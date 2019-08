Il mese di settembre per i nativi Sagittario sarà caratterizzato da tanta tranquillità. Dopo un'estate ricca di relax e forti emozioni in ambito sentimentale, tali sensazioni continueranno ad essere presenti. Vi divertirete in compagnia dei vostri amici. Ci saranno tanti momenti svago e di riposo inoltre i single saranno particolarmente seducenti, pronti a buttarsi in poco tempo in una nuova storia d'amore.

Bene anche il lavoro anche se non ci saranno tanti successi. Ciò nonostante vi darà una buona dose di sicurezza e stabilità economica. Infine, tanta fortuna vi permetterà di raggiungere diversi obiettivi anche grazie alla Salute che sarà piuttosto buona.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di settembre per i nativi sotto il segno del Sagittario.

Amore e amicizie

Sarà un mese ricco di affetti e di passione per i nativi del segno.

L'intesa di coppia sarà particolarmente alta e di conseguenza ci saranno tanti momenti dove la passione salirà alle stelle. Tuttavia dovrete cercare anche di portare avanti i vostri progetti di coppia e questo momento di serenità sarà perfetto.

Sarà un mese da tenere in considerazione soprattutto per i single. I vostri amici, infatti, vi aiuteranno a cercare la vostra dolce metà mentre voi sarete così seducenti che riuscire nell'impresa sarà un gioco da ragazzi.

Per chi magari è più timido, invece, qualcuno potrebbe farsi avanti e voi dovrete solo avere più fiducia in voi stessi e buttarvi in una nuova relazione senza farvi troppe domande. Di contro ci sarà poco tempo da dedicare agli amici, soprattutto nel corso della prima parte del mese in quanto sarete impegnati a portare avanti la vostra relazione di coppia.

Fortuna e salute

Per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi, sia in ambito sentimentale e lavorativo, dovrete impegnarvi almeno un po’ anche se la fortuna vi assisterà.

Dovrete fare infatti qualche sacrificio, soprattutto di tipo economico.

Per quanto riguarda la salute, invece, fisicamente sarete al top mentre i vari impegni potrebbero causarvi qualche mal di testa. Fareste meglio ogni tanto a prendervi qualche momento solo per voi.

Lavoro e impegni

L'ambito lavorativo durante il mese di settembre sarà senza infamia e senza lode. Ci saranno momenti dove non mancherà la creatività, ma anche momenti dove i vostri colleghi potrebbero farvi perdere le staffe.

In ogni caso sarà un mese tutto sommato tranquillo che terrà alte le vostre finanze, in modo tale da rimanere tranquilli per un po’.

Coloro che invece sono alla ricerca di un impiego saranno sempre aggiornati sugli annunci di lavoro che trovare in giro. Tutto quello che dovrete fare e scegliere il lavoro che potrebbe fare al caso vostro.