Durante la giornata di giovedì 8 agosto, i nativi Cancro, avranno bisogno di rimanere da soli a riflettere, mentre i nativi Leone e Vergine si concentreranno di più sui loro rapporti sentimentali. La Bilancia si sentirà giù di morale, mentre il Toro avrà l'occasione di godersi finalmente le vacanze estive. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 8 agosto 2019.

Previsioni oroscopo giovedì 8 agosto, segno per segno

Ariete: avrete voglia di stravolgere la vostra routine, facendo compere, cambiando stile di vita, anche esteticamente. Deciderete poi cosa andrà bene e cosa no, sotto questa nuova veste. Voto - 7,5.

Toro: potrete godervi finalmente un po’ di libertà, iniziando a pianificare i vostri futuri progetti. Non mancheranno anche momenti di divertimento e riposo in compagnia del partner.

Voto - 7,5.

Gemelli: la stanchezza comincerà a farsi sentire durante la giornata di giovedì. Dovrete comunque cercare di resistere in quanto ci saranno altre giornate pesanti. Voto - 7.

Cancro: avrete bisogno di rimanere da soli per qualche momento a riflettere sulla vostra attuale situazione. Cercate di non far preoccupare il partner. Voto - 7.

Leone: avrete modo di concentrarvi sulla vostra attuale situazione sentimentale.

Riuscirete a dedicare più attenzioni al partner aumentando l'affiatamento di coppia. Voto - 8.

Vergine: ultimamente il lavoro non vi sta dando i risultati sperati. Meglio l'amore dove il partner cercherà di tirarvi su di morale con una serata molto romantica. Voto - 7.

Bilancia: vi sentirete giù di morale oppure stressati per via del lavoro che ultimamente non vi dà tregua. Amore al top durante la giornata di giovedì, dove l'intesa di coppia sarà molto alta.

Voto - 7,5.

Scorpione: sarete più tranquilli e meno propensi a litigare con chiunque vi capiti sotto tiro. Avrete voglia di uscire, di divertirvi con gli amici, anche se non è detto che alcuni di loro vogliano rivedervi. Voto - 7.

Sagittario: esprimerete tanta gioia al solo pensiero che presto non dovrete più lavorare, ma andare in vacanza a divertirvi. Sarà un'esperienza incredibile. Voto - 8.

Capricorno: vi sentirete distaccati nei confronti del partner, al punto che, durante la giornata di giovedì, farete di tutto per riconquistare la vostra anima gemella.

Voto - 7.

Acquario: sarà una giornata incredibile per quanto riguarda il lavoro, dove riuscirete a dare il meglio di voi stessi con poco sforzo, massimizzando i guadagni. Voto - 8.

Pesci: il malessere e la nostalgia delle giornate precedenti spariranno, di conseguenza darete il massimo sia in ambito lavorativo che sentimentale, come non vi capitava da tempo. Voto - 7,5.