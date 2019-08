Il mese di settembre per i nativi Capricorno sarà contrassegnato da una ripresa sul posto di lavoro. Dopo l'estate infatti, siete tornati carichi e pronti per tornare a lavorare e aumentare i vostri guadagni. Tornerete dunque ad essere voi stessi, e andrete particolarmente d'accordo con i vostri colleghi. Mese da tenere in considerazione anche dal punto di vista amoroso. Gli affetti dei vostri cari, ma soprattutto l'intesa di coppia con il partner, saranno particolarmente alti.

Non mancheranno serate di divertimento assieme alla vostra famiglia. Buona la salute, che vi assisterà nel fare tante cose durante la giornata. Nel, dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di settembre per i nativi del segno del Capricorno.

Amore e amicizie

Durante il mese di settembre dimostrerete il vostro amore come non avevate mai fatto prima, amando il partner senza chiedere nulla in cambio.

Ogni giorno guarderete l'amato bene con ammirazione e rispetto, fiduciosi del fatto che non vi tradirà mai, chiedendo aiuto quando avrete un problema da risolvere. Spesso inoltre vi lascerete andare tra le braccia del vostro partner.

Sarà il mese perfetto per chi è alla ricerca di una nuova storia d'amore. State osservando ormai da troppo tempo in lontananza l'amore della vostra vita e finalmente deciderete di prendere coraggio e avere più fiducia in voi stessi.

Vi farete avanti e direte alla vostra futura anima gemella tutto ciò che sentite verso di lei. Non importa se l'esito sarà positivo o negativo, quello che conta e che vi toglierete questo peso dallo stomaco.

Fortuna e salute

La fortuna sarà dalla vostra parte durante il mese di settembre. Sarete sempre felici, vedrete le cose sempre dal loro lato positivo e spesso affronterete i problemi della vita quotidiana con il sorriso sulle labbra.

Non ci saranno problemi né fisici né mentali per i nativi del segno. Sarete sempre carichi di energie ma soprattutto pieni di buona volontà, pronti ad aiutare chi ha più bisogno di voi. Sarà un periodo di benessere e vi sentirete in pace con voi stessi.

Lavoro e impegni

Il lavoro vi darà grandi soddisfazioni durante il mese di settembre. Tornati dalle vacanze, lavorerete con entusiasmo, riuscendo a piazzare un successo lavorativo dietro l'altro, reinventandovi continuamente grazie alle mille idee che avrete in mente.

Lavorerete con un atteggiamento tranquillo, positivo e riuscirete anche a mettere qualche soldo di lato senza dover fare gli straordinari. Per chi invece è alla ricerca di un impiego, riuscirà probabilmente a trovarlo senza dover faticare troppo in quanto ci saranno tante offerte da tenere in considerazione, dovete solo essere fiduciosi.