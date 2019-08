Durante la giornata di lunedì 12 agosto i nativi sotto il segno del Cancro saranno piuttosto insoddisfatti mentre Leone e Bilancia si sentiranno molto fortunati sul posto di lavoro. Ariete sarà particolarmente vivace. Dall'altra parte i nativi Scorpione si dedicheranno alle loro amicizie. Infine, Pesci si sentirà triste. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 12 agosto.

Previsioni oroscopo lunedì 12 agosto segno per segno

Ariete: vi sentirete molto carichi, pieni di energie da spendere sul posto di lavoro.

Avrete delle grandi idee che vi garantiranno degli ottimi guadagni. Voto - 8

Toro: vi sentirete piuttosto stanchi durante la giornata di lunedì. Non vi sentirete molto bene e questo potrebbe causarvi un po’ stress, soprattutto sul posto di lavoro. Voto - 6,5

Gemelli: sarete particolarmente fortunati in ambito sentimentale, soprattutto i single. Coloro alla ricerca dell'amore infatti, grazie alla loro "bellezza interiore", riusciranno a trovare la loro anima gemella.

Voto - 8

Cancro: vi sentirete insoddisfatti della vostra posizione attuale. Proverete a cambiare la vostra routine per trovare qualcosa che dia una svolta alla vostra carriera professionale. Voto - 7

Leone: cercherete di fare la massima attenzione sul posto di lavoro per riuscire a portare a termine un importante progetto di lavoro. Non potete permettervi di sbagliare. Voto - 7,5

Vergine: sarete particolarmente determinati sul posto di lavoro per riuscire a svolgere tutti i vostri incarichi e poter guadagnare bene ma, soprattutto, per riscattarvi da un precedente errore.

Voto - 7

Bilancia: sarà una giornata molto fortunata per quanto riguarda il lavoro per i nativi del segno. In amore la vostra relazione di coppia potrebbe avere qualche problema. Voto - 7,5

Scorpione: cercherete di dedicarvi alle vostre amicizie durante la giornata di lunedì in quanto ultimamente non avete avuto il tempo per poter stare insieme alle persone che più amate. Voto - 8

Sagittario: ci sarà tanto lavoro da portare a termine durante la giornata di lunedì.

Fareste meglio a prepararvi in vista di una giornata particolarmente impegnativa. Voto - 7

Capricorno: la stanchezza si farà sentire durante tutta la giornata di lunedì. Deciderete di concedervi un momento di riposo soltanto per voi stessi. Voto - 6,5

Acquario: vi sentirete giù di corda al punto che faticherete a lavorare. C'è qualcosa nella vostra vita che non funziona più come prima e fareste meglio a sistemarla prima che peggiori.

Voto - 6,5

Pesci: la tristezza sarà protagonista della vostra giornata di lunedì. Questo atteggiamento v'impedirà di lavorare al meglio delle vostre aspettative. Solo il partner riuscirà a farvi stare meglio. Voto - 7