Durante la giornata di mercoledì 7 agosto, ci sarà un forte stress per i nativi sotto il segno del Cancro e della Vergine, al contrario, i nativi Bilancia e Leone saranno molto fortunati per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Scorpione cercherà di "isolarsi" dal mondo esterno, mentre i Pesci non si sentiranno molto bene. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 7 agosto 2019.

Previsioni oroscopo mercoledì 7 agosto, segno per segno

Ariete: dovrete portare a termine le vostre faccende lavorative prima di potervi divertire in compagnia dei vostri amici.

Non abbiate fretta, altrimenti perderete soltanto tempo. Voto - 7

Toro: state ancora lavorando ad un progetto lavorativo piuttosto importante, ciò nonostante la vostra mente è altrove in quanto avete solo voglia di rilassarvi e godervi l'estate. Voto - 6,5

Gemelli: relazione di coppia al top per i nativi del segno. La passione sarà molto alta durante la giornata di mercoledì, anche grazie ad un turno di lavoro molto proficuo.

Voto - 8,5

Cancro: cercate di stare alla larga del vostro partner in quanto durante la giornata di mercoledì vi sentirete particolarmente nervosi e con l'umore a terra. Voto - 6

Leone: giornata ottima dal punto di vista sentimentale, con un'intesa di coppia molto alta. Al contrario, il lavoro non vi darà le soddisfazioni che state cercando. Voto - 7

Vergine: potrebbe esserci una lite piuttosto pesante sul posto di lavoro in quanto non avete più voglia di sentire i richiami del vostro capo per colpa di un collega.

In ogni caso, cercate di mantenere la calma. Voto - 5

Bilancia: giornata molto fortunata per i nativi del segno, soprattutto per i single, che riusciranno a fare breccia nel cuore del loro potenziale partner con non molta fatica. Voto - 8

Scorpione: non avrete voglia di uscire a frequentare gli amici o il partner durante la giornata di mercoledì. Vi sentite piuttosto stanchi e anche nervosi e deciderete di rimanere chiusi in casa.

Voto - 5

Sagittario: potreste avere dei problemi sul posto di lavoro in quanto avete commesso un grave errore che vi costerà un pesante richiamo da parte del capo. Voto - 6

Capricorno: riuscirete a fare degli ottimi guadagni durante la giornata di mercoledì, riuscendo a lavorare sodo e consegnando in tempo una buona quantità di lavoro. Voto - 7,5

Acquario: avrete bisogno di sentirvi più indipendenti.

Ciò nonostante la vostra decisione potrebbe non piacere al partner, rischiando di scatenare una lite di coppia. Voto - 6

Pesci: non vi sentirete molto bene al punto da non riuscire a lavorare al meglio delle vostre aspettative. Se possibile, prendetevi un giorno libero per riposarvi un po’. Voto - 6,5