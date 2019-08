Nella settimana che va da lunedì 26 agosto a domenica 1° settembre 2019 troviamo la Luna spostarsi dal Cancro, dove staziona anche il Nodo Lunare, mentre Marte cambia domicilio dal Leone alla Vergine, dove vi sono anche Venere, Sole e Mercurio. Invece Saturno e Plutone permarranno in Capricorno, così come Giove nel Sagittario ed Urano saranno nei gradi del Toro. Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Cancro geloso

Ariete: spendaccioni.

Il passaggio dei Pianeti in Vergine, Venere e Marte su tutti, potrebbe far optare i nativi per qualche spesa straordinaria. Sarà bene che non esagerino con lo shopping perché potrebbero trovarsi col conto in 'rosso'.

Toro: energici. Il bottino energetico fornito dagli Astri in questi sette giorni sarà, con tutta probabilità, straripante e, di conseguenza, i nativi potranno affrontare le incombenze pratiche col piglio giusto e senza remore.

Gemelli: focolare domestico. Insolitamente rispetto alla loro natura 'mondana' i nati del segno potrebbe decidere di concedere più tempo all'ambiente domestico. Partner e figli ne saranno entusiasti.

Cancro: gelosie. Agosto sul fronte amoroso lascia strascichi pesanti per i nati Cancro. Gli attriti di cuore che non sono stati risolti potrebbero presentare il 'conto' durante la settimana. Gelosia imperante nel weekend.

Lavoro 'flop' per Bilancia

Leone: progettuali. Marte lascia il loro segno assieme ad una carica energetica invidiabile, che adesso sarà meno imponente, ma regalando ai nativi una lungimiranza progettuale degna di nota.

Vergine: lavori extra. I lavoratori a chiamata del segno potrebbero ricevere in questa settimana qualche chiamata extra ben remunerata. Cogliere queste occasioni tempestivamente sarà un'ottima mossa per aumentare i guadagni.

Bilancia: lavoro 'flop'. L'ambiente lavorativo potrebbe destare qualche preoccupazione, specialmente nel rapporto con capi e colleghi. Sarà bene discutere in maniera chiara circa i propri bisogni e le proprie mansioni lavorative.

Scorpione: senza infamia né lode. Astri pressoché neutrali renderanno la settimana dei nati Scorpione senza troppe novità o scossoni di sorta. Ritagliarsi ampi spazi di relax sarà il loro 'hobby' preferito.

Capricorno stakanovista

Sagittario: stressati. Tante, forse troppe, le incombenze da ultimare durante questi sette giorni per i nati del segno. La loro cocciutaggine potrebbe spingerli a dedicarsi a tutto arrivando, però, al weekend oltremodo stressati.

Capricorno: stakanovisti. Lavoreranno, con ogni probabilità, instancabilmente per tutta la settimana dedicandosi con dedizione ai progetti lavorativi in essere.

Favoriti i lavoratori autonomi.

Acquario: distratti. Le copiose dissonanze astrali, capitanate da Mercurio, potrebbero appannare idee ed intenti dei nativi. Sarà bene che facciano attenzione alle distrazioni durante lo svolgimento delle mansioni lavorative.

Pesci: nostalgici. Una persona del passato potrebbe improvvisamente riemergere nelle menti dei nativi, innescando sensazioni nostalgiche. Dedicare qualche ora all'attività fisica servirà a scacciare i pensieri stagnanti.