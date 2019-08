Il mese di agosto sta giungendo al suo termine e, secondo l'Oroscopo del prossimo fine settimana compreso fra venerdì 30 agosto e domenica 1° settembre, gli astri stanno iniziando a modificare la propria influenza sui segni zodiacali preparandosi all'arrivo del nuovo mese. In particolare, la Bilancia potrà godersi qualche attimo di serenità, mentre Cancro e Gemelli avranno così tante energie da sentirsi desiderosi di mobilitarsi per non rischiare di stare fermi.

Un periodo di transizione che potrebbe destabilizzare qualcuno tra i 12 segni e portare fortuna sul lavoro e in amore ad altri. Meglio non buttarsi giù, quindi, ed attendere l'arrivo di un periodo migliore.

Di seguito il weekend dei 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - periodo positivo per l'Ariete, con gli astri voltati in sua direzione e i riflettori puntati su famiglia ed amicizie.

I parenti sono importanti quasi quanto gli amici e riuscire a condividere qualche attimo di tempo con loro potrebbe portare una nota di positività ai vari rapporti.

Toro - ottime giornate per organizzare le proprie spese. Il lavoro va a gonfie vele e non si può chiedere nulla di meglio. I conti tornano senza problemi, così come le entrate sembrano superare di gran lunga le uscite. Attenzione, però, a non spendere troppo in stupidaggini.

Gemelli - l'oroscopo prevede un mix di energie non indifferente. Una voglia di mettersi in gioco e di organizzare serate che non faranno altro che portare nuovi amici da aggiungere alla lista di quelli attuali. L'amore non mancherà di certo, sia per quelli già legati sia per coloro che sono ancora in cerca.

Cancro - come anticipato, la voglia di fare e di aiutare il prossimo portano questo segno in cima alla lista di quelli fortunati.

Il Cancro si accontenta di poco: basta qualche piccola parola di conforto e di gratitudine per vedere apparire un sorriso sincero sulle labbra dei nativi di questo segno.

Leone - una voglia di libertà fuori dal comune spingerà i nati sotto al segno del Leone ad affrontare viaggi organizzati all'ultimo secondo. Viaggi senza meta, o semplicemente qualche breve gita fuori porta, saranno ciò che è necessario per godersi gli ultimi giorni di vacanza.

Vergine - il segno della Vergine si troverà immerso in un weekend pregno di felicità e gioia. Le giornate passate in compagnia delle persone amate sono sempre le migliori, soprattutto in questo periodo. Attenzione a chi cerca di mettere i bastoni fra le ruote.

Previsioni e dettagli da Bilancia a Pesci

Bilancia - un periodo in preda alla serenità mentale e fisica, soprattutto nei primi giorni che precedono il rientro al lavoro.

In amore nulla di negativo da dover affrontare, purché non si pretenda più di ciò che viene concesso dal partner. Il sentimentalismo e il romanticismo fanno bene fino a quando non diventano una costrizione.

Scorpione - secondo l'oroscopo del weekend, i nati sotto al segno dello Scorpione si ritroveranno addosso una gioia di vivere mai avuta prima. La loro energia gli permetterà di fare viaggi e dedicarsi ai passatempi preferiti con la possibilità di incontrare l'anima gemella.

Sagittario - periodo non proprio ottimale per il segno del Sagittario. È opportuno evitare le situazioni spiacevoli e complicate e cercare di stare il più rilassati possibili. Meglio non cimentarsi in situazioni azzardate.

Capricorno - lo sport non deve mai mancare, soprattutto per quelle persone che amano tenersi in forma. Il periodo sembra essere ottimale per coloro che preferiscono dedicarsi ad hobby particolari. Attenzione a non trascurare la famiglia.

Acquario - se il lavoro non sembra andare a gonfie vele, l'amore e l'affinità di coppia vanno certamente nella direzione giusta. L'intesa con il proprio partner sembra essere aumentata e chi invece sta ricercando la persona giusta potrebbe imbattersi in essa proprio in questi giorni.

Pesci - giornate di disordine interiore che non permettono ai nativi di questo segno, di portare a compimento i propri progetti e programmi. L'unica soluzione possibile è quella di attendere che questo periodo passi.