L'Oroscopo settimanale dal 19 al 25 agosto di tutti i segni zodiacali prevede nuove occasioni per Pesci, mentre il Toro potrà godere di un benessere sia fisico che mentale. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: state attraversando una fase di cambiamento e rinnovo. Potrete riuscire a mettervi in gioco in diversi contesti della vostra vita.

Grazie alle vostre capacità riuscirete a prendere le decisioni giuste, senza essere troppo avventati o frettolosi.

Toro: questo periodo per voi è molto positivo. Avrete una sensazione di benessere, sia a livello mentale che fisico. In amore cercate di trovare maggiore complicità con il partner. Chi deve prendere una scelta importante in ambito sentimentale, troverà l'ambiente favorevole per farlo.

Gemelli: in questo mese vi siete concentrati molto su voi stessi e avete messo da parte i vostri affetti familiari. In questa settimana dal 19 al 25 agosto dovrete però cercare di mostrare maggiore interesse per ciò che accade intorno a voi. Qualche parente o amico potrebbe aver bisogno del vostro appoggio.

Cancro: una fase molto interessante per i sentimenti. Chi è in coppia riscoprirà la voglia di stare con il partner, mentre i single potrebbero fare parecchi nuovi incontri.

Luna e Venere in buon aspetto sul vostro segno zodiacale vi renderanno molto affascinanti.

Leone: nei mesi scorsi vi siete messi in gioco e avete cercato di realizzare i vostri progetti. Per voi arriveranno altre occasioni importanti per poter realizzare quello che desiderate. Prevista grande fortuna in ambito lavorativo ed economico.

Vergine: in questa settimana da lunedì 19 a domenica 25 potrebbero essere messi in crisi alcuni legami sentimentali. Dovrete cercare di essere più aperti e onesti possibile con il vostro partner. Se c'è qualcosa che non va è meglio che ne parliate subito.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: Venere dissonante potrebbe crearvi qualche piccolo grattacapo, specialmente in ambito lavorativo. Vorreste sbrigare subito alcune situazioni che sono rimaste in bilico, ma al momento non potrete far nulla e non vi resta che aspettare. Concedetevi un po' di relax.

Scorpione: per i nati sotto il vostro segno zodiacale sarà importante prendere delle decisioni.

Anche se alcuni tagli netti potrebbero sembrarvi troppo drastici, riuscirete in seguito a sentirvi maggiormente sereni. In ambito sentimentale potreste dover fare qualche piccolo sacrificio.

Sagittario: Marte sul vostro segno amplificherà le vostre emozioni in questa settimana dal 19 al 25 agosto. Saturno vi ha reso anche delle persone più coraggiose e sicure, cosa che le persone a vostro fianco non potranno far a meno di notare.

Capricorno: Luna in aspetto dissonante provocherà parecchia tensione nelle vostre relazioni d'amore. Anche se vivete un rapporto totalmente stabile qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto in queste giornate. Favorite le nuove conoscenze per i single.

Acquario: a livello lavorativo sembra esserci qualche problema che non vi rende del tutto tranquilli. Chi ha investito i propri soldi in un progetto poco redditizio potrebbe risentire di parecchio nervosismo. Non prendetevela però con i vostri affetti più cari.

Pesci: successo e soddisfazioni professionali sono in arrivo per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Ben presto rientrerete nella quotidianità di tutti i giorni e state già pensando a come poter portare avanti i vostri progetti in maniera proficua.