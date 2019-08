L'Oroscopo del giorno 17 agosto 2019 è pronto a dare le giuste info (si spera) sul sesto giorno della corrente settimana. In campo i settori legati al lavoro e ai sentimenti, questo sabato messi sotto analisi in relazione agli ultimi sei simboli astrali. Sotto analisi dunque Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, valutati come al solito in base al proprio indice di positività espresso nell'attesissima classifica stelline.

Curiosi di sapere quali sono i segni in giornata fortunata? Diciamo che senz'altro il primo giorno del week-end sarà molto positivo per gli amici dello Scorpione, favoriti da una meravigliosa Luna in Pesci, particolarmente generosa con i simboli astrali di Acqua. Pertanto, "top del giorno" stra-meritata per i nativi nel predetto segno. In realtà questo anticipo di week-end sarà da considerare ottimo anche per altri due simboli, nel frangente valutati con cinque favolose stelline, indice di buona fortuna e positività.

Certamente il riferimento è tutto per Bilancia e Pesci, già pronti a gongolare nel periodo, in quanto sostenuti al massimo da ottime effemeridi sia in campo sentimentale che nel reparto lavorativo. Invece, sempre parlando in relazione ai sei segni sotto analisi in questo contesto, ad avere a che fare con un periodo abbastanza ostico saranno coloro appartenenti al segno del Sagittario. In questo caso le previsioni del 17 agosto, indicano ai nativi del segno di Fuoco un periodo valutato con le tre stelline del "sottotono".

Classifica stelline 17 agosto 2019

Il prossimo sabato ha già ricevuto il lasciapassare da parte dell'Astrologia, quindi è pronto per essere analizzato in questa sede. Vediamo pertanto di dare una valutazione quanto più possibile oggettiva al primo giorno de week-end andando a sfogliare virtualmente la nuova classifica stelline interessante la giornata del 17 agosto 2019. In apertura articolo abbiamo già parlato dei tre segni più fortunati del momento, come pure abbiamo messo in rilievo le scarse possibilità di successo attribuite agli amici del Sagittario.

Pertanto adesso non resta altro che passare direttamente al responso segno per segno analizzando la classifica parziale seguente:

: Scorpione; ★★★★★: Bilancia, Pesci;

Oroscopo sabato 17 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - La giornata del 17 agosto si presenta molto bene a dare sfogo a eventuali vostre aspettative. Un consiglio spassionato per i Bilancia più stacanovisti?

Non sacrificate al "Dio denaro" tutto il tempo che avete a disposizione, perché la vita non è solo lavoro, soldi e carriera, ma c'è anche dell'altro. In amore, in questa giornata di sabato, vi sentirete padroni della situazione e, grazie alla Luna favorevole al vostro segno, potrete di nuovo camminare sicuri insieme a lui/lei. Diciamo che questo inizio week-end potrebbe regalare davvero grosse soddisfazioni.

Single, sarete veramente felici e sereni in questo giorno, forse perché non avrete alcun pensiero negativo per la testa. Approfittate di questo momento favorevole, soprattutto perché le previsioni del giorno sono totalmente convinte che qualcosa di stupendo possa accadere. Nel lavoro, infine, sarete instancabili e attingerete alla vostra inesauribile energia per procedere senza intoppi e farete fronte a tutti gli impegni. Ultimamente quest'ultimi sembrano aumentare sempre più, ma grazie al vostro impegno li porterete a termine tutti, senza fatica.

Scorpione "top del giorno" - In arrivo un inizio weekend senza esagerazione, davvero "col botto" per tantissimi di voi dello Scorpione. Sicuramente gran parte della giornata di questo fine settimana sarà solare e pregna di effetti positivi già a partire dalla primissima mattinata. In amore, il periodo già ottimo si concluderà con una serata dolce e spumeggiante; in primis per le coppie affiatate sarete felici di stare insieme, come fosse la prima volta. Con la persona amata vi sentirete al settimo cielo e organizzerete cose fantastiche, da soli o con amici/familiari. Single, avrete molte occasioni per dare sfogo alla vostra allegria e quindi vivere bellissime emozioni. Giungeranno sicuramente nuovi sviluppi riguardante una conoscenza che inizialmente sembrava non voler decollare: potrebbe iniziare a dare soddisfazioni già dal primo pomeriggio o massimo a prima sera. Nel lavoro vi attende una bella giornata. Il settore dove operate sarà quello che vi darà più soddisfazione del solito e svolgerete il vostro dovere a puntino.

Sagittario - La giornata del 17 agosto si prevede poco interessante per i Sagittario, anche se in fin dei conti superare il momento "sottotono" non sarà troppo difficile. Spenderete energie tra intrallazzi e impegni irrinunciabili, ma è pur vero che (forse) ne ricaverete persino qualcosa di utile. Prendete il tempo necessario per portare a termine ciò che avete d'importante, iniziando con calma a sistemare eventuali tasselli fuori posto. In amore, litigi e discussioni potrebbero mettere a repentaglio qualche vita di coppia: cercate di rimediare subito prima di fare danni irreparabili, ok? Oggi non avrete troppo tempo per pensare al partner (non per colpa vostra), dunque lo trascurerete un po' causando abbastanza problemi al rapporto. Single, gli amici vi rimproverano di essere molto duri e spesso non si sbagliano. Diciamo che in questi giorni avete palesemente dimostrato di essere concentrati solo su voi stessi, senza lasciare agli altri l'opportunità di scambiare opinioni o quant'altro. Provate a estendere i vostri orizzonti coinvolgendo soprattutto le persone che più vi stanno vicino, vedrete che sistemerete tutto. Nel lavoro le scadenze stanno incombendo e siete indietro per rispettarle. Per evitare rimproveri la cosa più opportuna per voi sarebbe quella di farsi aiutare da qualcuno.

Astrologia del giorno 17 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - La partenza del week-end sarà buona parzialmente, anche se in determinati momenti potrebbe restituire perplessità o lievi confusioni soprattutto a livello interpersonale. Qualcuno di voi, più convinto, potrà anche dare libero corso a eventuali sogni, magari attingendo tra quelli più reconditi; benissimo anche questo, sappiate però che le possibilità che quest'ultimi si realizzino saranno ridotte al lumicino. Le predizioni di sabato intanto, parlando in merito all'amore, indicano un periodo discretamente favorevole sia che siate da soli che legati a un'altra persona. Diciamo che l’intesa col partner sarà non troppo difficile da gestire a patto di saper intervenire "solo" nei momenti opportuni. Trarrete molti benefici da una situazione positiva in corso di definizione: sarete finalmente più sereni e liberi da pensieri. Single, la buona fortuna vi sorriderà seppur in parte. In più di qualche caso, diciamolo pure, sarà il momento di mettere in atto nuovi legami, magari trasformando una dolce amicizia o una recente conoscenza in "qualcosa di più". Nel lavoro altrettanto, con situazione astrale discretamente promettente specie per chi deve ultimare un progetto. Alcuni di questi potrebbero finalmente andare in porto grazie all'aiuto di persone stimate.

Acquario - La giornata del 17 agosto per voi Acquario sarà da considerare generalmente buona, anche se con possibili piccoli diversivi potenzialmente dannosi per il vostro umore. L'Astrologia, pertanto, annuncia (forse) piccole crisi a livello di coppia per quanto riguarda il lato sentimentale del periodo, per il resto tutto nella norma. In campo sentimentale dimostrerete la profondità del vostro attaccamento solo affrontando una situazione difficile attualmente in stallo, ovviamente insieme a lui/lei; ma non temete, perché ne uscirete a testa alta e alla fine sarete felici di stare insieme a chi amate. Dimostrerete ancora una volta a chi vi ama che può sempre contare sulla vostra presenza. Single, oggi dovete cercare la gioia nelle piccole cose, vivendo il quotidiano in relax e semplicità. In tanti scoprirete che non è necessario dannarsi l'anima alla ricerca di relazioni (magari anche pericolose) o conquiste impossibili, ma basta accontentarsi delle persone/situazioni che la vita è pronta a offrire. Nel lavoro, invece, buone notizie arriveranno sicuramente molto presto. Le cose gireranno meglio del solito e gli sforzi fatti verranno finalmente, riconosciuti.

Pesci - In arrivo un inizio di weekend quasi certamente da vivere alla grande in molti comparti della vita. Diciamo che la giornata di sabato darà al fine settimana un'impronta positiva: il periodo per tanti di voi Pesci partirà e terminerà senza quasi nessun problema. In molti casi già da subito, in primissimo piano, potrebbe dominare un'aria nuova, semplice ma favorevolmente serena e appagante. Secondo l'oroscopo del giorno 17 agosto pertanto, riguardo l'amore, confermiamo che quest'ultimo risulterà senz'altro al centro dei vostri interessi: capirete finalmente ciò che vi rende felice e, seguendo il vostro buon istinto, realizzerete anche parte di quelli del partner. Se single, invece, magari sognate un legame d'amore serio e duraturo, basterà avere pazienza e tenacia per poter trasformare in realtà anche quei desideri che sembrano in apparenza irraggiungibili. Il questi giorni, soprattutto con l'aiuto della Luna presente ancora nel vostro segno, potreste fare degli incontri davvero emozionanti. Nel lavoro, per terminare il discorso in merito alle previsioni di oggi, potrete essere molto costruttivi e raggiungere obiettivi importanti in molte situazioni solo accettando alcuni cambiamenti. Non abbiate paura del nuovo, perché vi saprete adattare benissimo.