Prosegue l'estate 2019. Cosa avranno in serbo gli astri e le stelle per tutti i segni zodiacali per quel che riguarda il mese di agosto che ormai è iniziato? Leggiamo, di seguito le previsioni dettagliate riguardanti amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Stelle del mese di agosto per tutti i segni

Ariete: il terzo mese della stagione estiva sarà particolarmente favorevole per voi. Con Venere e Marte dalla vostra parte potrete vivere delle grandi emozioni a livello amoroso.

In campo lavorativo arriveranno anche delle conferme e sarà possibile risolvere dei problemi.

Toro: l'inizio del mese sarà sottotono, alcune giornate saranno pesanti da affrontare. Ma a partire dalla seconda settimana del periodo è possibile che giungano delle novità. In amore, sono favoriti i nuovi rapporti, ma anche le amicizie possono vivere dei momenti di rafforzamento.

Gemelli: in campo lavorativo, nel mese di agosto, è possibile che nascano delle tensioni e delle agitazioni a causa di problematiche ancora da superare.

Non sarà semplice in questo periodo neanche affrontare alcune relazioni.

Cancro: a livello sentimentale, in questo mese estivo, ci saranno alcune questioni da sistemare. È possibile che nascano dei contrasti, soprattutto se da poco si è affrontato un cambiamento di coppia importante. A livello lavorativo non mancherà una buona energia.

Leone: a livello lavorativo avrete un buon successo in questo mese.

Per quel che riguarda il settore sentimentale, i single possono fare degli incontri, mentre se un amore non funziona è il momento giusto per chiarire le situazioni.

Vergine: con Saturno e Urano in ottimo aspetto riuscirete a chiarire delle situazioni gravose a livello sentimentale. È possibile che in questo periodo ci siano dei cambiamenti che favoriranno la vostra posizione. Qualcuno potrebbe anche trovare un nuovo lavoro.

Bilancia: in campo lavorativo è possibile che nascano delle problematiche, qualcuno potrebbe anche decidere di cessare delle collaborazioni. In amore, vivrete invece un buon recupero.

Scorpione: mese sottotono per i nati sotto questo particolare segno, è possibile che ci siano delle questioni da sistemare sia in amore che sul lavoro. In questo periodo non giungeranno delle novità, potreste dunque vivere dei momenti di noia, o di rabbia.

Sagittario: periodo di buona soddisfazione per il Sagittario. È il momento giusto per affrontare le diverse situazioni e fare dei passi avanti soprattutto nel lavoro. In amore belle le stelle, sono garantite delle emozioni speciali.

Capricorno: con Saturno nel segno vi sentite più forti e pronti ad un recupero che riguarda il settore sentimentale e salutare. Nel lavoro ci sono molte questioni da affrontare vi sentite particolarmente insoddisfatti, soprattutto se siete dei dipendenti.

Acquario: in questo momento è il caso che valutiate bene gli investimenti da affrontare, riflettendo bene sulle proposte ricevute. Soprattutto la prima parte del mese non sarà semplice da gestire, anche a livello sentimentale.

Pesci: cercate di gestire nel migliore dei modi le situazioni sentimentali, è possibile infatti che sorgano dei problemi. Nel lavoro, diverse saranno le responsabilità da affrontare.