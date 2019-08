Durante la settimana che va dal 19 al 25 agosto, i nativi Capricorno torneranno dalle vacanze carichi di energie e pronti ad affrontare la loro giornata lavorativa, al contrario per Sagittario le vacanze e il divertimento continueranno. Ariete sarà di malumore, mentre Gemelli avrà tanti impegni da svolgere. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 19 al 25 agosto 2019.

Previsioni oroscopo settimanale dal 19 al 25 agosto 2019 segno per segno

Ariete: le vacanze sono terminate, e ora dovrete tornare al lavoro.

Non sarete dell'umore giusto e non riuscirete, almeno all'inizio, a lavorare bene. Voto - 7

Toro: sarete molto determinati sul posto di lavoro durante la settimana. Ciò nonostante non avrete voglia di dedicarvi alle vostre amicizie oppure al partner e ciò potrebbe creare malumori. Voto - 7

Gemelli: sarete particolarmente impegnati durante la settimana. Dovrete portare a termine dei progetti lavorativi rimasti indietro prima di mandare in fumo i vostri guadagni.

Voto - 6,5

Cancro: chi è alla ricerca di un impiego potrebbe riuscirci, mentre chi lavora da tempo avrà tanti progetti da portare a termine che se fatti bene frutteranno un bel po’. Voto - 7,5

Leone: avrete tanto lavoro durante la settimana che vi procurerà stress. Potreste infatti non riuscire a stare al passo al punto da dover chiedere aiuto. Voto - 6

Vergine: continuano le vacanze per i nativi del segno anche dopo Ferragosto.

Avrete dunque l'occasione per divertirvi assieme ai vostri cari e non pensare a nulla. Voto - 8

Bilancia: sarete molto suscettibili sul posto di lavoro al punto che una parola di troppo da parte di un collega potrebbe scatenare una lite. Cercate di mantenere la calma. Voto - 6

Scorpione: ci saranno tanti impegni in ambito lavorativo. Anche chi è alla ricerca di un impiego sarà impegnato a svolgere dei piccoli lavoretti che seppur di poco conto, vi permetteranno di mettere qualche spicciolo da parte.

Voto - 7,5

Sagittario: non dovrete pensare a lavorare durante la settimana, al contrario deciderete dove andare in vacanza. Non importa con chi ci andrete, l'importante è che vi divertiate. Voto - 8

Capricorno: ritornerete sul posto di lavoro più attivi che mai dopo un lungo periodo di vacanza, arrivando a svolgere tante mansioni in poco tempo, aiutando anche chi è rimasto indietro. Voto - 8

Acquario: sarete sovrappensiero per via di alcune cose che avete lasciato in sospeso prima di partire in vacanza.

Cercate di non pensarci e di godervi questo periodo di pausa. Voto - 7

Pesci: la vostra autostima sarà molto bassa durante la settimana, al punto che chi è ancora in vacanza, non riuscirà a rilassarsi, mentre chi è tornato sul posto di lavoro non riuscirà a dare il meglio di sé. Voto - 6