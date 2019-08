L'Oroscopo del giorno 31 agosto 2019 è pronto a dare una marcia in più al prossimo sabato in calendario. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle ad inizio weekend? Dunque, curiosità e interesse tutto in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In ballo c'è la giornata di partenza del weekend. Come sempre a portare fortuna o creare ansia nelle aspettative d'amore, nelle situazioni legate al lavoro oppure nei rapporti in generale sarà l'Astrologia, quella ovviamente applicata al periodo di riferimento.

Bene, iniziamo subito col dare qualche breve anticipazione in merito ai segni sotto analisi: diciamo subito che, come svelato nel titolo principale, questo sabato ad avere massima compatibilità con le attuali effemeridi saranno soprattutto gli amici nativi in Scorpione e in Acquario. La fortuna toccherà senz'altro i fortunati nati nel segno di Acqua ed in quello di Aria appena citati, regalando loro una giornata a cinque stelle molto intensa per ciò che concerne l'ambito sentimentale/affettivo, nonché per la parte legata alle incombenze quotidiane.

Giustamente e meritatamente, il prossimo giorno in arrivo andrà abbastanza a favore anche di altri due simboli astrali, di diritto classificati in periodo a quattro stelle: Bilancia e Pesci. Invece, di ben altra natura si presentano i pronostici per gli amici nativi in Capricorno e per quelli del Sagittario: secondo quanto messo in evidenza nelle previsioni di sabato 31 agosto, a dare problemi ai predetti segni saranno rispettivamente Marte (specularità negativa al 70%) e Venere-Nettuno (quadratura a Giove in Sagittario).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Andiamo pure a dettagliare in profondità la giornata di fine settimana segno per segno, come al solito dopo aver dato voce alla scaletta con le stelle quotidiane.

Classifica stelline 31 agosto 2019

L'Astrologia applicata ai primi sei segni si prepara a dare soddisfazioni o delusioni a tanti di noi: ansiosi di sapere come saranno le stelle di questo nuovo giorno? A togliere dubbi o perplessità, in merito a come potrebbe evolvere la giornata sotto analisi, la nostra classifica stelline impostata su sabato 31 agosto 2019.

A ben figurare in primo piano il segno dello Scorpione e quello dell'Acquario. Come si è visto nell'anteprima iniziale, la classifica è già stata svelata: la posizione a cinque stelle come anche quelle relative al resto dei segni è venuta già a galla. A questo punto non resta altro da fare se non passare direttamente al riepilogo conclusivo relativo alla scaletta d'inizio weekend, in questo caso solo parziale in quanto riguardante la sola sestina da Bilancia a Pesci.

Il responso a seguire:

★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★: Capricorno;

★★: Sagittario.

Oroscopo sabato 31 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Questo nuovo sabato porta in dono solo quattro stelle: tutto il periodo o giù di lì è stato classificato come normale, dunque comportatevi come sempre, magari evitando rischi inutili. In qualche caso sarete un po’ distratti o poco presenti nelle varie situazioni: la colpa?

Di certo sarà da addebitare alla troppa poca voglia di interagire con la routine quotidiana, pronta come sempre a movimentare al ribasso vostra giornata. In amore, spesso è bello godersi il partner anche stando semplicemente comodi sul divano, magari mentre si guarda insieme il film preferito. Diciamo che per essere felici non serve 'per forza' fare sempre qualcosa di nuovo o di interessante, anche la routine se presa con l'animo giusto risulta appagante. In molti state andando nella direzione giusta, quindi bravissimi! Però non lasciatevi bloccare da ripensamenti o paure ingiustificate ma mantenetevi focalizzati sull'obiettivo finale: siate felici! Single, sarà una giornata importante per capire in quale direzione andrà il vostro cuore. Chissà, potreste fare delle conoscenze interessanti, e per chi è ancora in cerca dell'anima gemella questa è una grossa opportunità: le previsioni del giorno invogliano a 'darsi da fare' a chi ne ha voglia. Nel lavoro, dovete cancellare ogni incertezza e accettare un'eventuale offerta che potrebbe arrivare molto presto. Sicuramente ne resterete soddisfatti.

Scorpione - Una giornata più che ottima, principalmente da sfruttare per mettere a nuovo sia il fisico che il cervello. Datevi un programma e seguitelo con scrupolo, magari unendolo a qualche buon consiglio da parte di una persona stimata. In campo generale, avrete l'abilità e la destrezza di esprimere i vostri desideri con grande integrità ed a qualsiasi livello. Sarà il giorno perfetto per organizzare qualcosa di interessante? Vedremo, intanto quello che non deve assolutamente mancare sarà il pensare positivo. In amore, il cielo vi permetterà di esprimervi al meglio sia con le parole che con i gesti. Ma quello su cui darete il massimo resterà sempre e solo il buon dialogo con la persona amata. In coppia, il buon esito di certe situazioni sentimentali non sarà tutto merito della Luna o della fortuna, che peraltro non mancheranno di essere presenti, ma sarà anche frutto della passione che c'è tra voi e chi avete nel cuore. Single, troverete più facile riuscire in campo affettivo, in primis perché un incontro già nell'aria (molto promettente) potrà scuotere la vostra voglia d'amare e finalmente cambiare parte della vostra vita. Mentre le amicizie esistenti cresceranno e diveranno sempre più profonde: approfittatene! Nel lavoro infine, ponetevi degli obiettivi importanti e concentratevi su di loro. Le stelle saranno dalla vostra parte e vi regaleranno l'energia necessaria per raggiungere la meta desiderata.

Sagittario - Con gli astri che vi ritrovate, vi farete senz'altro prendere dall’ansia, non è così? Purtroppo per voi Sagittario è previsto un giorno tutto o quasi impostato sulla semi-totale negatività. In molti accuserete una sensazione strana, quella cioè di non riuscire a controllare tutto e, nell’agire, potreste dimenticare qualche particolare importante. Fate attenzione alle decisioni di un certo livello, ok? In amore, qualche errore del passato metterà dubbi e/o apprensione in voi o nel cuore del partner, il che potrebbe far sortire qualche domanda in più rispetto al solito: attenzione alle vostre risposte, cercate di essere sinceri e convincenti, vedrete che lui/lei lo apprezzerà moltissimo. In generale, astri benevoli, dunque molto a favore, elargiranno su un vassoio d'argento occasioni particolari, magari per trascorrere una vacanza all'insegna della passione più sfrenata, senza problemi. Single, non sarà una giornata in cui potrete permettervi di fare e disfare a vostro piacimento. Cercate di mantenere un buon equilibrio e il cuore senz'altro ringrazierà (e anche qualcuno dei vostri amici più amati). Nel lavoro invece, non dovete ingigantire le problematiche, anche se vi sembrerà di non riuscire a trovare degli sbocchi che vi possano fare uscire da una situazione difficile. Non abbiate paura, perché sicuramente presto passerà questo periodo pensieroso.

Astrologia del giorno 31 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Certamente, carissimi amici del Capricorno, ben poco avrete da guadagnare dalla giornata di sabato in imminente arrivo. Senz'altro il periodo è pronto a dare l'amara impronta del 'sottotono' a questa parte finale della settimana. A rendere il periodo flemmatico e poco reattivo sarà indubbiamente ancora una volta Marte (presente in Vergine), nel frangente posizionato speculare negativo nei confronti del vostro segno. Dunque, cosa fare in questi casi? Le predizioni di sabato pertanto, visti i dubbi riservati al primo giorno di weekend invitano a non esser e troppo leggeri nelle situazioni quotidiane ma di mantenere alta sia la concentrazione che il modo di agire, sveglio e reattivo. In amore, se avete lasciato alcune questioni 'pesanti' in sospeso adesso sarà il momento di affrontarle con serenità: lo scopo è quello di far rifiorire un rapporto di coppia ultimamente un po' in discesa. Single, qualche imprevisto sul fronte sentimentale vi farà riflettere su una vostra vecchia storia. A molti del segno darà lo spunto per iniziare a guardarsi intorno e cercare la persona più adatta per un eventuale approccio amoroso. Nel lavoro infine, se doveste accusare un po' di carenza di volontà o svogliatezza all'inizio della giornata non vuol dire affatto che tutto andrà per il verso sbagliato. Avrete bisogno solamente di più grinta per affrontare un nuovo giorno: di sicuro non vi converrà restare indietro per pigrizia o per mancanza di coraggio, dunque rimboccatevi le maniche e finite ciò che avete iniziato.

Acquario - Una giornata perfetta in tutto? Diciamo pure che potrebbe essere davvero così, visto il buon quadro astrale riservato per voi Acquario dalle stelle. Parte dei vostri obiettivi, insieme al vostro aspetto comunicativo, verranno senz'altro messi in risalto e qualcuno anche portato a buon fine. Ricordate, proprio attraverso la buona comunicazione si riescono ad ottenere esiti sorprendenti. Parlando in generale, sarete molto produttivi, opererete con il sorriso sulle labbra e in alcune situazioni vedrete persino 'tutto rosa'. Molti di voi potranno contare su un atteggiamento mentale molto positivo ed ottimista: bene così! In campo sentimentale, la Luna amica porterà una nuova luce nei vostri occhi. Preparatevi a vivere delle emozioni bellissime in compagnia delle persone a cui volete bene, in special modo perché la Luna porterà quel pizzico di leggerezza necessaria per rendere tutto più semplice. Un'aria nuova già da subito potrebbe iniziare a respirarsi nei rapporti con il partner. Single, l’amore andrà sicuramente a gonfie vele e sarete sorpresi della vostra disponibilità e spontaneità. Di solito siete più sobri e meno frizzanti, ma i sentimenti e la passione a volte fanno miracoli. Nel lavoro invece, sarete attivi e ricchi di spirito d'iniziativa. Oltre a ciò, in questo periodo, avrete anche le idee molto chiare su cosa sarà meglio fare e come farlo.

Pesci - La giornata in esame si presume possa essere non troppo convincente per voi dei Pesci. Anche se usando un po' di buon senso in più (che non guasta mai) il periodo non mancherà di dare lievissime soddisfazioni in diversi campi. Diciamo che sarà richiesta una certa attenzione da parte vostra: date maggior fiducia al dialogo facendo venire alla luce del sole il nocciolo delle questioni. In coppia, senz'altro il cielo di domani favorirà un sufficiente fermento nel rapporto di coppia, il che prospetta buone soluzioni ad eventuali problematiche in corso soprattutto grazie alla vostra volontà di collaborazione. Secondo l'oroscopo del giorno 31 agosto, riguardo l'amore in generale, la giornata che vi attende sarà molto stimolante e ricca di colpi di passione, in special modo verso chi amate di più. Cercare di coltivare il vostro rapporto giorno per giorno e non fatevi cogliere da paure immotivate, ok? Vivete serenamente la vostra vita pensando in modo positivo, sempre e comunque. Se single invece, potreste vivere momenti di nervosismo a causa di alcuni dubbi che vi assillano da tempo. Non date retta al vostro 'cuore solitario' ma cercate di fare chiarezza prima di giudicare e poi, se vi sentirete pronti, allora iniziate una nuova amicizia (a scopo sentimentale, ovvio). Nel lavoro, le vostre proposte saranno prese in considerazione seriamente. Perciò puntate tutto sulla vostra buona determinazione e fate valere progetti e idee.