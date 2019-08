Durante la settimana che va dal 26 agosto al 1° settembre, Ariete lavorerà molto ma avrà modo di guadagnare tanto. Pesci sarà in grado di sistemare alcuni problemi della propria vita, mentre Toro sarà carico di energie e pronto ad affrontare qualunque ostacolo. Bilancia avrà bisogno dell'aiuto dei colleghi, mentre sarà una settimana molto fortunata per i nativi Leone. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 26 agosto al 1° settembre.

Previsioni oroscopo dal 26 agosto al 1° settembre segno per segno

Ariete: dovrete fare dei guadagni extra durante la prima parte della settimana per ripristinare le vostre finanze.

Il lavoro vi darà del filo da torcere, ma voi sarete così ostinati che non volete fallire. Voto - 8

Toro: sarete ben riposati, pronti per una nuova settimana ricca di grandi soddisfazioni, sia in ambito lavorativo che sentimentale. Qualche collega potrebbe essere geloso di voi, ma non sarà un grosso problema. Voto - 8

Gemelli: favorite le amicizie per i nativi del segno, soprattutto nella seconda parte della settimana.

Avrete tanto da raccontare delle vostre recenti esperienze e non vedrete l'ora di ascoltare quanto hanno fatto i vostri amici. Voto - 7,5

Cancro: la settimana precedente non è stata un granché, quindi cercherete di rifarvi, provando a risollevare le vostre finanze, ormai in calo dopo l'ultima vacanza in famiglia. Voto - 7

Leone: sarete particolarmente fortunati, soprattutto sul posto di lavoro, dove con un po’ di determinazione potreste ricevere tante sorprese da parte del vostro titolare.

Voto - 8

Vergine: fronte lavorativo al top per i nativi del segno. Avrete voglia di sfide e cercherete di svolgere i compiti più difficili, ma anche i più proficui. Sarete particolarmente impegnati al punto che il partner potrebbe lamentarsi della vostra continua assenza. Voto - 7,5

Bilancia: avrete bisogno dell'aiuto dei vostri colleghi per cercare di portare a termine alcuni progetti lavorativi rimasti indietro.

Fortunatamente i vostri amici sul posto di lavoro sapranno come tirarvi fuori dai guai. Voto - 7

Scorpione: poca concentrazione e poca voglia di lavorare durante la settimana. La stanchezza, sia fisica che mentale, non vi consentirà di essere al top. Fareste meglio a risolvere un problema. Voto - 6,5

Sagittario: vi siete rilassati troppo durante le giornate precedenti e ora che siete tornati sul posto di lavoro, vi ritroverete la scrivania stracolma di scartoffie.

Dovrete darvi da fare per rimettervi al passo. Voto - 6,5

Capricorno: il successo sul posto di lavoro arriverà entro breve tempo e sarà la vostra creatività a darvi lo spunto per ottenere tanti guadagni. Voto - 7,5

Acquario: dovrete fare qualcosa per cercare di recuperare le energie sciupate sotto l'ombrellone in vacanza. Ci saranno infatti tanti impegni e voi non siete in forma. Voto - 6,5

Pesci: ci sarà tanta nostalgia per i nativi del segno.

Sentirete la lontananza di un vostro caro e questo vi farà stare male per tanto tempo. Voto - 6,5