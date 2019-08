Nuova settimana di agosto in arrivo per tutti i segni zodiacali. Le stelle sono pronte a dare le previsioni su lavoro, amore e salute da Ariete a Pesci per il periodo compreso da lunedì 12 a domenica 18 agosto. Bene il lavoro per Capricorno e Bilancia, recupero in amore per i Gemelli.

Ariete: prosegue l'ondata favorevole per il segno. Con Venere dalla vostra parte vivrete un buon momento a livello sentimentale.

La giornata di Ferragosto sarà particolarmente intrigante. In campo lavorativo cercate di essere più accorti e se necessario ridimensionate alcuni progetti.

Toro: le stelle favoriscono la vostra ascesa in campo lavorativo. Molte saranno però le indecisioni soprattutto nella parte centrale del periodo. In amore cercate di mantenere le distanze da situazioni appartenenti al passato.

Gemelli: con Giove in opposizione, in campo lavorativo potrebbero nascere delle problematiche.

Dovrete anche far fronte a delle spese. In amore, potrete vivere una buona ripresa e anche delle belle emozioni con le persone che ritenete interessanti.

Cancro: non è un buon momento per i sentimenti, non riuscite a comprendere le vostre emozioni. In campo lavorativo vi sentite pronti a fare dei progetti per il futuro, sono in arrivo delle buone notizie. Giornate particolarmente interessanti, anche per fare degli accordi, saranno quelle del weekend.

Leone: in questo periodo molte saranno le cose da affrontare, soprattutto in campo lavorativo la situazione sarà frenetica. Non temete, arriveranno delle buone occasioni. In amore, non pensare al passato, ma concentratevi sul presente.

Vergine: con Marte che entra nel segno, potrete vivere delle occasioni importanti nel lavoro. Soprattutto nel weekend, le stelle saranno dalla vostra parte. In amore sono favorite le convivenze e i progetti a lungo termine.

Previsioni per la settimana di Ferragosto: Sagittario in ripresa

Bilancia: settimana positiva in campo lavorativo, a partire dalle giornate centrali del periodo arriverà anche una buona notizia. In amore sentite l'esigenza di un cambiamento, ma cercate di riflettere prima di agire definitivamente.

Scorpione: nessuna novità in campo lavorativo, per il momento cercate di portare avanti i progetti già iniziati.

In campo sentimentale la settimana sarà agitata, evitate di essere nervosi nei confronti delle persone che vi stanno accanto.

Sagittario: Venere è dalla vostra parte, belle le stelle che riguardano i sentimenti. È il momento giusto per prendere delle decisioni riguardanti le relazioni iniziate da poco tempo. Nel lavoro, presto, arriverà un buon momento di recupero per voi. Periodo favorevole per gli studenti.

Capricorno: i pianeti influenzano positivamente il vostro recupero lavorativo. Potrete iniziare già nuovi progetti ma anche porre fine ad alcune collaborazioni. In campo sentimentale è una fase di forza, nel weekend avrete una marcia in più.

Acquario: alcuni cambiamenti affrontati nell'ultimo periodo non sono semplici da gestire, in questo momento state vivendo un po' di instabilità. In campo sentimentale, molti sono i dubbi e le riflessioni che vi affliggono in questo periodo. Qualcuno ha paura di gestire una relazione che potrebbe rivelarsi complessa.

Pesci: sono in arrivo delle nuove opportunità di lavoro per tutti i nati sotto questo particolare segno. Chi è in attesa di risposte, potrà riceverle. In campo sentimentale, le relazioni nate nell'ultimo periodo hanno la possibilità di un futuro.