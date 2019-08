Weekend in arrivo per i segni zodiacali. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche e cosa hanno in serbo le stelle per le giornate di sabato 17 e domenica 18 agosto 2019. Di seguito, amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: la Luna sarà nel vostro segno zodiacale e potrete vivere delle belle emozioni in campo sentimentale. Nel lavoro, soprattutto domenica, avrete molta voglia di fare.

Toro: in questo weekend evitate di stancarvi troppo, lo stress deve in qualche modo essere scaricato. Nei sentimenti, momenti sottotono.

Gemelli: sabato e domenica vi sentirete particolarmente agitati, in amore non manca del nervosismo. Domenica evitate polemiche e tensioni che possono solo crearvi problemi.

Cancro: weekend interessante, vivrete dei bei momenti in amore. Nel lavoro è possibile che ci siano delle perplessità.

Domenica ritroverete più forza.

Leone: Marte e Venere sono nel vostro segno, vivrete dei buoni momenti per quel che riguarda il settore amoroso. Domenica, ci sarà un buon recupero per il fisico.

Vergine: con la Luna in opposizione vivrete dei momenti difficili in campo sentimentale. Se sabato ci sarà un calo di energie, domenica potrete recuperarle. Nel lavoro state vivendo un momento di mancanza di idee.

Previsioni astrologiche di sabato e domenica

Bilancia: in campo lavorativo in questo weekend potrete trovare delle soluzioni. In amore, soprattutto sabato, riuscirete a comprendere in che direzione sta andando il vostro rapporto.

Scorpione: i nati sotto questo segno, nel fine settimana devono recuperare energia. Cercate di essere prudenti soprattutto in campo amoroso. Nella salute, alcuni fastidi possono essere superati.

Sagittario: è possibile che ci siano delle discussioni in queste giornate, cercate di non polemizzare più del necessario. In campo lavorativo, domenica potreste vivere dei momenti di impazienza.

Capricorno: sabato sarà una buona giornata per vivere dei momenti di passione, è infatti un buon periodo per tutte le coppie. Per quel che riguarda il settore professionale, è possibile che giungano dei cambiamenti.

Novità in arrivo con la fine del mese.

Acquario: sabato e domenica saranno delle buone giornate per tutti i nati sotto questo segno. Domenica, in particolare, potrete sfruttare al massimo le vostre energie per migliorare il settore amoroso. Sabato potreste sentirvi agitati.

Pesci: con la Luna nel segno, i sentimenti saranno protagonisti. Domenica, in particolare, sarà una giornata interessante, potrete chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso.

In campo professionale è possibile che ci siano delle preoccupazioni in più. Per salvaguardare la vostra salute psicofisica siate più tranquilli.