata in arrivo per i tutti i dodici segni zodiacali. Scopriamo le previsioni di questo mercoledì 7 agosto con lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni oroscopo per il 7 agosto

Ariete: c'è ancora un ottimo Oroscopo per tutti quelli che vogliono mettersi in pista. Nel lavoro sarà una giornata valida, non perdetevi d'animo se qualcosa non andrà bene.

Toro: per i sentimenti situazione più pesante, anche se desiderate fortemente una persona.

Evidentemente ci sono delle lacune da colmare. Nel lavoro sarà meglio non agitare troppo le acque.

Gemelli: a livello amoroso tutto va meglio ed è proprio l'amore che potrebbe sanare qualche problema. Nel lavoro favorite le novità. Forma fisica in ripresa.

Cancro: per i sentimenti giornata di recupero rispetto alle ultime. A livello lavorativo queste stelle richiedono un maggiore spirito organizzativo, mettete impegno nell'impostazione dei vostri progetti.

Ansia che non fa bene il fisico.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale ci vuole maggiore attenzioni in amore, ma questa giornata parte con ottimi aspetti. Nel lavoro non c'è un periodo "no", però bisogna organizzare tutto al meglio. Fisico che chiede di non essere sforzato troppo.

Vergine: a livello sentimentale può essere messa in discussione una storia se qualcosa non va, ma sarà comunque possibile recuperare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

A livello lavorativo nuove proposte potrebbero arrivare entro il 19.

Bilancia: a livello amoroso meglio dare spazio alle persone giuste, attenzione a non vivere più storie assieme. Nel lavoro ci sono delle decisioni da rimandare. Il periodo non è buono per scelte impulsive.

Scorpione: se una persona vi interessa è probabile che possiate avvicinarla. Con la Luna nel segno riuscirete a dare qualche emozione in più.

Nel lavoro non sottovalutate le nuove proposte e se possibile organizzate un appuntamento alla fine del mese. Recupero per il fisico.

Sagittario: in amore continua un momento interessante di questo oroscopo, per questo bisogna impegnarsi di più. A livello lavorativo c'è da recuperare qualcosa. Non per colpa vostra, ma potreste essere in ritardo.

Capricorno: per i sentimenti cielo di recupero dopo due giorni di fermo.

Evitate di pensare troppo al passato. Nel lavoro ottimi risultati nello studio, ma non sono brillanti le possibilità in arrivo.

Acquario: se non volete perdere le staffe in questa giornata cercate di essere cauti, questa è la classica situazione in cui si potrebbe perdere la pazienza. A livello lavorativo questo agosto sarebbe da dedicare al riposo, almeno fino al giorno 18. Fate le cose con calma.

Pesci: per i sentimenti sarà una giornata migliore un po' per tutto, le prossime ore possono portare più emozioni. Nel lavoro sono favorite le trattative con una persona che vive in un'altra città. Migliora la forma fisica.