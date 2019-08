Una nuova settimana giunge al termine e arrivano le previsioni astrologiche di domenica 11 agosto 2019, pronte a dare il loro responso su amore, lavoro e salute dal segno dell'Ariete a quello dei Pesci. L'Acquario vivrà momenti di tensione, mentre il Sagittario avrà un recupero in amore.

Ariete: in amore potreste fare incontri davvero speciali. Nel lavoro il settore creativo è rafforzato e non mancheranno nuove occasioni a breve.

Attenzione solo alle spese di troppo.

Toro: per i sentimenti qualcosa non va come vorreste. Cercate di evitare discussioni e di non lottare per amori inesistenti. Nel lavoro mettete nuove idee e nuovi progetti in cantiere. Recupero per il fisico.

Gemelli: questo periodo permette di fare qualcosa in più e con Mercurio nel segno qualcosa va decisamente meglio. Nel lavoro avrete qualche occasione in più.

Cancro: per i sentimenti, agosto è un mese che porterà la revisione di molti rapporti. A livello lavorativo i più giovani potranno trovare una soluzione, magari anche temporanea, ai loro problemi.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale sono ore di recupero per i sentimenti. Nel lavoro troverete un nuovo equilibrio dopo alcuni momenti pesanti. Dedicate più tempo al fisico.

Vergine: a livello amoroso, una domenica che potrà portare in primo piano la vostra voglia di stare col partner. Nel lavoro non riuscirete a fare molto. Stanchezza a livello fisico.

Previsioni e oroscopo 11 agosto 2019: Scorpione teso

Bilancia: in questa giornata potreste risentire di qualche piccolo fastidio e qualche scontro nella coppia. Meglio evitare i conflitti. A livello lavorativo alcuni stanno per cambiare attività o l'hanno già cambiata. Per altri c'è massima indecisione sul futuro.

Scorpione: bisogna evitare conflitti per non trascorrere la giornata a discutere. A livello lavorativo potreste pensare di risolvere un piccolo problema familiare o personale.

Sagittario: situazione di recupero per i sentimenti. Se vivete una storia estiva a fine mese sarà ridimensionata. A livello lavorativo potreste ricevere una buona proposta.

Capricorno: in amore la Luna si trova nel vostro segno zodiacale. Chi vive una storia difficile deve cercare di dare un taglio drastico. Nel lavoro arrivano i primi risultati. Chi deve affrontare una prova entro poche settimane riuscirà a ottenere quello che desidera.

Acquario: le coppie in crisi devono stare attente perché potrebbero vivere tensioni. Nel lavoro i contatti sono buoni, siete in attesa di una svolta ad una situazione che non si rinnova.

Pesci: a livello sentimentale dopo due giorni pesanti, domenica 11 agosto sembra regalare un piccolo sorriso in più. Nel lavoro le comunicazioni con gli altri saranno un po' più complicate, ma queste sono comunque giornate buone.

Fisico in calo in serata.