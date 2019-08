L'Oroscopo della settimana dal 19 al 25 agosto prevede tranquillità per i nati sotto il segno del Capricorno, mentre ci saranno svolte decisive per l'Acquario. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: nonostante alcune difficoltà che state affrontando siete decisi a superare ogni ostacolo. L'amore ha un ruolo fondamentale per la vostra vita e potrete contare sul sostegno di Venere.

Grazie a Saturno sarete particolarmente saggi.

Toro: il vostro è uno tra i segni favoriti. Avrete molta fantasia e in amore riuscirete a ritrovare una certa sintonia con il partner. In questo periodo dovrete avere il coraggio di mettervi in gioco e non affrettare le vostre scelte, soprattutto quelle che riguardano la vostra professione.

Gemelli: la settimana dal 19 al 25 agosto non sarà molto facile da affrontare per voi: se ci sono alcune situazioni complesse, ben presto si definiranno.

Per chi ha vissuto una crisi di coppia, questo potrebbe essere un momento favorevole per ritrovare la serenità. Anche a livello lavorativo è una fase importante per voi.

Cancro: chi ha faticato parecchio nei mesi passati in ambito lavorativo, finalmente potrà cogliere i frutti del suo successo. Adesso è il momento di mettere però da parte gli impegni e prendervi un periodo di relax, approfittando del mese stivo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: questo periodo sarà decisivo per voi: dovrete fare delle scelte importanti che riguarderanno il vostro futuro. Chi è stato scaltro e abile potrebbe raggiungere dei buoni accordi. Qualcuno in amore potrebbe mettere fine ad una relazione.

Vergine: chi ha situazioni lavorative da definire in questa settimana dal 19 al 25 agosto potrà farlo tranquillamente. Periodo molto importante per fare nuove conoscenze, specialmente per chi è single. Entro fine mese novità in arrivo.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: Giove nel vostro segno zodiacale vi aiuterà a portare avanti i progetti importanti. Sul lavoro potreste ottenere buoni risultati e ottimi introiti economici. Nel weekend ci saranno molte giornate intense. Nuovi incontri passionali e grandi affinità nella coppia.

Scorpione: avete diverse idee che vi passano per la testa in questo periodo, ma purtroppo non tutti i vostri progetti potranno essere realizzati.

Dovrete fare un po' di ordine nella vostra vita e capire a cosa sia più giusto dare la precedenza.

Sagittario: Marte e Saturno vi faranno vivere delle giornate abbastanza serene dal punto di vista lavorativo. A livello sentimentale potreste essere arrivati al capolinea di una relazione. Questa settimana da lunedì 19 a domenica 25 agosto vi regalerà grande coraggio per affrontare ogni situazione.

Capricorno: tutte le coppie che hanno vissuto un momento di difficoltà potranno adesso tirare un sospiro di sollievo Per voi questo sarà un periodo abbastanza sereno e avrete modo di staccare la spina da ogni problema.

Ricaricate le energie per tornare poi più attivi di prima.

Acquario: il mese di agosto sta continuando ad essere molto tormentato per voi, ma ci saranno alcuni spiragli di luce. Chi è in coppia o ha attraversato un momento di incomprensioni potrà ritrovare la serenità. In ambito lavorativo sono previste invece delle svolte importanti.

Pesci: i progetti lavorativi che state portando avanti in questa settimana dal 19 al 25 agosto non vi stanno dando i risultati sperati. Avete bisogno di un periodo di riposo, lontani dallo stress della vita quotidiana. In amore potrete contare sulla comprensione di una persona molto complice.