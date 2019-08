Durante la giornata di mercoledì 14 agosto, ci saranno dei risvolti positivi per i nativi Toro e Scorpione, mentre Ariete potrebbe avere qualche problema di tipo finanziario. L'intesa di coppia sarà molto alta per i nativi Gemelli, il Capricorno invece avrà bisogno di riposarsi un po’, mentre i nativi Vergine nutriranno dei dubbi verso il partner.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 14 agosto 2019.

Previsioni oroscopo mercoledì 14 agosto 2019 segno per segno

Ariete: ci sarà qualche delusione dal punto di vista finanziario.

Il lavoro non riuscirà più a garantirvi i giusti guadagni e di conseguenza vi sentirete piuttosto giù di morale. Voto - 6

Toro: non avete più voglia di continuare a sentire litigi o lamentele, quindi durante la giornata di mercoledì cercherete di appianare ogni tensione all'interno della vostra famiglia. Voto - 7,5

Gemelli: l'intesa con il partner sarà particolarmente alta e sarete dunque molto attraenti e seducenti.

Non mancherete inoltre di fare delle nuove conoscenze. Voto - 8

Cancro: ci sarà parecchio nervosismo per i nativi del segno, al punto che faticherete a trovare la giusta concentrazione per lavorare al meglio. Voto - 6

Leone: sarete propensi a lavorare in coppia con un vostro collega per cercare di portare avanti un importante progetto lavorativo. Voto - 7,5

Vergine: inizierete a nutrire dei dubbi nei confronti del partner durante la giornata di mercoledì.

Fareste meglio a chiarire immediatamente la situazione prima che peggiorino le cose. Voto - 6

Bilancia: le conquiste recenti, oppure le troppe attenzioni verso il partner, vi stanno facendo perdere la bussola. Cercate di concentrarvi di più. Voto - 6,5

Scorpione: tornerà il sereno durante la giornata di mercoledì per i nativi del segno. Ritornerete a lavorare senza troppi sforzi e senza i continui richiami da parte del vostro capo.

Voto - 8

Sagittario: siete riusciti finalmente a ristabilire la vostra posizione lavorativa, di conseguenza potrete concedervi qualche momento di relax per riprendervi. Voto - 7,5

Capricorno: fareste meglio a riposarvi un po’ in quanto ultimamente avete lavorato troppo. Meglio l'amore dove il partner cercherà di stuzzicare la vostra fantasia. Voto - 7

Acquario: sarà una giornata molto anonima per i nativi del segno.

Il lavoro non vi darà qualche motivazione per riuscire a fare di meglio. Mentre il partner non avrà una gran voglia di parlare. Voto - 6,5

Pesci: avete bisogno di un'iniezione di fiducia sul posto di lavoro in quanto ultimamente non riuscite più a presentare dei buoni progetti e di conseguenza i guadagni iniziano a calare di molto. Voto - 6,5