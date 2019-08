L'Oroscopo della settimana dal 5 all'11 agosto prevede il Leone alle prese con alcune scelte difficili, mentre la Bilancia sarà in una fase di chiarimenti. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i dodici segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: al momento non state vivendo un periodo molto sereno, ma siete sulla giusta strada per cercare di cambiare il vostro percorso di vita. Se volete fare nuove conoscenze, cercare di allargare il vostro gruppo di frequentazioni.

Alcuni stanno cercando di recuperare un rapporto sentimentale.

Toro: periodo di conferme in amore, anche se qualche piccolo problema potrebbe nascere per chi è legato ancora a relazioni passate. In questa fase della vostra vita state cercando di allontanarvi da tutte le le persone che portano negatività. A livello fisico è previsto un netto recupero.

Gemelli: in questa settimana dal 5 all'11 agosto sarete molto impegnati a livello lavorativo e questo vi porterà a trascurare i sentimenti e gli affetti più cari.

In ambito professionale state infatti vivendo un momento top, in cui state chiudendo degli ottimi affari che vi porteranno ad una certa tranquillità economica.

Cancro: chi è single da troppo tempo avrà l'occasione giusta per rimettersi in gioco. Le delusioni passate andranno definitivamente dimenticate per lasciare spazio a nuove emozioni. In molti hanno vissuto un momento di grande fatica sul lavoro, ma adesso tutto sembra in discesa.

Una grande positività aleggerà nel vostro animo.

Leone: uscite da una fase di profonda crisi emotiva in cui siete state costretti a rivedere la vostra posizione nelle relazioni sentimentali. Al momento per voi non ci saranno grandi sfide da superare e potrete dunque godervi un periodo di tranquillità insieme alle persone a voi care.

Vergine: finalmente, nella settimana da lunedì 5 a domenica 11 agosto ritroverete la voglia di mettervi in gioco e lascerete in disparte la vostra ansia.

Per le storie d'amore sarà il momento di nuovo progetti fatti nella coppia, mentre sul lavoro potreste ricevere una buona notizia che vi permetterà di incrementare i vostri guadagni.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: per i nati sotto il vostro segno zodiacale questi sono giorni di chiarimenti. C'è chi potrebbe chiudere una relazione che portava solo tensione nella propria vita e chi invece potrebbe decidere di fare dei passi avanti con il partner.

Sul lavoro potrebbe esserci un cambiamento importante.

Scorpione: per qualcuno di voi, una bella amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Vi siete finalmente liberati dai ricordi passati e avete nuovamente aperto il vostro cuore alla possibilità di un nuovo amore. Se in ambito professionale avete avuto qualche disguido, cercate di recuperare.

Sagittario: la settimana dal 5 all'11 agosto non sarà proprio tranquilla per voi.

Non siete disposti più a tollerare situazioni poco chiare e piuttosto preferite definitivamente rompere ogni rapporto. Chi è alla ricerca del primo lavoro dovrà portare pazienza perché non sarà facile trovare quello che fa al caso proprio.

Capricorno: sul lavoro non avete sicurezze al momento e questo vi crea non poco nervosismo. Non vi piacciono le persone indecise e che non sanno prendere una posizione. Chi si aprirà a nuove conoscenze potrebbe fare alcuni incontri che si riveleranno utili anche in futuro.

Acquario: chi sta vivendo una relazione importante potrebbe dover affrontare qualche complicazione di troppo. Questo sarà comunque un periodo fortunato, in cui sarà però necessario rimboccarsi le maniche per ottenere risultati. Le stelle vi favoriranno, ma un grosso contributo sarà appartato dalla vostra voglia di fare.

Pesci: in ambito professionale la settimana da lunedì 5 a domenica 11 agosto sarà la favorita per chi deve avanzare delle richieste ben precise. Adesso è il momento di essere diretti e poco accondiscendenti con chi non rispetta le vostre esigenze.